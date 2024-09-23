Яке завтра, 24 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 вересня, Всесвітній день досліджень раку. Віряни вшановують пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли. До Нового року залишилося 98 днів.

24 вересня 2024 року — вівторок. 944-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 вересня в церковному календарі – день пам’яті святої первомучениці та рівноапостольної Текли. Свята Текла була однією з перших жінок-християнок і ученицею апостола Павла. Вона відома своєю відданістю вірі та мужністю перед обличчям переслідувань. Текла народилася в Іконії (сучасна Туреччина) і, почувши проповіді апостола Павла, вирішила присвятити своє життя Христу. Вона відмовилася від шлюбу, що викликало гнів її нареченого та родини. Теклу переслідували, але вона чудом уникала смерті, що ще більше зміцнювало її віру. Її життя стало прикладом для багатьох християн, а її відданість і стійкість зробили її однією з найшанованіших святих у християнській традиції. Вона вважається покровителькою жінок, які прагнуть духовного життя, і тих, хто зазнає переслідувань за свою віру.

Що не можна робити 24 вересня

Не слід погано думати про друзів та рідних.

Не можна зловживати алкоголем.

Забороняється відмовляти нужденним в допомозі.

Народні прикмети і традиції на 24 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: під дубом лежить багато жолудів — до м'якої зими;

яскраво світить сонце — чекайте на різку зміну погоди;

птахи літають низько — до ранньої та холодної зими;

почути як гримить грім — буде тепла зима;

білка почала линяти від голови до хвоста — до довгої зими.

24 вересня білка почала линяти від голови до хвоста — до довгої зими / Фото: Unsplash

Серед наших предків існувала думка, що свята Текла є провісницею довгих та темних ночей. Дні ставали все коротшими і холоднішими. За традицією люди виходили вночі на вулицю і дивилися на зірки, щоб пророкувати майбутнє.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 вересня

Які завтра іменини: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

Талісманом людини, народженої 24 вересня є малахіт. Здавна камінь вважався оберегом для мандрівників. А ще малахіт допомагає принести рівновагу у стосунки.

Цього дня народилися:

1972 рік — українська біатлоністка, срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова;

1975 рік — український поет-слемер, співак та шоумен Артем Полежака;

1984 рік — українська легкоатлетка Людмила Йосипенко.

Пам’ятні дати 24 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 вересня:

1852 рік — відбувається перший політ на дирижаблі з паровим двигуном від француза Анрі Жіффара;

1869 рік — на американському ринку відбувається паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (так звана, "чорна п'ятниця");

1960 рік — у США спускають на воду перший атомний авіаносець "Ентерпрайз";

1989 рік — папа Іван Павло II привселюдно приносить вибачення Галілею й повернув йому "право бути законним сином церкви";

1993 рік — Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), її очільник — останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;

1995 рік — Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 рік — в Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;

2004 рік — під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють "яєчний замах" на Віктора Януковича.

Погода на 24 вересня

Завтра, 24 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно з проясненням, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +26 вдень та +15 вночі. У Львові +25 вдень та +12 вночі. У Харкові +24 вдень та +12 вночі. В Одесі +24 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 вересня Всесвітній тиждень сітківки ока / Фото: Unsplash

24 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день караванника. Це професійне свято присвячене каравановожатим та всім учасникам транспортних колон і суднових караванів. Свято було засноване 1995 року Міжнародною асоціацією з координації вантажних операцій (ICHCA) для вшанування важливої ролі цих професіоналів у забезпеченні безпеки та ефективності вантажних перевезень. Дата святкування обрана на честь дня народження Вільяма Адамса, відомого британського мореплавця і навігатора, який вважається першим європейцем, що досяг берегів Японії. За іншою версією, свято приурочене до закінчення Гіджри — переселення пророка Магомета і перших мусульман з Мекки до Медіни.

Також 24 вересня Всесвітній день досліджень раку. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком та підтримці наукових зусиль, спрямованих на пошук нових методів лікування та профілактики цього захворювання. Мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про важливість досліджень раку, підтримці наукових досліджень та інновацій у галузі онкології, залученні фінансування для дослідницьких проектів та інформуванні громадськості про новітні досягнення у лікуванні та профілактиці раку.

А ще 24 вересня Всесвітній тиждень сітківки ока. Цей тиждень присвячений підвищенню обізнаності про захворювання сітківки ока та важливість своєчасної діагностики і лікування. Захід проводиться від 2010 року і має на меті інформувати суспільство про найпоширеніші дегенеративні хвороби сітківки, такі як макулярна дегенерація, діабетична ретинопатія та інші. Сітківка ока є внутрішньою оболонкою ока, яка складається з великої кількості клітин, що чутливо реагують на світлові промені. Саме на сітківку проєктується зображення, яке потім перетворюється на нервові імпульси і передається до мозку, де ідентифікується як зоровий образ.

24 вересня Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Цей день був заснований 2008 року за ініціативою Глобальної коаліції компаній-розробників програмного забезпечення, різних асоціацій та незалежних розробників. Основна мета цього дня — підвищити обізнаність про проблеми, пов’язані з патентуванням програмного забезпечення. Патенти на програмне забезпечення можуть обмежувати інновації та створювати бар’єри для малих і середніх підприємств, які займаються розробкою програмного забезпечення.