Яке завтра, 24 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

24 жовтня 2023 року — вівторок. 608-й день війни в Україні.

Яке завтра, 24 жовтня, церковне свято

24 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мученика Арефа. За однією з легенд, Ареф був християнським священиком у Єгипті в III столітті під час переслідувань християн. Його відомий акт мучеництва включає в себе відмову відректися від християнства та віддати поклон ідолам, за що він був засуджений до страчення. Його стратили тим, що відсікли мечем голову.

Що не можна робити цього дня

Не варто закриватися у собі, стримуючи свої емоції.

Заборонено сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети і традиції на 24 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах сидить багато ворон — чекайте на сильні снігопади;

на світанку густий туман — до ясного і теплого дня;

на деревах все ще залишається жовте листя — до морозної зими;

випав перший сніг — зима буде сніжною.

24 жовтня на деревах сидить багато ворон — чекайте на сильні снігопади / Фото: Pexels

Від цього дня починалися так звані "дівочі посиденьки", коли незаміжні дівчата збиралися разом, співали, займалися рукоділлям, розмовляли. Також існувала традиція виносити цього дня на свіже повітря "зимовий" теплий одяг, щоб провітрити його.

Погода на 24 жовтня

Завтра, 24 жовтня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +7 вночі. У Львові — +17 вдень та +8 вночі. У Харкові — +14 вдень та +5 вночі. В Одесі — +16 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 24 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 жовтня:

1648 рік — Вестфальський мир, закінчується Тридцятирічна війна (1618–1648) в Європі;

1857 рік — у Шеффілді (Велика Британія) засновують перший у світі футбольний клуб;

1861 рік — президент США Авраам Лінкольн отримує телеграфне повідомлення з Каліфорнії — це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії;

1874 рік — у Львові засновують Крайову школу лісового господарства;

1901 рік — 43-літня вдова Анна Тейлор стає першою людиною, яка успішно спускається вниз по Ніагарському водоспаду в бочці;

1929 рік — Чорний четвер і початок Великої депресії;

1939 рік — вперше в продаж надходять нейлонові панчохи;

1941 рік — німецька армія входить до Харкова;

1945 рік — урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;

1952 рік — Двайт Ейзенгауер оголошує війну в Кореї "хрестовим походом проти комунізму";

1964 рік — на території колишньої Північної Родезії проголошують незалежність Замбії;

1969 рік — американський актор Ричард Бартон дарує своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карат і вартістю понад 1 мільйон доларів;

1975 рік — у Великій Британії та США виходить платівка Джона Леннона "Shaved Fish";

1986 рік — у Лондоні відкривають найбільший у світі магазин грамплатівок;

1991 рік — Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України;

1993 рік — у соборі Святої Софії в Києві здійснюють інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1999 рік — у Рогатині відкривають пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

2005 рік — у Києві Фонд держмайна проводить повторний аукціон з продажу "Криворіжсталі": новим власником заводу стала компанія "Міттал Стіл".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 жовтня

Які завтра іменини: Олександр, Олексій, Теофіл, Петро, Афанасій, Микола, Лаврентій, Феофіл та Іван.

Талісманом людини, народженої 24 жовтня, є гранат. Камінь, який вважається символом пристрасті та кохання. Здавна вірили, що гранат є покровителем мандрівників, особливо мінерал зеленого кольору.

Цього дня народилися:

1867 рік — український етнограф, громадсько-політичний діяч Микола Біляшівський;

1988 рік — українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Юлія Каліна;

1993 рік — офіцер патрульної поліції України, учасник російсько-української війни, Герой України Даниїл Сафонов.

Який завтра день в Україні і світі

24 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дій на захист клімату / Фото: Pexels

24 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дій на захист клімату. Вперше його організували 2009 року з метою вплинути на делегатів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка відбулася в грудні того ж року.

Також 24 жовтня Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. По суті це платформа, де національні делегації можуть висловити свою думку. Саме тут відбуваються переговори, налагоджуються відносини та вирішуються проблеми. Після Першої світової війни була створена Ліга Націй, яка повинна була захистити світ від природних і техногенних катастроф, війн тощо. Але до неї увійшли далеко не всі країни. Під час Другої світової війни керівники країн, які боролися з фашизмом, усвідомили, що прийшов час створити такий механізм, який дозволив би забезпечити мир і не допустити воєн у майбутньому.

А ще 24 жовтня Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Поліомієліт належить до невиліковних хвороб, яку попередити може тільки своєчасна вакцинація. Головна небезпека недуги в тому, що поліовірус вражає спинний мозок і людину паралізує. Лікарі впевнені, що щеплення 95% людей допоможе припинити розповсюдження інфекції.

24 жовтня Всесвітній день інформації про розвиток. Ця подія була створена за ініціативи Генеральної асамблеї ООН 1972 року. Дату обрали невипадково, саме цього дня 1945 року була створена повоєнна організація і сприйняття стратегії її розвитку.