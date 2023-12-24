Яке завтра, 25 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 грудня, День гарбузового пирога. Віряни святкують Різдво Христове. До Нового року залишилося 6 днів.

25 грудня 2023 року — понеділок. 670-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 грудня, церковне свято

25 грудня в церковному календарі – Різдво Христове. Входить до числа дванадесятих свят. Перед ним обов'язково тримається Різдвяний піст. Після Великодня Різдво вважається другим найвеличнішим святом.

Це свято Боговтілення, тобто появи Господа у людській подобі. За легендою Ісус Христос, який був Сином Божим, народився в Діви Марії в Вифлеємі. В момент народження на небі засіяла яскрава зірка, яка вказувала шлях до немовляти. За нею мудреці принесли Спасителю свої дари.

Що не можна робити 25 грудня

Не можна голосно кричати, лихословити, сваритися.

Не дозволено вишивати, в'язати, прибирати в домі.

Раніше на Різдво заборонялося купатися, тому всі водні процедури проводили заздалегідь.

Народні прикмети і традиції на 25 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже лежить або випав сніг — наступний рік буде успішним;

погода після Різдва вказує, якою вона буде після Петра (29 червня);

тепло за вікном — чекайте на холодну весну;

морозна погода — такою вона залишатиметься до 6 січня;

кішка обдирає стіни будинку — зіпсується погода, згорнулася калачиком — прийдуть морози;

зоряна ніч до теплого та сонячного літа;

заметіль — на врожайний рік.

25 грудня кішка згорнулася калачиком — прийдуть морози / Фото: Pexels

Здавна наші предки вірили, якщо 25 грудня, на Різдво, зіграти весілля, то родина буде жити довго і щасливо разом. А якщо купити будь-яку нову річ, то вона прослужить довго і не зіпсується.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 грудня

Які завтра іменини: Леонід, Ісус, Марія.

Талісманом людини, народженої 25 грудня є топаз. Камінь буває різноманітних відтінків. В стародавньому світі топаз вважався талісманом, який допомагає розкривати таємниці. Також вірили, що він розвиває інтуїцію.

В цей день народилися:

1848 рік — український історик, етнограф і письменник Орест Левицький;

1973 рік — українська актриса театру та кіно Вікторія Спесивцева;

2005 рік — український стрибун у воду, наймолодший в історії стрибків у воду чемпіон Європи Олексій Середа.

Пам’ятні дати 25 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 грудня:

336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

350 рік — римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;

498 рік — король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;

597 рік — Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів;

800 рік — у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;

1000 рік — створюють Угорське королівство на чолі з Стефаном I;

1025 рік — Мєшко II Ламберт стає королем Польщі;

1066 рік — Вільгельм Завойовник стає королем Англії;

1100 рік — Балдуїн I стає королем Єрусалиму;

1130 рік — Рожер II проголошується королем Сицилії;

1492 рік — каравела "Санта-Марія", на якій Христофор Колумб допливає до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;

1559 рік — після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV стає Джованні Анджело Медичі;

1582 рік — іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;

1741 рік — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;

1758 рік — Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім'я якого вона носить нині;

1855 рік — у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;

1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;

1926 рік — відбувається установчий з'їзд Союзу українок Канади;

1941 рік — Друга світова війна: розпочинається провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ;

1950 рік — четверо шотландських студентів із університету Глазго крадуть з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями;

1968 рік — "Led Zeppelin" відвідують США, в рамках свого першого американського турне;

1969 рік — американець Артур Блессіт вирушає у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він долає за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев'яний хрест;

1975 рік — в Києві відкривають пам'ятник І. Котляревському;

1977 рік — відбувається зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі;

1989 рік — розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;

1991 рік — відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР, розпад Радянського Союзу;

1991 рік — президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. Василя Стуса;

2002 рік — у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.

Погода на 25 грудня

Завтра, 25 грудня, в Києві хмарно, вдень та ввечері йтиме дрібний сніг. У Львові хмарно, вранці дрібний сніг, вдень він зміниться на дрібний дощ і йтиме до вечора. У Харкові похмуро, нічний сніг стихне до ранку, вдень та ввечері йтиме знову. В Одесі безхмарний ранок зміниться на похмурий день та вечір, без опадів.

Температура повітря в Києві +2 вдень та -1 вночі. У Львові +7 вдень та +1 вночі. У Харкові 0 вдень та -1 вночі. В Одесі +5 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога / Фото: Pexels

25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога. Свято особливо популярне в США, адже гарбузовий пиріг є шматочком традиції та кулінарної святкової культури цієї країни. Серед американців цей десерт вважається одним з найулюбленіших. Історія гарбузового пирога налічує близько 400 років. Ще перші поселенці Нового Світу готували такий простий, але смачний десерт. А перші відомі рецепти з гарбузом з'явилися в англійських і французьких книгах ще наприкінці 1600 років. Американський же десерт почав формуватися приблизно 1796 року, з'явившись у кулінарній книзі "Американська кулінарія" Амелії Сіммонс.

Також в США 25 грудня День A’Phabet або День без "L". Грайливе і веселе свято, яке обертається довкола каламбуру в англійській мові на слово "Ноель", що є тут синонімом Різдва. "Ноель" — французький термін, який часто використовується в різних країнах. Цей день був створений спеціально для любителів каламбурів. Тому можете кинути собі виклик і спробувати не використовувати літеру "Л" в письмовій і усній мовах.