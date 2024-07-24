Яке завтра, 25 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 липня, Міжнародний день здоров’я щастя та гіпнозу. Віряни вшановують Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. До Нового року залишилося 159 днів.

25 липня 2024 року — четвер. 883-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 липня в церковному календарі – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Свята Анна є однією з найбільш шанованих святих у християнстві, хоча її ім’я не згадується в Біблії. Відомості про її життя базуються на апокрифічній літературі, зокрема, "Протоєвангелії Якова". Анна була донькою священика Матана з покоління Юди і дружиною святого Йоакима. Вони довгий час залишалися бездітними, що вважалося великим нещастям у ті часи. Анна гаряче молилася про дарування їй дитини і обіцяла присвятити її Богові. Її молитви були почуті, і ангел сповістив їй про народження дочки, яка стане благословенням для всього світу. Цією дочкою стала Пресвята Діва Марія.

Що не можна робити 25 липня

Не слід зловживати алкогольними напоями.

Не можна базікати даремно.

Забороняється лінуватися і байдикувати.

Народні прикмети і традиції на 25 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці в полі замерзла роса — до суворої зими;

на дубі багато жолудів — чекайте на теплу зиму;

вранці прохолодно — до холодної зими;

погода до обіду покаже, яким буде грудень, а після обіду — січень.

25 липня на дубі багато жолудів — чекайте на теплу зиму / Фото: Unsplash

Від цього дня, як помітили селяни, стає все прохолодніше, ночі тривають довше. Тому свято назвали Анна Холодниця.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 липня

Які завтра іменини: Олександр, Макар, Ганна, Іраїда.

Талісманом людини, народженої 25 липня, є сапфір. Небесний дорогоцінний камінь, який здавна вважався символом мудреців. Сапфір носять ті, хто хоче домогтися рівноваги в душі, гармонії.

Цього дня народилися:

1954 рік — український журналіст, публіцист, письменник, громадський діяч Богдан Теленько;

1967 рік — український письменник, історик, бандурист, осавул Азовського козацького війська Дмитро Білий;

1984 рік — українська поетеса Тетяна Коноваленко.

Пам’ятні дати 25 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 липня:

326 рік — римський імператор Костянтин Великий вперше відмовляється вшановувати язичницьких ідолів;

1139 рік — португальський граф Афонсу I розбивають мусульман у битві при Оріке;

1261 рік — візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою займає Константинополь;

1536 рік — Конкістадор Себастьян де Белальказар засновує місто Сантьяго де Калі;

1538 рік — іспанський конкістадор Франциско де Орельяна засновує місто Ґуаякіль;

1547 рік — Генріх II Валуа стає королем Франції;

1567 рік — Дон Дієго де Лосада засновує місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;

1587 рік — японці забороняють єзуїтам проповідувати в країні;

1687 рік — Івана Мазепу було обирають гетьманом України (дата за юліанським календарем);

1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон проводить перше випробування паротяга;

1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелітає Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 рік — формування Євгеном Петрушевичем у Відні закордонного уряду ЗУНР;

1947 рік — у Празі відкривається I Всесвітній фестиваль молоді;

1957 рік — у Тунісі скасовують монархію;

1978 рік — У Великій Британії народжується перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

2008 рік — починається візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 рік — націоналістичні сили огологують початок безстрокової акції "Чорний список", для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Погода на 25 липня

Завтра, 25 липня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У Харкові хмарно, дощитиме. В Одесі похмуро, весь день йтиме дощ.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +20 вночі. У Львові — +24 вдень та +17 вночі. У Харкові — +30 вдень та +23 вночі. В Одесі — +29 вдень та +24 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 липня День зубного техніка / Фото: Unsplash

25 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день здоров’я щастя та гіпнозу. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про користь гіпнозу для покращення здоров’я та щастя. Гіпноз — це психологічний стан, що нагадує сон, коли людина стає дуже чутливою до навіювання або керівництва. Гіпнотерапія, або використання гіпнозу як терапевтичного методу, широко застосовується для допомоги людям у подоланні шкідливих звичок і вирішенні таких проблем, як депресія, тривога, безсоння, хронічний біль та інші. Вона також допомагає людям позбутися шкідливих звичок, таких як куріння та переїдання.

Також 25 липня Всесвітній день запобігання утопленням. Ця важлива подія була заснована резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у квітні 2021 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про проблему утоплень та інформування про способи їх запобігання.

А ще 25 липня Міжнародний день червоних туфель. Ця подія не пов’язана з взуттям, а присвячена підвищенню обізнаності про хворобу Лайма та інші маловідомі захворювання. Цей день був заснований на честь австралійки Теди Мінт, яка померла від хвороби Лайма 2013 року. Хвороба Лайма — це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Borrelia burgdorferi, яка передається через укуси інфікованих кліщів. Симптоми можуть включати лихоманку, головний біль, втому, біль у м’язах і суглобах, а також висипання.

25 липня День зубного техніка. Це неофіційне професійне свято, яке виникло на початку 2000-х років. Зубні техніки — це фахівці, які займаються виготовленням та ремонтом зубних і лицьових протезів. Їхня робота вимагає знань у галузі математики, фізики, хімії, анатомії, а також навичок гравіювання та слюсарної справи.