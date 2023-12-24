Яке завтра, 25 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 грудня, День гарбузового пирога. Віряни святкують Різдво Христове. До Нового року залишилося 6 днів.
25 грудня 2023 року — понеділок. 670-й день війни в Україні.
Яке завтра, 25 грудня, церковне свято
25 грудня в церковному календарі – Різдво Христове. Входить до числа дванадесятих свят. Перед ним обов'язково тримається Різдвяний піст. Після Великодня Різдво вважається другим найвеличнішим святом.
Це свято Боговтілення, тобто появи Господа у людській подобі. За легендою Ісус Христос, який був Сином Божим, народився в Діви Марії в Вифлеємі. В момент народження на небі засіяла яскрава зірка, яка вказувала шлях до немовляти. За нею мудреці принесли Спасителю свої дари.
Що не можна робити 25 грудня
- Не можна голосно кричати, лихословити, сваритися.
- Не дозволено вишивати, в'язати, прибирати в домі.
- Раніше на Різдво заборонялося купатися, тому всі водні процедури проводили заздалегідь.
Народні прикмети і традиції на 25 грудня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вже лежить або випав сніг — наступний рік буде успішним;
- погода після Різдва вказує, якою вона буде після Петра (29 червня);
- тепло за вікном — чекайте на холодну весну;
- морозна погода — такою вона залишатиметься до 6 січня;
- кішка обдирає стіни будинку — зіпсується погода, згорнулася калачиком — прийдуть морози;
- зоряна ніч до теплого та сонячного літа;
- заметіль — на врожайний рік.
Здавна наші предки вірили, якщо 25 грудня, на Різдво, зіграти весілля, то родина буде жити довго і щасливо разом. А якщо купити будь-яку нову річ, то вона прослужить довго і не зіпсується.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 грудня
Які завтра іменини: Леонід, Ісус, Марія.
Талісманом людини, народженої 25 грудня є топаз. Камінь буває різноманітних відтінків. В стародавньому світі топаз вважався талісманом, який допомагає розкривати таємниці. Також вірили, що він розвиває інтуїцію.
В цей день народилися:
- 1848 рік — український історик, етнограф і письменник Орест Левицький;
- 1973 рік — українська актриса театру та кіно Вікторія Спесивцева;
- 2005 рік — український стрибун у воду, наймолодший в історії стрибків у воду чемпіон Європи Олексій Середа.
Пам’ятні дати 25 грудня
Календар важливих подій в Україні та світі за 25 грудня:
- 336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;
- 350 рік — римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;
- 498 рік — король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;
- 597 рік — Августин Кентерберійський та його послідовники охрещують 10 000 англо-саксів;
- 800 рік — у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;
- 1000 рік — створюють Угорське королівство на чолі з Стефаном I;
- 1025 рік — Мєшко II Ламберт стає королем Польщі;
- 1066 рік — Вільгельм Завойовник стає королем Англії;
- 1100 рік — Балдуїн I стає королем Єрусалиму;
- 1130 рік — Рожер II проголошується королем Сицилії;
- 1492 рік — каравела "Санта-Марія", на якій Христофор Колумб допливає до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;
- 1559 рік — після смерті Павла IV новим папою під іменем Пій IV стає Джованні Анджело Медичі;
- 1582 рік — іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;
- 1741 рік — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;
- 1758 рік — Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім'я якого вона носить нині;
- 1855 рік — у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;
- 1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;
- 1926 рік — відбувається установчий з'їзд Союзу українок Канади;
- 1941 рік — Друга світова війна: розпочинається провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ;
- 1950 рік — четверо шотландських студентів із університету Глазго крадуть з Вестмінстерського абатства історичний Скунський камінь, що втілює міць Шотландії і свого часу був забраний англійцями;
- 1968 рік — "Led Zeppelin" відвідують США, в рамках свого першого американського турне;
- 1969 рік — американець Артур Блессіт вирушає у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він долає за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев'яний хрест;
- 1975 рік — в Києві відкривають пам'ятник І. Котляревському;
- 1977 рік — відбувається зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі;
- 1989 рік — розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;
- 1991 рік — відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР, розпад Радянського Союзу;
- 1991 рік — президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;
- 1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. Василя Стуса;
- 2002 рік — у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.
Погода на 25 грудня
Завтра, 25 грудня, в Києві хмарно, вдень та ввечері йтиме дрібний сніг. У Львові хмарно, вранці дрібний сніг, вдень він зміниться на дрібний дощ і йтиме до вечора. У Харкові похмуро, нічний сніг стихне до ранку, вдень та ввечері йтиме знову. В Одесі безхмарний ранок зміниться на похмурий день та вечір, без опадів.
Температура повітря в Києві +2 вдень та -1 вночі. У Львові +7 вдень та +1 вночі. У Харкові 0 вдень та -1 вночі. В Одесі +5 вдень та +1 вночі.
Який завтра день в Україні і світі
25 грудня в Україні і світі святкують День гарбузового пирога. Свято особливо популярне в США, адже гарбузовий пиріг є шматочком традиції та кулінарної святкової культури цієї країни. Серед американців цей десерт вважається одним з найулюбленіших. Історія гарбузового пирога налічує близько 400 років. Ще перші поселенці Нового Світу готували такий простий, але смачний десерт. А перші відомі рецепти з гарбузом з'явилися в англійських і французьких книгах ще наприкінці 1600 років. Американський же десерт почав формуватися приблизно 1796 року, з'явившись у кулінарній книзі "Американська кулінарія" Амелії Сіммонс.
Також в США 25 грудня День A’Phabet або День без "L". Грайливе і веселе свято, яке обертається довкола каламбуру в англійській мові на слово "Ноель", що є тут синонімом Різдва. "Ноель" — французький термін, який часто використовується в різних країнах. Цей день був створений спеціально для любителів каламбурів. Тому можете кинути собі виклик і спробувати не використовувати літеру "Л" в письмовій і усній мовах.