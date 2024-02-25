Яке сьогодні, 25 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 25 лютого, День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. До Нового року залишилося 310 днів.

25 лютого 2024 року — неділя. 732-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 25 лютого, церковне свято

25 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Ще в дитинстві отримав гарну освіту, адже народився в благочестивій родині патрисіїв. Спочатку працював писарем та радником при дворі імператора Костянтина Багрянородного. В той період дуже популярною була єресь про іконоборство і єпископ Павло, який тоді сидів на престолі, не зміг її побороти. Павло вказав на Тарасія, як свого наступника, коли до нього прийшов імператор і його матір, цариця Ірина. Тому 784 року Тарасій став єпископом. Зробив він чимало добрих справ, але пішов, тому що не хотів розірвати шлюб імператора з Марією. Помер 806 року.

Що не можна робити 25 лютого

До заходу сонця не можна лягати спати.

Не варто зловживати алкогольними напоями.

Заборонено дивитися в будинок з вулиці через вікно.

Народні прикмети і традиції на 25 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг, то перед Великоднем буде негода сім днів;

на деревах грачі в'ють гнізда, чекайте на потепління;

сильно розкричалися ворони — літо буде холодним та дощовим;

почути грім — прийде сильне похолодання;

гарна погода віщує, що літо буде теплим.

25 лютого сильно розкричалися ворони — літо буде холодним та дощовим / Фото: Pexels

В народі цей день називали Тарасем Безсонним, а тому намагалися якомога довше не засинати, щоб не причепилися до людини всі біди світу. Також віряни молилися святому про здоров'я, роздавали милостиню тим, хто її потребує.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 лютого

Які сьогодні іменини: Тарас, Євген, Олександр, Микола, Федір, Антон.

Талісманом людини, народженої 25 лютого є гагат. Хоча камінь найчастіше чорного кольору, але негативної енергетики він не несе. Гагат захищає від дурного ока, заздрості та обману.

В цей день народилися:

1871 рік — українська поетеса, перекладачка, культурна діячка Леся Українка;

1887 рік — український актор, режисер, реформатор українського театру Лесь Курбас;

1905 рік — український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України Вірський Павло Павлович.

Пам’ятні дати 25 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 лютого:

1570 рік — папа Пій V видає буллу "Regnans in Excelsis", в якій піддає анафемі англійську королеву Єлизавету I;

1573 рік — Іван Федорович засновує друкарню у Львові;

1791 рік — Конгрес затверджує Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом;

1836 рік — американець Семюел Кольт патентує шестизарядний револьвер 45 калібру;

1918 рік — Мала Рада ухвалює закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу;

1928 рік — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримує першу телевізійну ліцензію;

1940 рік — відбувається перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз";

1947 рік — Контрольна рада союзників формально ліквідовує Пруссію;

1957 рік — засновують Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка);

1982 рік — Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановляє, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах;

1986 рік — після диктатури Маркоса Корасон Акіно стає першою жінкою-президентом на Філіппінах та у всій Азії;

1999 рік — в Аргентині Віргінія Ріверо народжує дівчинку в момент ДТП;

2010 рік — у Києві відбуваєтьсяся інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича.

Погода на 25 лютого

Сьогодні, 25 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вночі і вранці дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +7 вдень та +4 вночі. У Львові +13 вдень та +8 вночі. У Харкові +3 вдень та -2 вночі. В Одесі +7 вдень та +5 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 лютого в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ / Фото: Associated Press

25 лютого в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Державне професійне свято було запроваджене 19 березня 2010 року за ініціативи Михайла Єжеля (тодішнього міністра оборони України). Українська інженерно-авіаційна служба авіації ЗСУ займається виконанням та організацією технічного забезпечення польотів, слідкує за дотриманням певної схеми авіаційних робіт, повітряного транспортування. Її діяльність передбачає дуже велику відповідальність і ризик, адже саме інженери перевіряють спочатку на собі всю техніку. Але від служби залежить рівень здійснення завдань екіпажу.

Також 25 лютого День револьвера. Саме цього дня 1836 року Селюель Кольт запатентував шестизарядний кремнієвий револьвер 45 калібру. Цікаво, що ця ідея належить насправді Джону Пірсону, який продав її Кольту. Існує цікава версія створення револьверу. Джона до ідеї підштовхнув механізм роботи стерна на судні. Спочатку він створив дерев'яний зразок, який зберігається до сьогодні. Револьвер — це стрілецька зброя, яка призначення для стрільби з дистанції не більше 100 метрів.