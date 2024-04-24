Яке завтра, 25 квітня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 квітня, Міжнародний день фінансової незалежності. Віряни вшановують пам'ять святого Марка. До Нового року залишилося 250 днів.

25 квітня 2024 року — четвер. 792-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 квітня в церковному календарі — день пам’яті святого Марка. Він був апостолом і євангелістом, який проповідував Слово Боже разом зі святими апостолами Павлом і Петром. Марк вважається засновником Олександрійського християнського училища і автором одного з Євангелій. За свою віру і проповідницьку діяльність його сильно побили язичники і помер від отриманих травм.

Що не можна робити 25 квітня

Не можна кричати на дітей.

Заборонено переїдати, особливо це стосується жирної їжі.

Не рекомендується економити.

Народні прикмети і традиції на 25 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: високо в небі видно веселку — буде ясна погода;

сонячний і ясний день — літо буде спекотним;

почути як кує зозуля — вже не буде морозів;

увесь день голосно співають птахи — погода покращиться;

різко похолодало — в травні ще будуть заморозки;

сонячний день, але квіти закриті — чекайте на погіршення погоди.

25 квітня високо в небі видно веселку — буде ясна погода / Фото: Unsplash

В давнину цього дня збирали кропиву, щоб з неї приготувати настій, яким протирали вікна та двері. Існувало повір'я, що він допомагає відлякати нечисту силу. А ще над вхідними дверима вішали вінок зі свіжої кропиви.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 квітня

Які завтра іменини: Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.

Талісманом людини, народженої 25 квітня, є гранат. Дорогоцінний мінерал, який відрізняється насиченим червоним кольором. Здавна вірили, що гранат є символом пристрасті, а тому допомагає власнику знайти свою другу половинку.

Цього дня народилися:

1900 рік — українська поетеса і перекладачка, що була розстріляна більшовиками, Вероніка Черняхівська;

1961 рік — футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків, віце-чемпіон Європи Василь Рац;

1983 рік — український футболіст, півзахисник "Динамо" (Київ) і національної збірної України Олег Гусєв.

Пам’ятні дати 25 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 квітня:

4241 рік до н.е. — в Стародавньому Єгипті починають використовувати календар з роком у 365 днів;

1154 рік — мусульманські війська Нур ад-Діна беруть Дамаск;

1185 рік — війська опозиції громлять імператорську армію в битві при Данноура (Японія);

1498 рік — в Ризі засновують "Братство чорноголових", яке відігравало помітну роль в житті міста;

1507 рік — німецький картограф і географ Мартін Вальдземюллер називає новий, недавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі, дослідника Нового Світу;

1660 рік — установчі збори вирішують повернути англійський престол Стюартам;

1781 рік — під час війни за незалежність США британські війська захоплюють Пітерсбург (Вірджинія, США);

1816 рік — Джордж Байрон, що переслідувався на батьківщині брудними плітками, назавжди залишає Велику Британію;

1826 рік — у Великій Британії отримано патент на перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1867 рік — місто Токіо вперше відкривають для іноземної торгівлі;

1901 рік — в штаті Нью-Йорк вперше у світі вводять автомобільні номери;

1940 рік — жінки провінції Квебек отримують право голосу на виборах;

1953 рік — утворюють Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТУ ППО);

1974 рік — перемога "Революції гвоздик" в Португалії;

1976 рік — відбуваються перші єдині вибори у В'єтнамі;

1994 рік — указом президента України створюють Національну раду з питань телебачення і радіомовлення;

1997 рік — через помилку програмістів у Флориді світова мережа Інтернет зазнає найбільшого збою в історії;

2005 рік — уряди Болгарії і Румунії підписують угоду про згоду на вступ до ЄС;

2008 рік — у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбувається міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Погода на 25 квітня

Завтра, 25 квітня, в Києві хмарно, пізно увечері дощитиме. У Львові похмуро, увесь день йтиме сильний дощ. У Харкові хмарно, увесь день дощ, в другій половині дня можлива гроза. В Одесі вранці ясно, в другій половині дня хмарно, можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві — +15 вдень та +7 вночі. У Львові — +11 вдень та +5 вночі. У Харкові — +18 вдень та +10 вночі. В Одесі — +21 вдень та +14 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності / Фото: Unsplash

25 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності. Подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та розповідає про ті кроки, які необхідні, що її досягти. Фінансова незалежність — це стадія, коли дорослі люди отримують активи, які можуть достатньою мірою покрити витрати на життя без необхідності виснажливої праці.

Також 25 квітня Міжнародний день аміґурумі. Це маленькі в'язані гачком чи спицями м'які іграшки. День було створено, щоб привернути увагу до ремесла створення таких іграшок. Аміґурумі походять з Японії, але вже давно завоювали серця майстрів з різних куточків світу.

А ще 25 квітня День обізнаності про батьківське відчуження. Важливе нагадування про те, яку мовчазну боротьбу ведуть діти і батьки, що потрапили у батьківське відчуження. Відчуження батьків є процесом, через який дитина віддаляється від своїх батьків (чи лише одного з батьків) через психологічні маніпуляції.

25 квітня Всесвітній день поріднених міст. Подія була започаткована ще 1963 року. Після закінчення Другої світової війни у Франції створили Всесвітню федерацію поріднених міст. Це неурядова організація, яка підтримує ідею міст-побратимів для встановлення між ними доброзичливих відносин.

Також 25 квітня святкують Міжнародний день делегата. Молоде свято, яке було створене 2019 року за ініціативи ООН. Його головна мета полягає у тому, щоб підвищити поінформованість суспільства про вагому роль делегатів.

А ще 25 квітня День перукаря. Професійне свято. Перукар допомагає людині мати доглянутий вигляд, створити власний імідж та стиль. Цікаво, що перукарське мистецтво виникло дуже давно. Воно було відоме ще в Стародавньому Єгипті у V столітті до н.е.

25 квітня святкують Всесвітній день пінгвінів. Важлива екологічна подія, дата якої була обрана на честь початку міграції цих тварин на північ для продовження свого роду.

Також 25 квітня Міжнародний день ДНК. Наукове свято, дату якого обрали на честь дня публікації в британському журналі Nature інформації щодо відкриття макромолекули ДНК (1953 рік).

А ще 25 квітня Всесвітній день боротьби проти малярії. Урочиста подія була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я 2007 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня в Африці був день боротьби з малярією.

25 квітня Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях. Припадає щороку на четвертий четвер квітня. До цього дня організовуються різноманітні марафони, під час яких жінки діляться своїм досвідом із молодшим поколінням.