Яке завтра, 24 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 грудня 2024 року — вівторок. 1035-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 грудня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Євгенії Римської. Вона була християнською святою, яка жила в Римі в IV столітті. Вона була дочкою римського сенатора, який був вірним християнином. Євгенія вирішила вести аскетичний спосіб життя і віддавала себе служінню Богу. Вона була замучена за віру в період гонінь на християн у Римській імперії. Її мучеництво стало символом віри і відданості Богу. Євгенія Римська є духовною покровителькою для багатьох християн, які шанують її як великого прикладу віри і мужності.

Що не можна робити 24 грудня

Під час святкової вечері не варто голосно розмовляти.

Не можна запрошувати на Святвечір друзів — це час для родини.

Категорично забороняється сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 24 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зоряне небо — до великого урожаю;

відлига — урожай буде поганим;

небо без хмар — наступного року буде багато грибів;

заметіль — буде багато меду.

24 грудня відлига — урожай буде поганим / Фото: Unsplash

Цього дня за народними традиціями родина сідає за святковий стіл перед Різдвом. На столі повинно стояти 12 пісних страв за кількістю апостолів Ісуса Христа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 грудня

Які завтра іменини: Микола, Сергій, Євгенія, Клавдія.

Талісманом людини, народженої 24 грудня, є бірюза. Здавна вважається каменем щастя. Бірюза використовується для створення оберегів для дітей.

Цього дня народилися:

1937 рік — український політик, громадський діяч, літературний критик, публіцист, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу В'ячеслав Чорновіл;

1940 рік — український фехтувальник, олімпійський чемпіон в особистих змаганнях у фехтуванні на шпагах, дворазовий срібний призер Олімпіади-68 Григорій Крісс;

1974 рік — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Олексій Сенюк.

Пам’ятні дати 24 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 грудня:

1518 рік — король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;

1624 рік — гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;

1814 рік — у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершив англо-американську війну;

1851 рік — під час пожежі в бібліотеці Конгресу США згорає 35 тисяч книг та безліч унікальних документів;

1871 рік — у Каїрі відбувається прем'єра опери Джузеппе Верді "Аїда", написаної для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;

1903 рік — у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто — табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 рік — у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;

1914 рік— німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1917 рік — у захопленому російськими більшовиками Харкові відкривається Всеукраїнський з'їзд рад, який завершується 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад — на противагу УНР зі столицею в Києві;

1920 рік — на сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар'єрі партію — Елеазара;

1982 рік — дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснює перший політ;

1997 рік — відбувається перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту;

2004 рік — запускають на орбіту український супутник "Січ-1М".

Погода на 24 грудня

Завтра, 24 грудня, в Києві похмуро, очікується дрібний дощ. У Львові хмарно, вранці сильний сніг, під вечір він зміниться на сильний сніг з дощем. У Харкові ясно вранці, але потім похмуро, без опадів. В Одесі похмуро, дощитиме весь день.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та +1 вночі. У Львові — +2 вдень та 0 вночі. У Харкові — +4 вдень та +1 вночі. В Одесі — +8 вдень та +6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 грудня в Україні святкують День працівників архівних установ / Фото: ТСН.ua

24 грудня в Україні святкують День працівників архівних установ. Це професійне свято архівістів, яке має на меті підкреслити важливість їхньої роботи в збереженні історичних документів та забезпеченні доступу до них для наступних поколінь. Це свято було встановлене указом президента України № 1200/98 від 30 жовтня 1998 року. Дата вибрана на честь дня створення 1913 року архівної служби України. Цей день нагадує про непомітну, але надзвичайно важливу роботу архівістів, які зберігають нашу історію та забезпечують її доступність для майбутніх поколінь.