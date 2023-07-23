Яке завтра, 24 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 липня, День фінансового працівника в Україні. Віряни вшановують пам'ять княгині Ольги. До Нового року залишилося 160 днів.

24 липня 2023 року — понеділок. 516-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 липня, церковне свято

24 липня в церковному календарі – день пам’яті княгині Ольги. Народилася вона в язичницькій сім'ї в простій селянській родині, але коли її побачив майбутній князь Київський Ігор, то так вподобав дівчину, що вирішив одружитися з нею. До християнської релігії Ігор ставився лояльно, тому за його царювання вона досить сильно поширилася територією Київської Русі. 945 року князя вбили древляни, хоча княгиня жорстоко помстилася за це. Вона керувала державою успішно і сильно. 955 року вона прийняла хрещення і отримала ім'я Олена. Привела після цього до Христа багатьох киян та навіть робила спроби вплинути на свого сина, Святослава, який залишався переконаним язичником.

Що не можна робити в цей день

Не варто прати білизну — будуть хворіти руки.

Не можна сваритися з рідними — буде дуже важко помиритися.

Не плануйте весілля — шлюб буде недовгим.

Народні прикмети і традиції на 24 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гримить грім — риба буде добре ловитися;

день сонячний — хліб добре вродить;

грім глухий, значить негода буде тривалою;

вранці багато роси — погано вродять огірки та помідори.

24 липня вранці багато роси — погано вродять огірки та помідори / Фото: Pexels

За народними традиціями цього дня починали вже активні польові роботи. Особливо вже заготовляли сіно на зиму. Також 24 липня обов'язково йшли ловити рибу, тому що святу Ольгу вважали покровителькою рибалок. Також вірили, що вона допомагає у побутових справах.

Погода на 24 липня

Завтра, 24 липня, в Києві ясно вранці, але вдень та ввечері можуть з'явитися хмари, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +16 вночі. У Львові +28 вдень та +17 вночі. У Харкові +26 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.

Пам’ятні дати 24 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 липня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного із перших руських святих;

1198 рік — німецькі хрестоносці розбивають лівів-язичників у битві при Ризькій горі;

1534 рік — французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія;

1623 рік — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;

1791 рік — члени опозиційного крила якобінської партії позбавлені французького громадянства своїми однопартійцями;

1911 рік — американський археолог Хайрам Бінґем відкриває в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1923 рік — під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;

1950 рік — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2;

1981 рік — в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож і таємних товариств;

1991 рік — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 липня

Які завтра іменини: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

Талісманом людини, народженої 24 липня є сапфір. Коштовний камінь, який можна зустріти в різних куточках світу. Незмінно його любили представники королівських династій. Здавна вірили, що сапфір пробуджує безкорисливі почуття, дружелюбність та скромність.

В цей день народилися:

1907 рік — поет, перекладач Василь Мисик;

1971 рік — українська поетеса, письменниця та драматург Євгенія Чуприна;

1976 рік — українська поетеса Ярослава Бабич.

Який завтра день в Україні і світі

24 липня День народження розчинної кави / Фото: Pexels

24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. Професійне свято, яке було створене, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни. Його встановили Указом президента України 15 лютого 2021 року. В економіці країни фінансові працівники відіграють дуже важливу роль. Завдяки їм забезпечується стабільність фінансової системи, контролюється рух коштів, здійснюється планування бюджету і забезпечуються всі виконання його.

Також 24 липня Міжнародний день турботи про себе. Найважливішим скарбом будь-якої людини вважається саме здоров'я. Однак існують такі проблеми, які неможливо подолати за допомогою безрецептурних медикаментів чи харчових добавок. Турбота про себе, за словами ВООЗ, це здатність людей самостійно підтримувати належний стан здоров'я, покращувати своє самопочуття, запобігати хворобам.

Від самого початку свого існування люди турбувалися про власне здоров'я, а впродовж тисячоліть медицина власне погялала в тому, що люди займалися самолікуванням. Лише від XIX століття завдяки розвитку лікарських професій, науковим відкриттям тощо пацієнти стали довіряти своє здоров'я професіоналам. Тому самодопомога і самолікування потрапили до розділу непотрібних практик.

Зараз люди частіше сприймають термін "турбота про себе" в сенсі процедур в СПА-салоні чи догляду за своєю шкірою, проте, насправді, це окрема медична концепція, яка була створена в Інституті Есален (Каліфорнія, США). В 1960-х роках заклад став інтелектуальним центром для обговорення нових підходів до охорони здоров'я, наголошуючи на йогу та альтернативну медицину.

А ще 24 липня День народження розчинної кави. Саме цього дня 1938 року компанія Nestle почала масштабне виробництво цього популярного нині напою. Але технологія виготовлення розчинної кави була винайдена раніше. 1909 року американський хімік Джордж Луїс Вашингтон відкрив власне підприємство. Серед військових розчинна кава відразу стала дуже популярною, адже напій готується швидко і просто. Пізніше задум Вашингтона продовжив вже у компанії Nestle хімік Макс Моргентайлер, який довершив смак кави.