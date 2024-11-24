Яке завтра, 25 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 листопада, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Климента. До Нового року залишилося 36 днів.

25 листопада 2024 року — понеділок. 1006-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Климента. Він був єпископом Анкіри (сучасна Анкара) в першій половині IV століття. Він був відомий своєю непохитною вірою і відданістю Христу, що призвело до його мученицької смерті. Климента звинуватили у зраді імператору Юліану Оптимісу за те, що він відмовився віддати свої священні книги. Його було замучено і вбито 298 року. Його мученицька смерть стала символом віри і відданості Христу.

Що не можна робити 25 листопада

Не можна накопичувати негативні думки, сумувати.

Забороняється їсти м'ясні і молочні продукти.

Не слід ображатися, злословити, сваритися.

Народні прикмети і традиції на 25 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато снігу до вологого літа;

суха та малохмарна погода — чекайте на сувору зиму;

ворони літають низько — будуть опади;

немає вже листя на березах — прийде відлига.

25 листопада немає вже листя на березах — прийде відлига / Фото: Unsplash

В народі день називався Клим Холодний, тому що вже до цього часу встановлювалася холодна погода. Матері молилися святому за здоров'я дітей. А ще існувало повір'я, що будь-яку справу потрібно починати цього дня натщесерце.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 листопада

Які завтра іменини: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

Талісманом людини, народженої 25 листопада є альмандин. Один з різновидів граната. Згідно з віруваннями альмандин має тісний зв'язок з вогняною стихією. Він допомагає прогнати нудьгу.

Цього дня народилися:

1926 рік — український поет і композитор, фольклорист, автор пісні "Верховино, мати моя" Михайло Машкін;

1951 рік — український підприємець, політик, міський голова Києва (2006-12) Черновецький Леонід;

1975 рік — українська співачка, заслужена артистка України (2004) Марина Одольська.

Пам’ятні дати 25 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 листопада:

1795 рік — Станіслав II зрікається престолу, відбувається юридична Ліквідація Речі Посполитої;

1905 рік — у Лубнах виходить друком перше число газети "Хлібороб", першої легальної україномовної газети в підросійській Україні;

1981 рік — Генеральна Асамблея ООН оголошує цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками;

1992 рік — Кабінет Міністрів України видає постанову "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів";

2003 рік — Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалює Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴;

2004 рік — на засіданні Вченої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" з формулюванням "дискредитація іміджу академії" було ухвалено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора;

2018 рік — Інцидент у Керченській протоці: перший випадок військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни у 2014 році.

Погода на 25 листопада

Завтра, 25 листопада, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -3 вночі. У Львові +5 вдень та 0 вночі. У Харкові +3 вдень та -2 вночі. В Одесі +9 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками / Фото: Unsplash

25 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 1999 року, щоб привернути увагу до проблеми насильства щодо жінок і дівчат, яка залишається однією з найпоширеніших форм порушення прав людини у світі. Цей день обраний на згадку про сестер Мірабаль (Патрію, Мінерву і Марію-Тересу) — політичних активісток із Домініканської Республіки, яких жорстоко вбили 25 листопада 1960 року за наказом диктатора Рафаеля Трухільйо. Сестри стали символом боротьби проти несправедливості та насильства.

Цей день є початком кампанії "16 днів активізму проти гендерного насильства", яка триває до 10 грудня — Міжнародного дня прав людини. Основна мета кампанії:

Підвищення обізнаності про проблему насильства.

Заклик до урядів, організацій та громадян вживати активних заходів для її ліквідації.

Підтримка постраждалих жінок та дівчат, надання їм допомоги і захисту.

У всьому світі проводяться акції, конференції, освітні програми, а будівлі та пам’ятники часто підсвічуються помаранчевим — символічним кольором кампанії, що означає надію та майбутнє без насильства. Участь у цьому дні — це можливість кожному висловити свою позицію щодо неприпустимості насильства та зробити кроки до створення суспільства, де жінки та дівчата почуватимуться у безпеці.