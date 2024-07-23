Яке завтра, 24 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 липня, День фінансового працівника в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба. До Нового року залишилося 160 днів.

24 липня 2024 року — середа. 882-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Святі мученики Борис і Гліб, також відомі як Роман і Давид у хрещенні, були молодшими синами київського князя Володимира Святославича. Вони стали першими святими, канонізованими Руською церквою.

Після смерті їхнього батька 1015 року, їхній старший брат Святополк, прагнучи захопити владу, наказав убити Бориса і Гліба. Борис був убитий на річці Альта, а Гліб — неподалік від Смоленська. Вони прийняли смерть без опору, що стало символом їхньої віри та відданості християнським ідеалам.

Що не можна робити 24 липня

Не варто відмовляти у милостині та допомозі.

Не слід займатися важкою домашньою роботою.

Заборонено жати пшеницю — прикличете пожежу.

Народні прикмети і традиції на 24 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: павук сплів міцну павутину — до тривалих дощів;

до полудня роса — чекайте на грозу;

мухи літають і не дають спокою — буде тепла та сонячна погода;

вранці дощить — до сніжної зими.

24 липня мухи літають і не дають спокою — буде тепла та сонячна погода / Фото: Unsplash

Селяни цього дня боялися виходити в поле і працювати там, тому що вірили, що це накличе пожежу. Віряни обов'язково відвідували храм, молилися святим Борису та Глібу, просили зцілення від хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина.

Талісманом людини, народженої 24 липня є сапфір. Дорогоцінний камінь, який відомий вже дуже давно. Сапфір має потужну небесну енергію. Він здавна вважався символом мудрості.

Цього дня народилися:

1967 рік — українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі Дмитро та Віталій Капранови;

1971 рік — українська поетеса, письменниця та драматургиня Євгенія Чуприна;

1976 рік — українська поетеса Ярослава Бабич.

Пам’ятні дати 24 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 липня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного із перших руських святих;

1198 рік — німецькі хрестоносці розбивають лівів-язичників у битві при Ризькій горі;

1534 рік — французька експедиція Жака Картьє досягає гирла річки Святого Лаврентія (Канада);

1623 рік — похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;

1751 рік — сенат видає указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надсиоає його до канцелярії К. Розумовського;

1791 рік — членів опозиційного крила якобінської партії позбавляють французького громадянства їхні однопартійці;

1911 рік — американський археолог Хайрам Бінґем відкриває в Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1923 рік — під час мирної конференції у Лозанні підписують мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;

1950 рік — перший запуск із мису Канаверал ракети — німецької Фау-2;

1981 рік — в Італії забороняють діяльність усіх масонських лож і таємних товариств;

1990 рік — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднімають національний синьо-жовтий прапор;

1991 рік — урочисто відкривають пам'ятну таблицю в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Погода на 24 липня

Завтра, 24 липня, в Києві хмарно, весь день дощитиме. У Львові хмарно з проясненнями, вдень можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +29 вдень та +22 вночі. У Львові +27 вдень та +23 вночі. У Харкові +30 вдень та +22 вночі. В Одесі +31 вдень та +26 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 липня святкують День народження розчинної кави / Фото: Unsplash

24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2021 року. Метою цього свята є вшанування важливої ролі фінансових працівників в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання. Їхня праця є надзвичайно важливою для економічного розвитку та фінансової стабільності України.

Також 24 липня День двоюрідних братів і сестер. Це свято присвячене визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя. Воно є національним у США, але набуває популярності і в інших країнах. Важливість двоюрідних братів і сестер визнається здавна, адже вони можуть бути як рідні брати і сестри, забезпечуючи спілкування, спільний досвід і почуття приналежності.

А ще 24 липня Міжнародний день турботи про себе. Це свято було започатковане 2011 року за ініціативи Міжнародного фонду турботи про себе у Великій Британії. Його мета — нагадати людям про важливість фізичного, морального та емоційного здоров’я. Турбота про себе включає різні аспекти, такі як здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній відпочинок, а також емоційне та психологічне благополуччя. Це не тільки про фізичне здоров’я, але й про вміння висловлювати свої емоції, знаходити час для саморозвитку та відпочинку.

24 липня святкують День народження розчинної кави. Саме цього дня 1938 року компанія Nestlé розпочала масштабне виробництво розчинної кави. Історія розчинної кави починається з американського хіміка Джорджа Луїса Вашингтона, який 1909 року створив технологію виготовлення розчинної кави. Однак, саме хімік Макс Моргенталер з компанії Nestlé вдосконалив цей процес і зробив напій надзвичайно популярним у всьому світі.