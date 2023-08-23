Яке завтра, 24 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 серпня 2023 року — четвер. 547-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 серпня, церковне свято

24 серпня в церковному календарі — день пам’яті мученика Євпла. Він жив на Сицилії, де був дияконом. В часи, коли імператором був Діоклетіан, який переслідував християн, Євпла ув'язнили. Сталося це 304 року. Під час суду він відкрито визнав, що вірить у Господа. Його мучили різними способами, намагаючись змусити відступитися від своєї віри. Однак Євпл стояв на своєму, за що його обезголовили.

Що не можна робити цього дня

Не рекомендовано вживати алкоголь, тому що до людини, яка випила, можуть прийти небіжчики і її покарати.

Не можна скаржитися на життя, скімлити, також не варто ледарювати і думати про те, чого боїтесь найбільше.

В народі вірили, що краще не йти до водойм, щоб ловити рибу, тому що потопельники можуть затягнути під воду.

Народні прикмети і традиції на 24 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: під час сходу сонця дощить — така погода протримається кілька днів;

вітер дув кілька днів і 24 серпня нарешті припинився — можна сподіватися на хорошу погоду;

вранці над водоймами стелиться туман — чекайте на кілька погожих днів;

на 24 серпня молодик і ясна погода — в вересні майже не буде дощів;

на світанку сильно мерехтять зірки — чекайте на дощ через 2-3 дні;

мало грибів, але багато горіхів — зима буде сніжною та холодною;

безвітряна погода стоїть — до тепла;

яскраво світить сонце на Євпла — чекайте на сухий вересень.

24 серпня мало грибів, але багато горіхів — зима буде сніжною та холодною / Фото: pixabay.com

На Євпла селяни починалис стригти овець, тому що до цього часу шерсть тварин вже сильно відростала. Тому 24 серпня з овечої вовни робили нитки, які потім використовували для в'язання теплих речей. Від цього дня з дерев вже починає поступово осипатися листя.

Погода на 24 серпня

Завтра, 24 серпня, в Києві вранці та вдень хмарно, вле ввечері прояснішає, без опадів. У Львові безхмарний ранок, але вдень та ввечері хмарно, в другій половині дня дрібний дощ, який стихне ближче до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +18 вночі. У Львові — +26 вдень та +17 вночі. У Харкові — +26 вдень та +15 вночі. В Одесі — +30 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 24 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 серпня:

79 рік — відбувається виверження Везувія, через яке міста Помпеї, Геркуланум і Стабії були поховані під вулканічним попелом;

410 рік — вестготи під керівництвом Аларіха захоплюють та грабують Рим;

1471 рік — португальці завойовують Асілу;

1572 рік — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція;

1720 рік — засновують Сардинське королівство;

1853 рік — випускають перші картопляні чипси;

1941 рік — створюють головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба);

1942 рік — відбувається Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни;

1949 рік — набирає чинності договір про створення НАТО;

1968 рік — Франція проводить перші випробування ядерної зброї;

1991 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення Незалежності України (День Незалежності України);

1995 рік — випускають Windows 95;

2004 рік — в результаті терактів зазнають катастроф літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3;

2006 рік — Плутон перестає вважатися планетою Сонячної системи і переходить у розряд карликових планет;

2006 рік — представники п'яти православних церков України читають першу спільну молитву в Софійському соборі;

2021 рік — Україна святкує 30-ту річницю відновлення Незалежності.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Максим, Федір, Сусанна.

Талісманом людини, народженої 24 серпня, є амазоніт. Цікавий кристал, який вирізняється синьо-сірим забарвленням. Символізує незалежність та красу. Здавна амазоніт вважали жіночим каменем. Вірили, що він допомагає омолодити шкіру.

Цього дня народилися:

1928 рік — український політик та громадський діяч Левко Лук'яненко;

1938 рік — український оперний співак Богдан Базиликут;

1971 рік — український фахівець зі зв'язків з громадськістю, медіаексперт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач Віктор Коваленко.

Який завтра день в Україні і світі

24 серпня в Україні святкують День незалежності / Фото: pixabay.com

24 серпня в Україні святкують День Незалежності. 2023 року Україна буде святкувати 32-гу річницю незалежності. Саме 24 серпня 1991 року в залі українського парламенту ухвалили Акт проголошення незалежності України. Але все почалося набагато раніше. Століттями українці боролися за відродження власної держави. Після занепаду Київської Русі та поглинання земель Галицько-Волинської держави Польським королівством та Великим князівством Литовським, почалися численні повстання селян і козаків. Ще однією трагічною сторінкою нашої історії є національно-визвольна війна на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. На жаль вони так і не увінчалися успіхом.

Лише на початку XX століття, коли євпропейські імперії ослабли через світову війну та революції, українці отримали шанс на суверенітет. Проте в той час суспільству та політичним силам бракувало єдності. Розкол поглибили події 1917 року і громадянська війна. Всі по-різному розуміли ідею незалежності України. В складі Радянського Союзу Україна, як і інші республіки, мала лише формальний суверенітет. Але наприкінці 1980-х років ситуація почала змінюватися. Радянська імперія занепадала. 1990 рік виявився для українців переломним моментом, адже тоді парламентарі почали працювати над Декларацією про державний суверенітет (ухвалили її 16 липня 1990 року).

Восени того ж року депутати заборонили діяльність КПРС в Україні і вирішили не підписувати майбутній договір з Москвою. Такі умови підтримала молодь і невдовзі акції мирної громадськості переросли у студентську Революцію на граніті. Протести відбувалися від 2 до 17 жовтня. Саме ці події стали поштовхом для патріотично налаштованих політичних сил в парламенті. 5 липня 1991 року Верховна Рада запровадила посаду Президента УРСР і призначила президентські вибори. Президент і Верховна Рада отримали можливість зупиняти на своїй території рішення влади СРСР, якщо вони суперечать українській Конституції.

Додатково 1 грудня 1991 року було проведено Всеукраїнський референдум, в результаті якого 90% громадян висловили згоду з Актом проголошення Незалежності України.

Також 24 серпня Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді. Пам'ятний день започаткувала Сильвія Ланкастер після того, як 24 серпня 2007 року її дочка Софі разом з хлопцем була побита насмерть в Россендейлі (Англія) лише за те, що належала до субкультури "готів". Сильвія також створила Фонд Софі Ланкастер, який працював у школах з молоддю і проводив лекції серед дорослих про злочини на тлі нетерплячості і насильства до людей, які мають інакший вигляд чи слухають іншу музику.

А ще 24 серпня Міжнародний день дивної музики. Започаткували свято ще 1998 року за ініціативи музиканта і композитора з Нью-Йорка, випускника Джульярдської музичної школи Патріка Гранта. Дату він обрав невипадково. Саме цього дня народився батько його дівчини, який колись став для Гранта своєрідним наставником у музиці.