Яке завтра, 24 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 квітня, Міжнародний день солідарності молоді. Віряни вшановують пам'ять мученика Сави Стратилата. До Нового року залишився 251 день.

24 квітня 2024 року — середа. 791-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 квітня в церковному календарі — день пам’яті мученика Сави Стратилата. Сава Стратилат (також відомий як Сава Римський або Сава Солунський) — це важлива постать в християнській історії, був мучеником і святим. Основні події його життя пов'язані з початком IV століття. Сава народився у Римській імперії, в місті Помпеї, у сім'ї християн.

Він служив у римській армії та досяг високого рангу стратилата (генерал). Під час служби у армії він прийняв християнство та став відомим своєю вірою серед інших військових. У ті часи велися переслідування християн імператором Максиміаном (приблизно в 309 році), Саву арештували за його віру. Він відмовився відрікатися від своєї віри. За це його довго катували.

Що не можна робити 24 квітня

Варто утриматися від шумних розваг або інших активностей.

Не можна вживати алкогольні напої.

Заборонено сваритися, лаятися і лихословити.

Народні прикмети і традиції на 24 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: дощ або холодно — така ж погода буде наступні кілька тижнів;

ясна і тепла погода — на потепління;

дощить — урожай зерна буде багатим;

в першу половину дня тепло, а пізніше похолодало — буде багато меду;

качки плавають у водоймах — до швидкого потепління.

24 квітня качки плавають у водоймах до швидкого потепління / Фото: Unsplash

В давнину вірили, що цей день є сприятливим для лікування різних хвороб, особливо тих, які пов'язані із зубним болем. Сумні дівчата приходили до річок чи інших водойм, умивалися водою, щоб "змити" тугу з обличчя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 квітня

Які завтра іменини: Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій, Станіслав, Фома, Людмила.

Талісманом людини, народженої 24 квітня, є гранат. Відомий людству вже дуже давно. Ще за часів стародавньої Скифії ним прикрашали обладунки. Гранат радили носити незаміжнім дівчатам, щоб притягнути сімейне щастя.

Цього дня народилися:

1952 рік — письменник, доктор філологічних наук, професор Віталій Мацько;

1955 рік — український журналіст, письменник Балабко Олександр Васильович;

1955 рік — український журналіст, телеведучий Юрій Макаров.

Пам’ятні дати 24 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 квітня:

1479 рік до н.е. — Тутмос III посідає трон Єгипту, хоча фактична влада дедалі більше переходила до рук Хатшепсут;

1184 рік до н.е. — відповідно до датування Ератосфена та Аполлодора Афінського, цього дня грецькі воїни змогли пробратись у Трою за допомогою троянського коня;

1333 рік — коронація Казимира III Великого і його дружини Альдони у Вавельському кафедральному соборі в Кракові;

1521 рік — в Іспанії страчений Хуан де Паділья, провідник повстання іспанської шляхти проти імператора Карла V;

1646 рік — укладено Ужгородську церковну унію;

1771 рік — узбережжя японського острова Ісіґакі зазнало удару цунамі висотою 85 м;

1833 рік — у США запатентована газована вода;

1872 рік — після виверження вулкана Везувій лавовими потоками спалені два села, загинуло близько 25 осіб;

1900 рік — вийшла друком основна книжка Зигмунда Фрейда "Тлумачення снів";

1918 рік — на таємній нараді з командуванням німецької армії генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення Центральної Ради;

1949 рік — у Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка;

1962 рік — у США здійснено першу телетрансляцію з тихоокеанського узбережжя на атлантичне;

1968 рік — Маврикій став членом ООН;

1985 рік — Верховний Суд Канади визнав законною роботу магазинів у неділю;и.

1990 рік — на орбіту Землі був доставлений телескоп Габбла;

1999 рік — на засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі;

2004 рік— Віталій Кличко в бою з Коррі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC;

2005 рік — інавгурація папи Бенедикта XVI;

2006 рік — скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

Погода на 24 квітня

Завтра, 24 квітня, в Києві похмуро, весь день йтиме сильний дощ. У Львові вранці ясно, після полудня хмарно, без опадів. У Харкові хмарно, в другій половині дня дощитиме. В Одесі хмарно вранці, пізніше сонце вигляне з-за хмар, без опадів.

Температура повітря в Києві — +8 вдень та +3 вночі. У Львові — +14 вдень та +1 вночі. У Харкові — +12 вдень та +8 вночі. В Одесі — +17 вдень та +9 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день солідарності молоді / Фото: Unsplash

24 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день солідарності молоді. Свято було встановлено 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді з метою привернути увагу до проблем молоді. Дату святкування обрали на честь заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки, яка відбулася 1955 року.

Також 24 квітня Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Подія була започаткована 1979 року Міжнародною асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах. Вона є важливою для привернення уваги до етичних питань використання тварин у наукових дослідженнях та експериментах, а ще служить нагадуванням про необхідність пошуку альтернативних методів досліджень.

А ще 24 квітня святкують День водопровідника. Цей день присвячений усім працівникам водопровідної сфери, які забезпечують надійне водопостачання та водовідведення. Робота водопровідників є дуже важливою, адже вона впливає на якість життя людей і функціонування всього міста чи населеного пункту.

24 квітня Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру. Це свято було започатковане Організацією Об’єднаних Націй 12 грудня 2018 року з метою підтримки багатостороннього співробітництва та дипломатії як засобів досягнення миру та вирішення конфліктів.

Також 24 квітня Всесвітній тиждень імунізації. Це щорічна ініціатива, яка припадає на останній тиждень квітня, з метою підвищення обізнаності про важливість вакцинації та її роль у захисті людей від вакцинокерованих захворювань. Цього року Всесвітній тиждень імунізації проходить від 24 до 30 квітня.

А ще 24 квітня День джинсів (День деніму). Щорічно припадає на останню середу квітня. Цей день має важливе значення, оскільки він був започаткований 1999 року у США як відповідь на резонансний вирок Верховного суду Італії.

24 квітня святкують Міжнародний день секретаря. Професійне свято, яке щороку припадає на середу останнього повного квітневого тижня. Це свято вшановує всіх секретарів, а також офіс-менеджерів, асистентів керівників, стенографістів, діловодів та інших працівників, які є невід’ємною частиною роботи офісу.

Також 24 квітня День проти харчових відходів. Щорічна подія, яка відбувається в останню середу квітня. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про значну кількість їжі, яка викидається у всьому світі, і підкреслює важливість зменшення харчових відходів.

А ще 24 квітня Всесвітній день канцтоварів. Свято присвячене мистецтву письма та цінності канцелярських товарів у нашому повсякденному житті. Воно служить нагадуванням про важливість рукописного тексту та його роль у комунікації, незважаючи на домінування цифрового зв’язку.

24 квітня святкують Міжнародний день поінформованості про шум. Дата була заснована 1996 року Центром слуху та комунікації у Нью-Йорку і має на меті підвищити обізнаність про негативний вплив шумового забруднення на здоров’я та самопочуття.