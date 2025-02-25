Яке сьогодні, 25 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 25 лютого, День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Царгородського. До Нового року залишилося 309 днів.

25 лютого 2025 року — вівторок. 1098-й день війни в Україні.

Що сьогодні за церковне свято

25 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Тарасія, архієпископа Царгородського. Він народився приблизно 730 року в Константинополі, Візантія. Він був відомим діячем церкви, який відіграв важливу роль у боротьбі проти іконоборства. Тарасій був секретарем імператриці Ірини і був обраний патріархом Константинопольським 784 року. Він був головним організатором Седьмого Вселенського собору 787 року, на якому було відновлено іконопоклонство. Святой Тарасій помер 25 лютого 806 року.

Що не можна робити 25 лютого

Не можна лягати спати до заходу сонця.

Забороняється заглядати до будинку через вікно.

Не слід зловживати алкоголем.

Народні прикмети і традиції на 25 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода до такого ж літа;

почути грім до сильного похолодання;

грачі в'ють гнізда на деревах — йде потепління;

ворони сильно кричать — чекайте на дощове та холодне літо.

25 лютого ворони сильно кричать — чекайте на дощове та холодне літо / Фото: Unsplash

В народі день називався "Тарас Безсонний". Селяни намагалися якомога довше не спати, щоб до них не причепилися біди. Також роздавали милостиню і молилися про здоров'я рідних.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 лютого

Які сьогодні іменини: Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір.

Талісманом людини, народженої 25 лютого є гагат. Камінь, який допомагає захистити свого власника від негативу. Також гагат здатний подавляти ненависть, яка направлена на людину, що його носить.

Цього дня народилися:

1887 рік — український актор, режисер, реформатор українського театру Лесь Курбас;

1905 рік — український хореограф, балетмейстер, організатор Національного ансамблю танцю України Павло Вірський;

1932 рік — художник-монументаліст, скульптор і графік Володимир Мельниченко.

Пам’ятні дати 25 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 лютого:

1570 рік — папа Пій V видає буллу "Regnans in Excelsis", в якій піддає анафемі англійську королеву Єлизавету I;

1573 рік — Іван Федорович засновує друкарню у Львові;

1791 рік — Конгрес затверджує Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом;

1831 рік — битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830—1831) проти Російської імперії;

1836 рік — американець Семюел Кольт отримує перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру;

1918 рік — Мала Рада ухвалює закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу;

1928 рік — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримує першу телевізійну ліцензію;

1940 рік — відбувається перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз";

1947 рік — Контрольна рада союзників формально ліквідовує Пруссію;

1982 рік — Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановляє, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах;

1999 рік — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП;

2010 рік — у Києві відбувається інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання 2014 року Верховною Радою України.

Погода на 25 лютого

Сьогодні, 25 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вдень можливий дрібний дощ, який до приходу вечора закінчиться. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +4 вдень та -3 вночі. У Львові +6 вдень та -2 вночі. У Харкові 0 вдень та -10 вночі. В Одесі +5 вдень та -3 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 лютого Всесвітній день стерилізації тварин / Фото: Unsplash

25 лютого в Україні святкують День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. Це професійне свято військових інженерів, техніків та спеціалістів, які забезпечують технічну справність, обслуговування й ремонт авіаційної техніки в ЗСУ. Дату святкування встановлено наказом Міністерства оборони України, щоб вшанувати внесок інженерно-авіаційних фахівців у розвиток і боєздатність військової авіації. Без злагодженої роботи інженерно-авіаційної служби неможливе ефективне функціонування військової авіації. Тож цей день є важливим для визнання їхньої відданості та професіоналізму.

Також 25 лютого Всесвітній день стерилізації тварин. День спрямований на привернення уваги до важливості стерилізації домашніх і безпритульних тварин як гуманного способу зменшення їхньої кількості та запобігання безконтрольному розмноженню. Свято започаткувала організація Doris Day Animal League 1995 року. Пізніше ініціативу підтримала Humane Society International, і вона набула світового масштабу. Це важливий день для всіх, хто дбає про добробут тварин та прагне зменшити проблему безпритульності гуманними методами.