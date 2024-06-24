Яке завтра, 25 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 червня, День митника в Україні. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Февронії. До Нового року залишилося 189 днів.

25 червня 2024 року — вівторок. 853-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 червня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Февронії.

Февронія виховувалася у монастирі під покровом ігумені Врієнни, яка була її тіткою. Ігуменія призначила їй суворіше життя, ніж іншим черницям. Під час царювання Діоклетіана вона стала мученицею за віру в Христа. Февронія співчувала християнам, оскільки її мати була християнкою. Після її смерті вірні намагалися викрасти її мощі, але Лисимах, її співвітчизник, стеріг їх.

Що не можна робити 25 червня

Не можна замішувати тісто і готувати випічку — будуть фінансові проблеми.

Заборонено переставляти меблі чи переїжджати — чекайте на неприємності.

Не варто працювати в саду чи на городі — несприятливі для цього дні.

Народні прикмети і традиції на 25 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато конюшини росте — до дощового місяця;

спекотний і сухий день — до того, що грибів влітку буде мало;

дощить — чекайте на великий урожай меду;

над водоймою видно веселку — до дощу;

вдень спекотно — ще 40 днів буде така погода.

25 червня над водоймою видно веселку — до дощу / Фото: Unsplash

В народі вірили, що потрібно бути вкрай обережними під час купання, тому що русалки водять свої хороводи і можуть затягнути під воду.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 червня

Які завтра іменини: Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 25 червня, є перли. Каміння, яке відрізняється ніжною та тендітною структурою. Часто перли використовуються як ліки. Кажуть, якщо настоювати їх у воді, а потім випити рідину, то можна наситити організм корисними речовинами.

Цього дня народилися:

1907 рік — українська драматична акторка Зінаїда Хрукалова;

1922 рік — український письменник Петро Угляренко;

1954 рік — українська художниця Ярослава Король.

Пам’ятні дати 25 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 червня:

1439 рік — Базельський собор оголошує римського папу Євгенія IV єретиком і позбавляє його влади;

1530 рік — зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу викладає основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах;

1580 рік — публікують "Книгу згоди", в якій були викладені основи лютеранства;

1783 рік — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомляє на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню;

1848 рік — під час "весни народів" у Галичині за рішенням Головної руської ради над Львівською ратушею вивішують синьо-жовтий стяг;

1857 рік — виходить друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла";

1863 рік — сьоґун Токуґава Іємоті наказує вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 рік — в Німецькій імперії забороняють діяльність Ордена єзуїтів;

1878 рік — починається Берлінський конгрес, що підтверджує незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії;

1939 рік — у Львові відбуваються останні збори Наукового товариства імені Шевченка;

1950 рік — армія Північної Кореї нападає на Південну Корею, починається Корейська війна;

1957 рік — створюють іграшку "летюча тарілка";

1991 рік — Словенія і Хорватія проголошують незалежність від Югославії;

1991 рік — ухвалюють Закон України "Про митну справу в Україні".

Погода на 25 червня

Завтра, 25 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, вранішній дощ до середини дня послабшає і закінчиться до вечора. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +16 вночі. У Львові — +24 вдень та +13 вночі. У Харкові — +24 вдень та +17 вночі. В Одесі — +27 вдень та +21 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 червня День кольорового телебачення / Фото: Unsplash

25 червня в Україні святкують День митника. Професійне свято, яке святкують на державному рівні. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до важливості цієї професії, вшанувати митників, які працюють на благо держави. Дату обрали на честь того, що цього дня було прийнято "Закон про митну справу" 1991 року.

Також 25 червня Всесвітній день вітиліго. Дату обрали невипадково. Саме цього дня помер легендарний співак Майкл Джексон, який був жертвою цієї хвороби. Вітиліго є мало вивченим захворюванням, яке не лікується. На темній шкірі воно більш помітне, але може зустрічатися однаково часто у людей будь-яких етнічних груп чи віку.

А ще 25 червня День кольорового телебачення. Ця технологія з'явилася у США 1951 року і назавжди змінила майбутнє теледивлення. Першою американські глядачі у кольорі подивилися телепередачу, в якій брав участь Ед Салліван і інші популярні тоді артисти. Трансляція була доступною лише власникам кольорових телевізорів.

25 червня святкують Міжнародний день сомоподібних. У США це свято є національним. Воно було засноване 1987 року за ініціативи американського президента Рейгана, який у своїй промові пояснив громадянам, що завдяки розведенню сома фермери отримали стабільний дохід, а люди — доступне джерело їжі.

Також 25 червня Міжнародний день моряка. Це свято з'явилося зовсім недавно — 2010 року. Сталося це після підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН. Головною метою свята є подяка морякам та вшанування їхнього важливого впливу на економічний розвиток суспільства.