Яке завтра, 24 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 січня, День зовнішньої розвідки України. Віряни вшановують пам'ять преподобної Ксенії Римської. До Нового року залишилося 342 дні.
24 січня 2024 року — середа. 700-й день війни в Україні.
Яке завтра, 24 січня, церковне свято
24 січня в церковному календарі — день пам’яті преподобної Ксенії Римської. Жила вона в V столітті і була дочкою римського сенатора. В юному віці вирішила, що присвятить себе Богу, а тому хоче залишитися незайманою. А щоб не розсердити батька, Ксенія разом з двома рабинями пішла з дому. Прийшла вона до Олександрії, де познайомилася з настоятелем святої обителі апостола Андрія. Придбавши в місті ділянку, вона побудувала церкву, де стала дияконесою.
Що не можна робити 24 січня
- Одразу після заходу сонця не варто сідати за стіл.
- Не можна працювати біля дому.
- Заборонено шити, в'язати і стригти волосся літнім людям.
Народні прикмети і традиції на 24 січня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: на світлому небі хмари — буде добре погода;
- кружляє завірюха — до малої кількості корму для худоби;
- сонячний день —до теплої весни;
- погода безвітряна — чекайте на теплу та суху погоду в другій половині липня.
В народі день називали Ксенія Напівзимниця, адже вже половина зими за спиною. Існувало цікаве повір'я: "Хто першим сяде вечеряти за стіл, той першим і помре". Тому намагалися сісти їсти дуже пізно.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 січня
Які завтра іменини: Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис, Ксенія, Оксана.
Талісманом людини, народженої 24 січня, є лазурит. Здавна вірили, що цей камінь насичується сонячним світлом. Тому йоги використовували лазурит для очищення аури людини.
Цього дня народилися:
- 1961 рік — український поет, драматург, прозаїк, перекладач Олександр Ірванець;
- 1974 рік — український художник, ілюстратор і дизайнер Андрій Єрмоленко;
- 1991 рік — борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.
Пам’ятні дати 24 січня
Календар важливих подій в Україні та світі за 24 січня:
- 1848 рік — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знаходить великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись "золотою лихоманкою";
- 1859 рік — Дунайські князівства об'єднуються у Волощину та Молдову, попередника Румунії;
- 1895 рік — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвиває швидкість близько 220 км/год;
- 1907 рік — в Англії організували перший скаутський загін;
- 1918 рік — у ніч проти 25 січня проголошують незалежність України;
- 1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку "Гарт";
- 1935 рік — в американському місті Річмонд надходить у продаж перша партія банкового пива під назвою "Пінисте пиво Крюгера";
- 1966 рік — Індіра Ганді стає третьою прем'єр-міністеркою Індії;
- 1976 рік — стається одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сідає на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколюється навпіл;
- 1984 рік — у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'являються перші комп'ютери "Макінтош" — перший персональний комп'ютер, що використовує графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу, замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка;
- 1986 рік — американський космічний апарат "Вояджер-2" стає першим штучним об'єктом, який досягає Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км;
- 1992 рік — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнають незалежність України;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Австрією і Францією;
- 2010 рік — фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, стає найкасовішим фільмом в історії;
- 2015 рік — російські терористи "ДНР" обстрілюють із "Градів" Маріуполь, внаслідок чого гине 30 осіб.
Погода на 24 січня
Завтра, 24 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, вдень невеликий мокрий сніг. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві — +3 вдень та 0 вночі. У Львові — +4 вдень та +3 вночі. У Харкові — +2 вдень та 0 вночі. В Одесі — +8 вдень та +3 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Саме цього дня 1919 року було створено перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці. Свято було затверджене указом президента України 2018 року, щоб вшанувати значний внесок офіцерів у збереження незалежності і суверенітету держави.
Також 24 січня Міжнародний день освіти. Досить молоде свято, яке було створене в грудні 2018 року. Вперше світова спільнота відсвяткувала його 2019 року. Проголошене воно було у Брюсселі під час міжнародної конференції, яка була присвячена проблемам освіти. А ініціатором запровадження окремого свята стала Нігерія.
А ще 24 січня Міжнародний день ескімо. Практично кожна людина знає, який смак у вершкового морозива на палочці з шоколадною глазур'ю. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1922 року кухар Крістіан Нельсон, який був власником крамниці солодощів в США, офіційно запатентував такий вид десерту. Однак своє перше морозиво Нельсон випустив ще 1919 року і воно швидко набрало популярності. Холодний витвір кондитер назвав "пиріжок ескімоса".
24 січня Міжнародний жіночий спортивний день. Це свято родом з Франції і було затверджене за підтримки Міністерства спорту та Державного секретаріату з питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. 2014 року дуже гостро стояла проблема сексуалізації та насилля щодо жінок у спортивній сфері. Тому потрібно було започаткувати заходи про покращення рівня життя і здоров'я спортсменок.