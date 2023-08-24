Яке завтра, 25 серпня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 серпня 2023 року — п’ятниця. 548-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 серпня, церковне свято

25 серпня в церковному календарі — день пам’яті мучеників Фотія й Аникити. Аникита був військовим сановником, який викрив імператора Діоклетіана, коли той встановив на головній площі міста знаряддя страти, щоб ним лякати християн. Діоклетіан наказав схопити Аникиту і мучити його, а потім кинув на поталу диким звірам. Але лев почав пеститися до мученика.

Раптом почався такий сильний землетрус, що впало капище на честь Геркулеса. Всередині загинуло багато язичників. Діоклетіан розлютився ще більше і наказав обезголовити Аникиту, але кат, який підняв меч, раптом знепритомнів. Тоді почали святого палити вогнем, але полум'я кожного разу згасало. Кинули мученика в казан з киплячим оловом, але олово охололо. Так оберігав Аникиту Господь.

Фотій був племінником мученика і, коли побачив його страждання, звернувся до царя, стверджуючи, що боги ідолопоклонників ніщо у порівнянні з Істинним Богом. Над новим сповідником також нанесли меча, але сам кат отримав поранення, а не Фотій. Мучеників посадили до в'язниці. Діоклетіан довго думав, як їх покарати. Вирішив кинути у розпалену піч. Всі вони померли з молитвою на своїх устах.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сваритися, тому що будь-який негатив цього дня пошириться на увесь рік.

Не можна планувати важливі справи, краще вже дочекатися наступного тижня.

Вірянам не можна пропускати богослужіння в церкві.

Народні прикмети і традиції на 25 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вранці іній — наступного року добре вродять озимі;

йде дощ — чекайте на коротке бабине літо;

на небі видно молодий місяць — буде поривчастий вітер;

ясна і тепла погода цього дня вказує на великий урожай білих грибів у лісі;

кішка довго і ретельно вмивається — до теплої погоди;

голосно квакають жаби — чекайте на дощ.

25 серпня кішка довго і ретельно вимивається до теплої погоди / Фото: Pexels

В народі вірили, що цього дня любить пустувати домовик, тому намагалися обкурити приміщення будинку ладаном і обкропити освяченою водою. Вже починали діставати зі скринь теплий одяг, тому що тепло поступово відходить. Селяни сіяли озимі, проводили господарські приміщення в порядок, ремонтували обладнання для городу і ховали його на зиму. Дівчина, яка мріяла вийти заміж, йшла на Фотія до церкви і запалювала там свічку. А потім ввечері перед сном клала під подушку білий носок, тоді наречений прийде уві сні.

Погода на 25 серпня

Завтра, 25 серпня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові ясно, але ввечері на небі можуть з'явитися хмари, опадів не очікується. У Харкові вдень на небі можуть з'явитися змари, які розсіються до вечора, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +19 вночі. У Львові — +28 вдень та +16 вночі. У Харкові — +25 вдень та +15 вночі. В Одесі — +30 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 25 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 серпня:

1609 рік — Галілео Галілей демонструє венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп;

1621 рік — до табору під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуває 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою;

1718 рік — французи засновують в Північній Америці Новий Орлеан;

1793 рік — революційні французькі війська беруть Марсель;

1825 рік — Уругвай проголошує незалежність від Бразильської імперії;

1830 рік — у Брюсселі починається повстання проти голландців;

1912 рік — у Республіці Китай засновують партію Гоміндан ("партія народної держави");

1915 рік — німецькі війська беруть Брест-Литовськ;

1918 рік — виходить у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети "Звон" (Дзвін);

1919 рік — під час наступу на Київ Армія УНР звільняє Фастів;

1929 рік — дирижабль "Граф Цепеллін", що вилетів із Токіо, прибуває до Сан-Франциско;

1933 рік — домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн;

1991 рік — під час війни Хорватії за незалежність починається битва за Вуковар.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 серпня

Які завтра іменини: Олександр, Аникити, Капітон, Кастор, Паламон, Памфіл (Панфіл), Сергій, Степан та Фотій.

Талісманом людини, народженої 25 серпня, є амазоніт. Здавна вважалося, що цей камінь корисно використовувати за варикозного розширення вен, він заважає утворюватися тромбам. Також амазоніт є помічником літніх людей, адже покращує їхнє самопочуття.

Цього дня народилися:

1924 рік — український письменник Павло Загребельний;

1940 рік — український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України Микола Жулинський;

1963 рік — сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану Юрій Вербицький.

Який завтра день в Україні і світі

25 серпня в Україні і світі святкують День народження операційної системи Linux / Фото: Pexels

25 серпня в Україні і світі святкують день народження операційної системи Linux. Вона є символом всього програмного забезпечення з відкритим кодом. Цікаво, що все почалося зі студентського проєкту. Студент університету Хельсінкі Лінус Торвальдс працював на комп'ютері, де була встановлена Unix-подібна операційна система SunOS. Він захотів мати таку ж систему і на своєму домашньому комп'ютері. Але такої ОС ще не було. Тому майбутній геній кібернетики почав шукати шляхи для її створення. Надихнувшись книжкою Ендрю Танненбаума, Лінус почав працювати.

В його планах не було виводити своє творіння на світову сцену, він сприймав все більше як хобі. 25 серпня 1991 року він закінчив свою роботу, а назву вигадав, з'єднавши своє ім'я з Unix. Він думав, що в майбутньому змінить її на Freax, але Лінукс дуже швидко став популярним.

Також 25 серпня Всесвітній день нарциса. Припадає на четверту п'ятницю серпня. Ця подія присвячена не цим прекрасним квітам, а боротьбі з раком. Вже багато років нарциси вважаються символом цієї важкої хвороби. Нарцис мовою квітів вважається символом надії. Тому він якнайкраще відображає зусилля людей, які шукають ліки від раку.

А також 25 серпня святкують День примирливого поцілунку. Заснувала це цікаве свято американка Жаклін Мілгейт, яка вважає, що поцілунок є чудовим варіантом примирення, закінчення сварки і налагодження стосунків. Відомо, що поцілунки здатні подовжити життя, зміцнити імунну систему та допомогти спалити калорії. Вперше про поцілунки згадали в давніх писаннях, датованих 1500 роком до нашої ери.

25 серпня — день народження бляшанки. Хоча з одного боку може здатися, що це несерйозна дата, але завдяки цьому винаходу людство отримало можливість тривалого зберігання продукції. В бляшанках можна зберігати овочі, фрукти, рибні та м'ясні продукти. Достатньо просто відкрити консервну банку, викласти готовий продукт на сковорідку, а потім підігріти.