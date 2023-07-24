Яке завтра, 25 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 липня, День зубного техніка. Віряни вшановують пам'ять мучеників Прокла та Іларія. До Нового року залишилось 159 днів.

25 липня 2023 року — вівторок. 517-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 липня, церковне свято

25 липня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Прокла та Іларія. Вони постраждали за свою віру в Христа за часів імператора Траяна. Прокла змушував поклонитися язичницьким богам правитель Максим, але той витримав всі тортури. Та ще й предрік Максиму, що той скоро визнає силу Христа. Прокла змусили бігти за колісницею, але Бог зупинив її, а сановник, який сидів там, скам'янів.

Максим дуже розізлився і наказав вивезти Прокла за місто, прив'язати до стовпа, а потім розстріляти з лука. Дорогою зустрівся їм племінник мученика Іларій. Він обійняв дядька. Так як Іларій також сповідував християнство, його схопили та кинули до в'язниці. Прокла стратили, а Іларія довгий час волокли містом, а потім обезголовили.

Що не можна робити цього дня

Не варто робити ремонт.

Заборонено прибирати.

Також не можна прати.

Народні прикмети і традиції на 25 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі з'явилися гриби — чекайте на похолодання;

якщо вночі на траві не з'явилася роса, а в низинах немає туману — буде погана погода;

не висохла роса після ночі — до грози;

на верхівках дерев пожовтіло листя — осінь буде ранньою;

голосно дзижчать бджоли — чекайте на спеку.

25 липня голосно дзижчать бджоли — чекайте на спеку / Фото: Pexels

В народі 25 липня часто називали Прокл Плакальник. Часто в цей період на траві з'являлася дуже сильна роса. Тому селяни намагалися висушити сіно якнайшвидше, щоб воно не почало гнити.

Погода на 25 липня

Завтра, 25 липня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці дрібний дощ, який переросте у сильний дощ з грозою, але до вечора закінчиться. У Харкові хмарна погода, опадів не очікується. В Одесі ясно до другої половини дня, коли небо затягнеться хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +25 вдень та +18 вночі. У Харкові — +30 вдень та +17 вночі. В Одесі — +27 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 25 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 липня:

326 рік — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовляється вшановувати язичницьких ідолів;

1139 рік — португальський граф Афонсу I розбиває мусульман у битві при Оріке;

1261 рік — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою займає Константинополь;

1536 рік — Конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 рік — іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Ґуаякіль;

1547 рік — Генріх II Валуа стає королем Франції;

1567 рік — Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;

1587 рік — японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;

1687 рік — Іван Мазепа стає гетьманом України;

1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паротяга;

1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 рік — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1947 рік — у Празі відкривається I Всесвітній фестиваль молоді;

1952 рік — Конгрес США оголошує Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась";

1957 рік — у Тунісі скасовують монархію;

1978 рік — у Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 рік — завершується будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой—Помари—Ужгород завдовжки 4451 км;

1995 рік — сербські війська беруть Жепу в ході Боснійської війни;

2008 рік — починається візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 рік — націоналістичні сили оголошують початок безстрокової акції «Чорний список», для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 липня

Які завтра іменини: Іван, Андрій, Михаїл, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 25 липня, є сапфір. В перекладі з латині назва цього коштовного каменю означає "синій". З давніх часів сапфір використовували як засіб проти хвороб очей. А ще він був символом віри та надії.

Цього дня народилися:

1866 рік — український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат Модест Левицький;

1921 рік — український канадський поет Іван Долинський;

1984 рік — українська поетеса Тетяна Коноваленко.

Який завтра день в Україні і світі

25 липня Міжнародний день червоних туфель / Фото: pixabay.com

25 липня в Україні і світі святкують День зубного техніка. Це неофіційне професійне свято, яке утворилося 2000 року. Зубним техніком називають стоматологічного фахівця, який займається виготовленням та ремонтуванням зубних і лицьових протезів. Робота цього фахівця вимагає знань, вмінь та навичок. Працюють зубні техніки в зуботехнічних лабораторіях.

Також 25 липня Всесвітній день запобігання утопленню. Подія була заснована резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй про "Глобальне попередження утоплення" у квітні 2021 року. Головна мета дня полягає у підвищенні обізнанності про довгострокові та катастрофічні наслідки утоплення для сімей і для суспільства загалом, поінформувати про життєво важливі способи запобігання цього явища.

А ще 25 липня День вина і сиру. Свято популярна в Сполучених Штатах Америки. Цього дня можна насолодитися смачним напоєм у поєднанні зі шматочком сиру.

25 липня Міжнародний день червоних туфель. Цікаво, що ця подія не про взуття, а про небезпеку кліщів. Присвячена вона пам'яті австралійки Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма 2013 року після укусу кліща. Цього дня намагаються поширювати інформацію про кліщів, хворобу Лайма та інші маловідомі захворювання.