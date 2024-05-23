Яке завтра, 24 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 травня, Всесвітній день відеоігор. Віряни вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. До Нового року залишився 221 день.

24 травня 2024 року — п'ятниця. 821-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі. Він був видатним аскетом і монахом, який жив у VI-VII столітті. Одне з найвідоміших подвижників свого часу, він здобув популярність завдяки своєму аскетичному життю на Дивній горі.

Він народився в Сирії і віддавав своє життя Богові. Симеон обрав самотність і аскетичне життя на Дивній горі, де він віддавався молитві, посту та медитації. Його прізвище "Стовпник" походить від того, що він жив на вершині стовпа або колони, яку він сам збудував. Це було його місце молитви та покаяння.

Симеон зазнавав духовних битв і спокус, але завжди залишався вірним своєму покликанню. Йому приписують численні чудеса, включаючи цілющі дії та пророцтва. Його життя та вчення вплинули на багатьох монахів та аскетів свого часу.

Що не можна робити 24 травня

Не можна лихословити, сваритися.

Не дозволяється займатися важкою фізичною роботою.

Забороняється іншим бажати зла.

Народні прикмети і традиції на 24 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато комарів літає — до сильної посухи в липні;

птахи літають низько — чекайте на сильні дощі;

сонце ясне — до врожайного літа;

в небі видно багато птахів — буде гарна погода.

24 травня в небі видно багато птахів — буде гарна погода / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що це день шипшини, але рвали квіти лише травники, які зналися на лікуванні. Вони готували з неї настоянки, щоб лікувати від різних хвороб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 травня

Які завтра іменини: Іван, Микита, Семен, Степан (Стефан), Антон, Федір, Олена, Павлина, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 24 травня, є змійовик. Виробний камінь, який відомий в Європі вже понад 400 років. Здавна вірили, що змійовик допомагає позбутися головних болей, лікує запалення.

Цього дня народилися:

1964 рік — український музикант Олег Скрипка;

1973 рік — українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" у Стамбулі Руслана Лижичко;

1992 рік — український дослідник кириличних стародруків, історик Станіслав Волощенко.

Пам’ятні дати 24 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 травня:

1276 рік — Магнус Ладулос коронований як король Швеції в Уппсальському соборі;

1626 рік — Петер Мінуїт купує Манхеттен;

1683 пік — відкрився музей Ашмола в Оксфорді, Англія;

1798 рік — Товариство об'єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки;

1822 рік — Еквадор здобув незалежність від Іспанії;

1844 рік — з Вашингтона до Балтимора відправлена перша телеграма азбукою Морзе;

1873 рік — Патрік Френсіс Гілі став першим темношкірим президентом переважно білого університету в Сполучених Штатах;

1936 рік — створений ФК "Шахтар";

1940 рік — на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки;

1940 рік — Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері;

1956 рік — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;

2003 рік — Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", що відбувся в Ризі, Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце;

2023 рік — Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

Погода на 24 травня

Завтра, 24 травня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі сонячно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +21 вдень та +14 вночі. У Львові — +19 вдень та +13 вночі. У Харкові — +21 вдень та +14 вночі. В Одесі — +21 вдень та +17 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 травня Всесвітній день відеоігор / Фото: Unsplash

24 травня в Україні і світі святкують День слов’янської писемності та культури. Цього дня ми вшановуємо пам’ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців слов’янської абетки, яка стала основою для розвитку національних мов і культур.

Також 24 травня День авіаційного техніка. Свято присвячене визнанню важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації. Також воно вшановує спадщину Чарльза Едварда Тейлора, авіаційного механіка-першопрохідця, який виготовив двигун для першого успішного польоту братів Райт.

А ще 24 травня Всесвітній день відеоігор. Це свято вшановує сучасну розвагу, індустрію відеоігор та стиль життя геймерів. Дата святкування обрана на честь дати офіційної презентації Ральфом Баєром спільно з його командою першої домашньої приставки для ігор Magnavox Odyssey, що відбулась саме цього дня 1972 року.

Magnavox Odyssey була розроблена невеликою командою і стала першою в світі комерційною домашньою ігровою приставкою. Вона укладена в чорно-біло-коричневий корпус, підключається до телевізора та використовує два ігрових контролери. Ця подія відзначає важливий крок у розвитку відеоігор та їхнього впливу на сучасний світ.

24 травня Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Це свято вшановує культурні, політичні та соціально-економічні досягнення жінок та підкреслює важливість гендерної рівності, сексизму, репродуктивних прав та насильства щодо жінок.

Також 24 травня святкують Міжнародний день тіари. Мета цього дня полягає в наголошенні на важливості відчуття власної гідності та залученні жінок до носіння гарних нарядів, зокрема тіар. Ця прикраса допомагає кожній представниці прекрасної статі уявити себе справжньою королевою.

А ще 24 травня Всесвітній день шизофренії. Цей день присвячений покращенню розуміння шизофренії, боротьбі зі стигмою, яка часто оточує це захворювання, та підтримці тих, хто з ним живе.