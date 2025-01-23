Яке завтра, 24 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 січня 2025 року — п’ятниця. 1066-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 січня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки. Вона була благородною римлянкою, що жила у часи імператора Констанція II. Вона народилася у родині високопоставленого чиновника та від дитинства була вихована у християнській вірі. Ксенія вирішила присвятити своє життя Богу та стати черницею. Після смерті батьків вона роздала своє майно бідним і, разом з двома служницями, покинула Рим, щоб уникнути шлюбу, до якого її змушували родичі. Ксенія оселилася у місті Мілет, де прийняла чернечий постриг під іменем Євсевія. Вона вела аскетичне життя, допомагала нужденним, лікувала хворих та проповідувала християнську віру. Її життєвий шлях був сповнений смирення, молитви та любові до Бога і ближнього.

Що не можна робити 24 січня

Не можна сідати за стіл, якщо сонце вже сіло.

Забороняється в'язати, шити і стригти літнім людям нігті.

Не слід працювати на ділянці біля будинку.

Народні прикмети і традиції на 24 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: день сонячний — весна буде теплою;

завірюха вказує, що буде мало корму для худоби;

безвітряна погода — в другій половині липня буде сухо і спекотно;

хмари на світлому небі — до теплої погоди.

24 січня день сонячний — весна буде теплою / Фото: Unsplash

Вже половина зими залишається за спиною, а тому в народі день часто називали "Ксенія Напівзимниця".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 січня

Які завтра іменини: Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.

Талісманом людини, народженої 24 січня, є лазурит. Здавна вважалося, що цей камінь приносить своєму власнику гармонію в коханні. Лазурит рекомендується носити для емоційного спокою.

Цього дня народилися:

1974 рік — український художник, ілюстратор і дизайнер Андрій Єрмоленко;

1975 рік — кримськотатарський активіст, перший громадянин України, убитий внаслідок російської агресії проти України, Герой України Решат Аметов;

1991 рік — борець греко-римського стилю, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи Жан Беленюк.

Пам’ятні дати 24 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 січня:

1848 рік — у Північній Каліфорнії Джеймс Маршал знаходить великий золотий злиток, що дає поштовх до виникнення явища, котре через рік стало називатись "золотою лихоманкою";

1859 рік — Дунайські князівства об'єднуються у Волощину та Молдову, попередника Румунії;

1895 рік — встановлено неофіційний рекорд швидкості на мотоциклі — Гленн Кертіс на власноруч збудованому мотоциклі розвиває швидкість близько 220 км/год;

1907 рік — в Англії організовують перший скаутський загін;

1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку "Гарт";

1935 рік — в американському місті Річмонд надходить у продаж перша партія банкового пива під назвою "Пінисте пиво Крюгера";

1966 рік — Індіра Ганді стає третім прем'єр-міністром Індії;

1976 рік — стається одна з найбільших у XX ст. катастроф танкерів-гігантів: біля берегів Франції сідає на мілину танкер Olympic Bravery, який через три тижні розколовся навпіл;

1984 рік — у США в продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'являються перші комп'ютери "Макінтош" — перший персональний комп'ютер, що використовував графічний інтерфейс користувача і комп'ютерну мишу, замість стандартного на той момент інтерфейсу командного рядка;

1986 рік — американський космічний апарат "Вояджер-2" стає першим штучним об'єктом, який досягнув Урана, пройшовши від нього на відстані близько 100 тис. км;

1992 рік — Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-Верде визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Австрією і Францією;

2010 рік — фантастичний бойовик "Аватар" Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, стає найкасовішим фільмом в історії;

2015 рік — російські терористи "ДНР" обстрілюють з "градів" Маріуполь, внаслідок чого гине 30 осіб;

2024 рік — у Бєлгородській області РФ падає літак Іл-76, РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей, пізніше російські пропагандисти та Міноборони поширили інформацію, мовляв, на момент падіння літака у ньому перебували українські військовополонені.

Погода на 24 січня

Завтра, 24 січня, в Києві похмуро, в другій половині дня дощ зі снігом. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарно, до ранку нічний дрібний сніг посилиться, але незабаром може припинитися. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +1 вночі. У Львові — +4 вдень та +1 вночі. У Харкові — +1 вдень та 0 вночі. В Одесі — +9 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 січня в Україні і світі святкують Міжнародним днем освіти / Фото: Unsplash

24 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день освіти. Цей день був оголошений ООН 2018 року для підкреслення важливості освіти для сталого розвитку та мирного співіснування. Міжнародний день освіти спрямований на привернення уваги до того, як доступ до освіти може змінити життя людей, підвищити рівень їхнього добробуту, економічних можливостей та підтримувати соціальну стабільність. ООН акцентує, що освіта є основою для розвитку інклюзивних, стійких суспільств і є важливим складником досягнення більшості Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals, SDGs), зокрема Цілі 4 — забезпечення рівного і якісного освіти для всіх.

Також 24 січня Міжнародний день ескімо. Це свято має на меті відзначити цей смачний десерт, який став частиною кулінарної культури багатьох країн. Існує декілька версій, як саме виникла назва "ескімоське морозиво". Одні стверджують, що вона пов'язана з місцем походження десерту — іноді вважається, що його вигадали ескімоси (корінні народи Півночі Америки), хоча це насправді не так. Інші версії говорять про те, що слово "ескімос" використовувалося для позначення стилю приготування морозива або процесу обробки. В будь-якому разі популяризація ескімо як десерту почалася в середині 20 століття, і від того часу цей десерт завоював популярність у всьому світі.

А ще 24 січня День зовнішньої розвідки України. Це свято було встановлено 2002 року відповідно до указу Президента України, щоб віддати данину поваги працівникам зовнішньої розвідки та відзначити їхній вклад у забезпечення національної безпеки та суверенітету України. Дата святкування була вибрана невипадково — 24 січня 1918 року було ухвалено перший закон України про розвідку, що стало важливим кроком в організації державної безпеки в умовах незалежності. Зовнішня розвідка займається збиранням, аналізом та обробкою інформації, що стосується інтересів України за її межами, зокрема інформацією про потенційні загрози національній безпеці, політичну ситуацію в інших країнах та можливі воєнні конфлікти.

Цей день є також можливістю для публічного визнання важливості розвідки та безпеки для підтримання суверенітету країни. Зовнішня розвідка є частиною Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), яка здійснює свої функції в рамках забезпечення зовнішньої безпеки держави, охорони її економічних та політичних інтересів, а також у боротьбі з тероризмом і іншими міжнародними загрозами.

24 січня святкують Міжнародний жіночий спортивний день. Це свято покликане підкреслити важливість участі жінок у спорті та фізичній активності, а також звернути увагу на досягнення жінок у різних спортивних сферах. Ідея встановлення такого дня виникла для того, щоб відзначити роль жінок у спортивному світі та продовжувати боротьбу за рівні можливості для жінок і дівчат в спортивних заходах, тренуваннях та змаганнях. Цей день також сприяє боротьбі за ліквідацію стереотипів і дискримінації, що можуть існувати стосовно жінок у спорті, і підтримує ідею рівності між статями в усіх аспектах спортивної діяльності. Міжнародний жіночий спортивний день також є нагодою для підвищення обізнаності про важливість фізичної активності для здоров'я жінок. Це свято спонукає більше жінок брати участь у спортивних заходах, займатися фізичними вправами і долати бар'єри, що можуть стримувати їх від активного способу життя.

Також 24 січня День поширення інформації про синдром Мебіуса. Це міжнародний день, покликаний привернути увагу до рідкісного неврологічного захворювання — синдрому Мебіуса, що є аномалією розвитку черепно-мозкових нервів, зокрема нервів, які керують мімікою обличчя та рухами очей. Синдром Мебіуса є генетичним порушенням, що зазвичай виникає через аномалії розвитку нервових шляхів, що відповідають за рухи обличчя, очей і, іноді, за слух. Люди, які мають синдром Мебіуса, можуть мати труднощі з виразами обличчя (наприклад, з усмішкою), а також зі здатністю рухати очі в певних напрямках. Це може також супроводжуватися іншими медичними проблемами, такими як порушення слуху, труднощі з ковтанням, порушенням розвитку, а також проблемами з диханням.

А ще 24 січня Міжнародний день перероблення мобільних телефонів. В Україні, а також у багатьох інших країнах, цей день є частиною глобальної ініціативи, спрямованої на зменшення впливу електронних відходів на навколишнє середовище та популяризацію відповідальної утилізації старої техніки. Мобільні телефони, особливо старі моделі, часто містять токсичні матеріали, такі як свинець, кадмій та ртуть, які можуть завдати шкоди довкіллю, якщо їх не утилізувати належним чином. У той же час, у багатьох мобільних телефонах містяться дорогоцінні метали, такі як золото, срібло та мідь, які можна переробляти для повторного використання.