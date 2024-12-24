Яке завтра, 25 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 грудня 2024 року — середа. 1036-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 грудня в церковному календарі – Різдво Христове. Це одне з найважливіших християнських свят, яке відзначає народження Ісуса Христа, Сина Божого. Це подія, що має величезне духовне значення для християн усього світу, символізуючи початок нової ери спасіння людства. Різдво Христове вперше почали святкувати у IV столітті. Вважається, що дата 25 грудня була обрана для християнського святкування, щоб замінити язичницьке свято зимового сонцестояння, пов'язане з культом Непереможного Сонця.

Різдво нагадує людям про любов, милосердя, смирення та спасіння. Це свято є часом для сімейного єднання, духовного оновлення і допомоги ближнім. В Україні Різдво Христове є особливо шанованим святом, яке супроводжується унікальними звичаями та атмосферою доброти й радості.

Що не можна робити 25 грудня

Не можна лихословити, кричати голосно, сваритися.

В давнину на Різдво не купалися і заборонялися будь-які водні процедури.

Не дозволяється прибирати в будинку, вишивати, шити.

Народні прикмети і традиції на 25 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: падає чи вже лежить сніг — наступного року буде багатий урожай;

за вікном тепла погода — весна буде холодною;

погода цього дня вказує, якою вона буде на Петра і Павла (29 червня);

кішка дере стіну будинку — погода зіпсується.

Погода 25 грудня вказує, якою вона буде на Петра і Павла (29 червня) / Фото: Unsplash

Якщо цього дня, за народними повір'ями, зіграти весілля, то молода родина буде жити разом довго та щасливо. Обов'язково купіть на Різдво якусь важливу річ — вона прослужить вам довго.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 грудня

Які завтра іменини: Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Анфіса, Марія.

Талісманом людини, народженої 25 грудня, є топаз. За народними переказами, цей камінь здатний вилікувати нервову систему та підвищити імунітет. Також топаз є символом спокою та рівноваги.

Цього дня народилися:

1907 рік — український прозаїк, драматург Євген Кравченко;

1973 рік — українська актриса театру та кіно Вікторія Спесивцева;

2005 рік — український стрибун у воду, наймолодший в історії стрибків у воду чемпіон Європи Олексій Середа.

Пам’ятні дати 25 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 грудня:

336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

350 рік — римський імператор Ветраніон відрікається від престолу на користь Констанція під час зустрічі у Ниші;

498 рік — король франків Хлодвиг приймає католицизм у Реймсі;

800 рік — у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;

1492 рік — каравела "Санта-Марія", на якій Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;

1582 рік — іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;

1758 рік — Йоган Георг Палич уперше спостерігає комету, повернення якої раніше пророчив англійський астроном Едмунд Галлей, ім'я якого вона носить нині;

1855 рік — у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;

1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду;

1968 рік — «Led Zeppelin» відвідують США в рамках свого першого американського турне;

1975 рік — в Києві відкривають пам'ятник Івану Котляревському;

1989 рік — розстрілюють румунського диктатора Чаушеску Ніколае i його дружину Єлену Чаушеску;

1991 рік — президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;

1992 рік — Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім. Василя Стуса;

2002 рік — у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001.

Погода на 25 грудня

Завтра, 25 грудня, в Києві хмарно, весь день йтиме дрібний дощ, який ближче до вечора посилиться. У Львові похмуро, вночі дрібний сніг, далі без опадів. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, весь день дрібний дощ, який посилиться вранці, але стихне до вечора.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та 0 вночі. У Львові — 0 вдень та 0 вночі. У Харкові — +3 вдень та +2 вночі. В Одесі — +7 вдень та +5 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 грудня в світі також святкують Хануку / Фото: Unsplash

25 грудня в світі також святкують Хануку. Це єврейське свято, яке триває вісім днів і святкується на честь відновлення Другого Храму в Єрусалимі та дива, пов'язаного з лампадою Менори. Свято починається 25-го дня місяця Кіслев за єврейським календарем, що зазвичай припадає на кінець листопада або грудень за григоріанським календарем. Ханука пов’язана з подіями, що відбулися в ІІ столітті до нашої ери, коли євреї під проводом династії Хасмонеїв (Макавей) повстали проти грецького царя Антіоха IV Епіфана, який намагався насадити еллінську культуру і релігію. Після перемоги євреї відновили Храм, який був осквернений, і освятили його заново.

Згідно з традицією, коли Храм було відновлено, євреї знайшли лише одну посудину з освяченою оливою, достатньою для горіння Менори лише на один день. Однак олива горіла вісім днів, що дало змогу підготувати нову порцію чистої оливи. Це вважається дивом і основою свята. Ханука символізує перемогу світла над темрявою, духу над матерією та віри над безвір'ям. Це свято є нагадуванням про мужність і відданість традиціям, а також про силу віри, що здатна творити дива.