Яке завтра, 24 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 24 жовтня, Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Аретти і тих, хто з ним. До Нового року залишилося 68 днів.

24 жовтня 2024 року — четвер. 974-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Аретти і тих, хто з ним. Також відомий як Аретас. Він був християнським святим, який жив у ІІІ столітті. Він був римським військовим трибуном і служив у армії римського імператора Діоклетіана. Аретас був відомий своєю вірністю до Христа і відмовою поклонятися язичництву. Його мучеництво сталося після того, як він відмовився виконати наказ імператора про поклоніння ідолам. За це його було замучено і вбито. Його мучеництво стало символом віри і відданості Христу.

Що не можна робити 24 жовтня

Забороняється сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Не варто ходити по калюжах, мочити ноги.

Не слід ображати чи бити тварин.

Народні прикмети і традиції на 24 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах сидить багато воронів — буде негода;

вже перший сніг випав — до сніжної зими;

густий туман на світанку — день буде ясним і теплим;

все ще є жовте листя на деревах — зима буде морозною.

24 жовтня все ще є жовте листя на деревах — зима буде морозною / Фото: Unsplash

Це сприятливий день для того, щоб допомогти нужденним, тому що все добро повернеться вам сторицею.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 жовтня

Які завтра іменини: Олексій, Опанас, Іван, Микола, Петро.

Талісманом людини, народженої 24 жовтня, є гранат. Камінь був відомий вже стародавнім скіфам, які прикрашали ним свої вироби з золота. Вважалося, що гранат здатний зупинити навіть найсильнішу кровотечу.

Цього дня народилися:

1979 рік — український хокеїст Костянтин Касянчук;

1988 рік — українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Юлія Каліна;

1993 рік — офіцер патрульної поліції України, учасник російсько-української війни, Герой України Даниїл Сафонов.

Пам’ятні дати 24 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 жовтня:

1648 рік — Вестфальський мир, закінчується Тридцятирічна війна (1618–1648) в Європі;

1857 рік — у Шеффілді (Велика Британія) засновують перший у світі футбольний клуб;

1861 рік — президент США Авраам Лінкольн отримує телеграфне повідомлення з Каліфорнії — це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії;

1874 рік — у Львові засновують Крайову школу лісового господарства;

1901 рік — 43-літня вдова Анна Тейлор стає першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці;

1929 рік — Чорний четвер і початок Великої депресії;

1939 рік — вперше в продаж надходять нейлонові панчохи — у Вілмінгтоні, штат Делавер;

1941 рік — німецька армія входить до Харкова;

1945 рік — урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;

1949 рік — перверзійне вбивство письменника Ярослава Галана;

1952 рік — Дуайт Ейзенгауер оголошує війну в Кореї "хрестовим походом проти комунізму";

1956 рік — до Угорщини для придушення революції вводять радянські війська;

1964 рік — на території колишньої Північної Родезії проголошують незалежність Замбії;

1969 рік — американський актор Ричард Бартон дарує своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата й вартістю понад 1 мільйон доларів;

1975 рік — у Великій Британії та США виходить платівка Джона Леннона "Shaved Fish";

1986 рік — у Лондоні відкривають найбільший у світі магазин грамплатівок;

1991 рік — Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України;

1993 рік — у соборі Святої Софії в Києві здійснюють інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України;

1999 рік — у Рогатині відкривають пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного;

2005 рік — у Києві Фонд держмайна проводить повторний аукціон з продажу "Криворіжсталі": новим власником заводу стала компанія "Міттал Стіл".

Погода на 24 жовтня

Завтра, 24 жовтня, в Києві ясно тільки вранці, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові безхмарно вранці та ввечері, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +6 вночі. У Львові — +13 вдень та +4 вночі. У Харкові — +12 вдень та +6 вночі. В Одесі — +14 вдень та +10 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 жовтня святкують Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй / Фото: Unsplash

24 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день дипломатів. Міжнародний день дипломатів святкують щорічно 24 жовтня. Це свято було встановлено для вшанування дипломатів та їхніх зусиль у підтримці миру та міжнародного співробітництва. Дипломати відіграють ключову роль у встановленні та зміцненні відносин між країнами, переговори та вирішення конфліктів. Цей день також покликаний підвищити обізнаність про важливість дипломатії у сучасному світі, сприяючи зміцненню міжнародних зв'язків та взаєморозуміння. Це також час для відзначення досягнень дипломатів та визнання їхньої важкої праці у створенні стабільного та мирного світу.

Також 24 жовтня Всесвітній тиждень медіа- та інформаційної грамотності. Щорічно припадає на останній тиждень жовтня. Це ініціатива, започаткована ЮНЕСКО для підвищення обізнаності про важливість медіа- та інформаційної грамотності в сучасному світі. Метою тижня є просування навичок критичного мислення, аналізу інформації та правильного використання медіаресурсів серед людей різного віку. Це включає розуміння впливу медіа на суспільство, вміння розпізнавати фейки та дезінформацію, а також безпечне користування Інтернетом.

А ще 24 жовтня Міжнародний день дій на захист клімату. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про зміну клімату та стимулюванню дій для боротьби з ним. Ідея цього дня полягає в тому, щоб мільйони людей по всьому світу взяли участь у активаційних заходах, таких як мітинги, пікети, дебати та інші форми громадської діяльності.

24 жовтня святкують Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Це свято було засновано 1948 року і має на меті вшанування створення Організації Об'єднаних Націй, яка офіційно почала свою діяльність 24 жовтня 1945 року, після того як Статут ООН набув чинності. ООН була створена після Другої світової війни з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, сприяння економічному та соціальному розвитку, захисту прав людини та координації міжнародних зусиль у вирішенні глобальних проблем. Цей день є нагодою для підвищення обізнаності про роботу ООН, її досягнення та виклики, які вона зустрічає. Відзначення включає різні заходи, такі як конференції, семінари, виставки та інформаційні кампанії, спрямовані на інформування громадськості про діяльність ООН.

Також 24 жовтня Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про поліомієліт, небезпечну вірусну інфекцію, що вражає нервову систему і може призвести до паралічу. Цей день був започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Глобальною ініціативою з ліквідації поліомієліту (GPEI). Завдяки їхнім зусиллям, глобальна кампанія з вакцинації суттєво знизила рівень захворюваності на поліомієліт.

А ще 24 жовтня Всесвітній день інформації про розвиток. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 1972 року з метою залучення уваги до проблем розвитку та інформаційного обміну між країнами. Цей день підкреслює важливість доступу до інформації як основи для розвитку та розвитку глобальної спільноти. Він також спрямований на підвищення обізнаності про глобальні виклики, такі як бідність, нерівність та зміна клімату.

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