Яке завтра, 24 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 вересня 2023 року — неділя. 578-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 вересня, церковне свято

24 вересня в церковному календарі – день пам’яті первомучениці рівноапостольної Текли. Ранньохристиянська свята, життя якої описане у апокрифі "Діяння Павла та Текли", що був написаний у II столітті. Народилася і жила жінка в малоазіатському місті Іконія (сьогодні — турецька Конья) в заможній родині язичників. У 18 років батьки заручили Теклу з багатим юнаком, але в той час у місті перебував апостол Павло, який проповідував християнство. Дівчина захопилася вірою в Господа і вирішила не вступати у шлюб, а подарувати своє життя Богові. Правитель міста, дізнавшись про це, наказав заарештувати апостола. Але Текля таємно відвідувала Павла у в'язниці, носила тюремникам свої коштовності.

Коли про це дізналися батьки дівчини, то привели її також до правителя. Теклю вирішили спалити живцем, але раптом здійнявся вітер, пішов сильний дощ і загасив полум'я. Дівчина покинула рідне місто, знайшла Павла, якого викупила з в'язниці за допомогою фамільних коштовностей, і вирушила до Антіохії. Там її красу примітив правитель Олександр. Але дівчина твердо стояла на своєму, за що на неї спустили диких звірів. Тварини не зашкодили дівчині, а лише лизали її руки.

Через деякий час Текля повернулася в рідне місто і навернула на християнство матір.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється погано думати про своїх близьких і рідних, тому що можна накликати на себе біду.

Не відмовляйте нужденним в допомозі, інакше самі станете на їхнє місце.

Не можна брехати, адже накличете на себе різні біда і лиха.

Народні прикмети і традиції на 24 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на Теклю яскраве сонце — скоро різко зміниться погода;

почути грім — до теплої зими;

на дубі багато жолудів — чекайте на м'яку зиму;

білка линяє від голови до хвоста — зима буде довгою та мокрою;

птахи низько над землею літають — до ранньої зими;

багато жолудів на ранню і сувору зиму.

24 вересня білка линяє від голови до хвоста — зима буде довгою та мокрою / Фото: Pexels

Святій Теклі молилися про зцілення, спасіння, любов та благополуччя в родині. Серед наших предків існувала особлива традиція. Протягом дня намагалися не запалювати вогонь, але після заходу сонця полум'я розводили вже обов'язково. Вважалося, що це принесе успіх та щастя. Якщо дивитися на полум'я і загадати бажання, воно точно здійсниться.

Погода на 24 вересня

Завтра, 24 вересня, в Києві ясно вранці, вдень небо вкриється хмарами до вечора, без опадів. У Львові хмарно до самого вечора, від ранку йтиме дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +17 вночі. У Львові +18 вдень та +15 вночі. У Харкові +25 вдень та +13 вночі. В Одесі +27 вдень та +15 вночі.

Пам’ятні дати 24 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 вересня:

1852 рік — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном французом Анрі Жіффаром;

1869 рік — на американському ринку відбувається паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (подія пізніше отримала назву "чорна п'ятниця");

1960 рік — у США спускають на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайз";

1989 рік — Папа Іван Павло II привселюдно приносить вибачення Галілею й повертає йому "право бути законним сином церкви";

1993 рік — Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова — останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;

1995 рік — Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 рік — в Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;

2004 рік — під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють "яєчний замах" на Віктора Януковича.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 вересня

Які завтра іменини: Герман, Дмитро, Сергій, Тедора, Федора.

Талісманом людини, народженої 24 вересня є малахіт. Один з найдавніших каменів, які відомі людству. Вважається, що насичений зелений колір малахіта допомагає розслабитися і налаштуватися на мирний лад.

В цей день народилися:

1816 рік — український педагог і громадсько-культурний діяч, біограф Т. Г. Шевченка Михайло Чалий;

1975 рік — український поет-слемер, співак та шоумен Артем Полежака;

1984 рік — українська легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Який завтра день в Україні і світі

24 вересня Всесвітній день річок / Фото: Pexels

24 вересня в Україні святкують Всеукраїнський день дошкілля. Ця подія акцентує особливу увагу на важливій ролі дошкільного навчання та проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Завжди припадає на четверту неділю вересня. Свято було створене за наказом від 13 квітня 2011 року №629 про розвиток дошкільних закладів.

Також 24 вересня День машинобудівника в Україні. Згідно з президентським указом від 8.09.1993 № 361/93 щороку припадає на четверту неділю вересня. Працівники машинобудівної та приладобудівної галузей вносять чималий вклад в розвиток промисловості, допомагають забезпечити і налагодити безперебійне виробництво машин і комплектуючих до них.

А ще 24 вересня Всесвітній день сітківки. Щорічно припадає на останню неділю вересня. Подія була створена для того, щоб підкреслити важливість здоров'я сітківки і розповісти про ті проблеми, з якими стикаються люди, що живуть з захворюваннями сітківки.

24 вересня Міжнародний день глухих. Припадає на неділю, яка завершує останній повний тиждень вересня. Дата присвячена тим людям, які мають проблеми зі слухом. Вона була започаткована 1951 року, коли заснували Міжнародну федерацію глухих.

Також 24 вересня Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Цю подію впровадили за ініціативи Глобальної коаліції компаній-розробників програмного забезпечення, різних асоціацій та незалежних розробників 2 вересня 2008 року.

А ще 24 вересня Всесвітній день річок. Засновником цього свята став відомий дослідник та захисник річкової біосфери з Канади Марк Анджело. Довгий час він очолював природоохоронні програми Технологічного інституту Британської Колумбії та був очільником Тихоокеанської ради зі збереження рибних ресурсів. Також Марк є автором багатьох статей про проблеми річок та подорожі ними. Він сам пройшов на весловому човні близько тисячі рік по всьому світу.

24 вересня Міжнародний день караванщика. Подія була заснована за ініціативи Міжнародної асоціації з координації вантажних операцій, яка дбає про безпеку та ефективність національних і міжнародних вантажних перевезень всіма видами транспорту.

Також 24 вересня святкують Міжнародний день дочок. Припадає щороку на четверту неділю вересня. Це добре і світле сімейне свято, яке виникло в Індії, щоб усунути традиції, які підтримували погляд на дівчинку як на тягар.