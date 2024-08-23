Яке завтра, 24 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 серпня 2024 року — субота. 913-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Євтихія. Він був ранньо-християнським святим, учнем апостола Івана Богослова. Він народився у Фригії (сучасна Туреччина) у першому столітті. Почувши про Христа, Євтихій став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше працював разом з апостолом Павлом. Євтихій був висвячений на єпископа Себастії (тепер Самарія) в Палестині, де активно проповідував Євангелію та знищував храми ідолів. За свою віру він зазнав численних тортур і ув’язнення. Деякі джерела стверджують, що він помер мученицькою смертю на початку II століття.

Що не можна робити 24 серпня

Не слід ходити до лісу, інакше зустрінете лісовика, який вас заведе до загибелі.

Не можна йти повз кладовище.

Заборонено дивитися на схід сонця — накличите на себе біди.

Народні прикмети і традиції на 24 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: сонце закрили чорні хмари — буде похолодання;

кричить синиця — незабаром прийде справжня осінь з дощами;

дощить — до сухої осені і великого урожаю.

24 серпня кричить синиця — незабаром прийде справжня осінь з дощами / Фото: Unsplash

Від цього дня у селах починалася пора жіночих посиденьок. Вдови та незаміжні дівчата збиралися разом, щоб зайнятися рукоділлям, поділитися секретами, поспівати і розповісти казки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 серпня

Які завтра іменини: Арсеній, Георгій, Петро.

Талісманом людини, народженої 24 серпня, є амазоніт. Мінерал, який захоплює своїм зовнішнім виглядом. Здавна амазоніт вважався символом релаксу.

Цього дня народилися:

1938 рік — український оперний співак Богдан Базиликут;

1971 рік — український фахівець зі зв'язків з громадськістю, медіаексперт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач Віктор Коваленко;

1974 рік — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни, загинув у бою під Георгіївкою, Герой України Сергій Білоус.

Пам’ятні дати 24 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 серпня:

79 рік — відбувається виверження Везувію, через яке міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом;

410 рік — вестготи під керівництвом Аларіха захоплюють та грабують Рим;

1471 рік — португальці завойовують Асілу;

1572 рік — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція;

1853 рік — випускають перші картопляні чипси;

1941 рік — створюють головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба);

1942 рік — відбувається Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни;

1949 рік — набирає чинності договір про створення НАТО;

1968 рік — Франція проводить перші випробування ядерної зброї;

1991 рік — Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України);

1995 рік — випускають Windows 95;

2006 рік — Плутон припиняє вважатися планетою Сонячної системи і переходить до розряду карликових планет;

2006 рік — представники п'яти православних церков України читають першу спільну молитву в Софійському соборі.

Погода на 24 серпня

Завтра, 24 серпня, в Києві ранок похмурий, але потім небо випогодиться, без опадів. У Львові вдень на небі можуть з'явитися хмари, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +17 вночі. У Львові — +28 вдень та +16 вночі. У Харкові — +36 вдень та +23 вночі. В Одесі — +33 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 серпня в Україні святкують День Незалежності / Фото: Unsplash

24 серпня в Україні святкують День Незалежності. Це державне свято було встановлено на честь ухвалення Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, що стало вирішальним кроком у від’єднанні від Радянського Союзу.

Історія цього свята починається від прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Після невдалого Серпневого путчу в Москві 1991 року, Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності, який був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

Також 24 серпня Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді. Цей день був створений для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються люди через свої музичні вподобання, стиль життя або вибір одягу. Метою цього дня є боротьба з упередженнями та дискримінацією, які можуть виникати через різні культурні та субкультурні відмінності. Це також нагода для суспільства замислитися над важливістю толерантності та поваги до різноманітності.

А ще 24 серпня Міжнародний день дивної музики. Це свято було започатковане у 1970-х роках у Сполучених Штатах Америки групою ентузіастів, які вирішили влаштувати фестиваль, присвячений нестандартній музиці.

24 серпня Міжнародна ніч кажанів. Ця подія була започаткована 1997 року за ініціативи офісу міжнародної Угоди про збереження популяцій європейських видів кажанів (EUROBATS). Метою цього дня є привернення уваги громадськості до проблем охорони кажанів, розповсюдження правдивої інформації про них та розвінчання міфів, пов’язаних із цими тваринами.