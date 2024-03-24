Яке завтра, 25 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 березня, День Служби Безпеки України (СБУ). Віряни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. До Нового року залишився 281 день.

25 березня 2024 року — понеділок. 761-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 березня в церковному календарі – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Одне з дванадцяти свят, важлива подія в церковному календарі. Саме цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що у неї народиться Син Божий. Свято Благовіщення неперехідне, але у зв'язку зі зміною календаря на новоюліанський було перенесено від 7 квітня на 25 березня.

Що не можна робити 25 березня

Не можна віддавати щось з дому, тому що накличете біду.

Заборонено впускати цього дня до оселі чужих людей.

Не варто вдягати новий наряд — буде зіпсований.

Народні прикмети і традиції на 25 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, яким буде Великдень;

сонце світить — добре вродять ярові;

дощить — на грибне літо;

гримить гроза — буде багато горіхів;

на небі мало зірок — кури будуть нести мало яєць.

25 березня погода вказує, яким буде Великдень / Фото: Pexels

Наші предки намагалися на це велике церковне свято не працювати. Вірили, хто ослухається, того чекають всілякі негаразди. А ще існувало повір'я, що сон проти Благовіщення віщий, але збудеться він нескоро.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 березня

Які завтра іменини: Йосип, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Марія.

Талісманом людини, народженої 25 березня є гематит. З грецької назва перекладається як "кривавий камінь". Здавна гематит вважають свого роду енергетичним щитом. В давнину вірили, що прикраси з ним дарують силу в бою.

В цей день народилися:

1942 рік — український поет Іван Білий;

1971 рік — український видавець, журналіст Починок Ігор Петрович;

1976 рік — український боксер у суперважкій ваговій категорії, чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring, WBA Володимир Кличко.

Пам’ятні дати 25 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 березня:

1306 рік — Роберт Брюс стає монархом Шотландії;

1655 рік — Християн Гюйгенс відкриває супутник Сатурна Титан;

1668 рік — відбуваються перші в Америці кінські перегони;

1807 рік — британський парламент 283 голосами проти 16 приймає Акт про скасування работоргівлі ;

1821 рік — спалахує повстання греків проти османського панування під проводом Олександра Іпсіланті;

1857 рік — у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль спостерігали сонячне затемнення;

1857 рік — парижанин Леон Скотт отримує патент на найдавніший відомий пристрій для запису звуку;

1876 рік — проводить свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі;

1916 рік — жінкам у США дозволяють бути присутнім на двобоях боксерів;

1940 рік — югославський принц Павло Карагеоргієвич підписує угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною;

1983 рік — на телепрограмі Майкл Джексон демонструє елемент танцю під назвою "Місячна Хода";

1988 рік — австралієць Невілл Паттен споруджує найменший у світі велосипед — його колеса були діаметром менше 2-х см;

1992 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон "Про Службу безпеки України";

1993 рік — створюють центральне бюро Інтерполу України;

2011 рік — Папа Римський підтверджує вибір нового предстоятеля УГКЦ, ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав;

2013 рік — в центрі Парижа поліцейські застосовують сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції.

Погода на 25 березня

Завтра, 25 березня, в Києві хмарно, опівдні піде дрібний дощ, який завершиться в другій половині дня. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові хмарно, в другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який до вечора може перерости у дощ зі снігом. В Одесі сонце буде панувати на небі увесь ранок, але в другій половині дня з'являться хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +3 вночі. У Львові +11 вдень та +4 вночі. У Харкові +8 вдень та +2 вночі. В Одесі +10 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 березня Всесвітній день ретроспективи / Фото: pixabay.com

25 березня в Україні святкують День Служби Безпеки України (СБУ). Професійне національне свято було встановлене за наказом президента Леоніда Кучми 22 березня 2001 року. Дату святкування обрали на честь затвердження Закону "Про Службу Безпеки України) 1992 року. СБУ — це центральний державний правоохоронний орган, який має спеціальне призначення.

Також 25 березня Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. Подія була започаткована ООН 17 грудня 2007 року. Головна мета цього дня полягає у вшануванні пам'яті тих, хто постраждав від рабства, а також приверненні уваги суспільства до наслідків дискримінації.

А ще 25 березня Всесвітній день ретроспективи. Щороку святкується в різні дні, які можуть припадати як на лютий, так і на березень. День був створений, щоб підкреслити важливість ретроспективи. Це слово з латинської мови можна перекласти як "озиратися назад". Подія була заснована, щоб підкреслити цінність та важливість ретроспективи, коли мова йде про впровадження гнучких структур чи принципів.