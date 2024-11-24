Яке сьогодні, 24 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 24 листопада, Міжнародний день Біблії. Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини. До Нового року залишилося 37 днів.

24 листопада 2024 року — неділя. 1005-й день війни в Україні.

Що сьогодні за церковне свято

24 листопада в церковному календарі – день пам’яті святої великомучениці Катерини. Вона народилася в Олександрії в III столітті і була відомою своєю красою, мудрістю та освітою. Катерина була донькою знатного і багатого сімейства. За переказами, вона була віддана християнству після того, як мала бачення Діви Марії та Ісуса Христа. Після цього Катерина активно проповідувала християнську віру, залучаючи багатьох людей до християнства, включаючи філософів та воїнів.

Її віра привела до того, що вона стала мішенню для переслідування під час правління імператора Максиміна. Катерина відмовилася принести жертву язичницьким богам, і за це її піддали жорстоким тортурам. Вона зазнала багатьох випробувань, включаючи колесування, але залишилася непохитною у своїй вірі. Катерина померла мученицькою смертю, але її стійкість і віра зробили її символом духовної сили та відданості Богу. Її мощі зберігаються в монастирі святої Катерини на Синайській горі, який є одним з найстаріших християнських монастирів у світі.

Що не можна робити 24 листопада

Не можна голосно сміятися, танцювати і співати.

Забороняється вживати м'ясні та молочні продукти — триває піст.

Не слід шити, в'язати, займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 24 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода до холодної зими;

тепло за вікном — чекайте на сильні морози в другій половині грудня;

відлига або туман — похолодання буде після Варвариного дня (4 грудня);

маленькі зірки на небі до снігопаду.

24 листопада ясна погода до холодної зими / Фото: Unsplash

В народі день отримав назву Свято жіночої долі, тому що святу Катерину вважають покровителькою всіх жінок. Дівчата обов'язково ворожать на майбутнього чоловіка, а ті, хто дуже хотіли заміж, йшли до храму, молилися святій і ставили їй свічку.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 листопада

Які сьогодні іменини: Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

Талісманом людини, народженої 24 листопада є берил. Здавна вважалося, що це "жіночий камінь". Як вірили наші предки, берил допомагає жінкам знайти свою долю, зустріти хорошого чоловіка.

Цього дня народилися:

1957 рік — український футболіст, найстарший гравець та бомбардир в історії чемпіонатів України з футболу Іван Шарій;

1989 рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади 2012 Анна Рижикова;

1996 рік — український поет і музикант, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України Данило Подибайло.

Пам’ятні дати 24 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 листопада:

1638 рік — Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує "Ординацію Війська Запорозького Реєстрового" — статут запорізьких козаків;

1642 рік — голландець Абель Тасман відкриває острів біля берегів Австралії, названий його ім'ям;

1859 рік — Чарльз Дарвін публікує свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1863 рік — початок битви біля Чаттануза під час Громадянської війни в США;

1910 рік — у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;

1918 рік — ескадра Антанти бере Севастополь;

1994 рік — в Україні розпочинає свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 рік — Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів Президента України, переможцем визнають Віктора Януковича;

2015 рік — солдати Вільної сирійської армії підбивають у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 рік — починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття (зранку 25 листопада) турецькими силами російського винищувача "СУ-24", що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Погода на 24 листопада

Сьогодні, 24 листопада, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, ввечері можливий дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі перша половина дня ясна, потім хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -2 вночі. У Львові +3 вдень та -2 вночі. У Харкові +2 вдень та -2 вночі. В Одесі +6 вдень та -2 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

24 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день Біблії / Фото: Unsplash

24 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день Біблії. Цей день присвячений популяризації Святого Письма, заохоченню його читання та роздумів над його духовним змістом. Припадає на третій понеділок листопада. Його ініціатором була організація Bible League International, яка сприяє поширенню Біблії по всьому світу. Люди збираються в храмах, бібліотеках чи вдома, щоб разом читати улюблені уривки з Біблії. Це свято надихає людей замислитися над текстами, які об’єднують мільйони віруючих у всьому світі, незалежно від їхнього релігійного чи культурного походження.

Також 24 листопада Всесвітній день еволюції. Ця дата символізує вихід у світ одного з найважливіших наукових творів в історії — книги Чарльза Дарвіна "Походження видів шляхом природного відбору" (1859 року). Цей день присвячений поширенню знань про еволюцію, її значення для науки і життя, а також вшануванню досягнень у галузі біології та природничих наук. Це свято нагадує нам про важливість науки у розумінні нашого минулого, теперішнього та майбутнього.

А ще 24 листопада Всесвітній день моржа. Був створений, щоб привернути увагу до важливості збереження цих унікальних морських ссавців і їхнього середовища існування. Моржі є символом арктичної природи, і їхній стан відображає загальну екологічну ситуацію в полярних регіонах, які дуже вразливі до змін клімату. Свято ініціювали екологи й природоохоронні організації, щоб наголосити на проблемах, які загрожують моржам: танення льодовиків, забруднення океанів і браконьєрство. Моржі відіграють важливу роль в екосистемі Арктики. Вони впливають на морське дно, шукаючи їжу, і забезпечують харчовий ланцюг для інших тварин.

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