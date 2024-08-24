Яке завтра, 25 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 серпня, День шахтаря в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Тита. До Нового року залишилося 128 днів.

25 серпня 2024 року — неділя. 914-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Тита. Він був одним із сімдесяти апостолів і учнем апостола Павла. Він народився на острові Крит і був язичником за походженням. Тит став першим єпископом Крита і отримав від Павла Послання до Тита, яке входить до складу Нового Завіту. Тит супроводжував Павла в його подорожах і допомагав утверджувати християнські громади в Греції. Він також був присутній на Єрусалимському соборі, де обговорювали питання про дотримання Мойсеєвого закону для новонавернених християн. Після звільнення Павла з першого римського ув’язнення, Тит був призначений єпископом Крита і продовжував свою місіонерську діяльність до самої смерті.

Що не можна робити 25 серпня

Не рекомендовано займатися будівництвом чи ремонтом.

Не слід носити прикраси з бурштину.

Не можна залишати маленьких дітей без нагляду.

Народні прикмети і традиції на 25 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи вже почали відлітати у теплі краї — бабине літо буде коротким, а осінь холодною;

в лісі багато грибів — до морозної зими;

птахи на землі сидять — найближчими днями погода буде теплою та ясною;

птахи повсідалися на верхівках дерев до швидкого похолодання.

25 серпня птахи повсідалися на верхівках дерев до швидкого похолодання / Фото: Unsplash

Цього дня надзвичайно шанували гриби. Збирали і сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. В давнину вважалося, що це останній день, коли можна засолити на зиму гриби.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 серпня

Які завтра іменини: Володимир, Іван, Мойсей.

Талісманом людини, народженої 25 серпня є амазоніт. Камінь отримав свою назву на честь річки Амазонки. Здавна вірили, що амазоніт це символ сміливості та відданості.

Цього дня народилися:

1938 рік — український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії Борис Михайлов;

1940 рік — український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України Микола Жулинський;

1963 рік — сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану Юрій Вербицький.

Пам’ятні дати 25 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 серпня:

1609 рік — Галілео Галілей демонструє венеційській Малій раді (раді дожа) новий пристрій — телескоп;

1621 рік — в табір під Хотином на підмогу королю Владиславу проти османів прибуває 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою;

1718 рік — французи засновує в Північній Америці Новий Орлеан;

1792 рік — задунайська козацька флотилія прибуває в Темрюк на Кубані;

1793 рік — революційні французькі війська беруть Марсель;

1825 рік — Уругвай проголошує незалежність від Бразильської імперії;

1830 рік — у Брюсселі починається повстання проти голландців;

1912 рік — у Республіці Китай засновують партію Гоміндан ("партія народної держави");

1915 рік — німецькі війська беруть Брест-Литовськ;

1929 рік — дирижабль "Граф Цепеллін", що вилетів із Токіо, прибуває до Сан-Франциско;

1991 рік — під час війни Хорватії за незалежність починається битва за Вуковар.

Погода на 25 серпня

Завтра, 25 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +19 вночі. У Львові +30 вдень та +17 вночі. У Харкові +34 вдень та +21 вночі. В Одесі +31 вдень та +23 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 серпня День шахтаря в Україні / Фото: pixabay.com

25 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день топлес. Святкується щорічно в найближчу неділю до 26 серпня. Цей день присвячений підтримці прав жінок ходити топлес у громадських місцях, з метою забезпечення гендерної рівності. Найбільше святкування проходить у Сполучених Штатах, де проводяться різноманітні заходи та акції.

Також 25 серпня День шахтаря в Україні. Щорічно припадає на останню неділю серпня. Це професійне свято було засноване 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості. Шахтарська праця є однією з найнебезпечніших і найважчих професій. Шахтарі щодня стикаються з ризиком обвалів, вибухів метану та інших небезпечних ситуацій. Незважаючи на сучасні технології та заходи безпеки, небезпека залишається значною.

А ще 25 серпня День народження операційної системи Linux. Ця дата святкує завершення роботи Лінуса Торвальдса над першою версією ядра Linux 1991 року. Linux починалася як студентський проєкт Торвальдса, який хотів створити операційну систему, схожу на Unix, для свого домашнього комп’ютера. Він надихнувся книжкою Ендрю Танненбаума про Minix, клон Unix, і вирішив написати власну систему. Спочатку він назвав її "Freax", але згодом змінив назву на "Linux", поєднавши своє ім’я з Unix.

25 серпня святкують День народження бляшанки. Цей день присвячений винаходу першої консервної банки, яку створив британський винахідник Пітер Дюран 1810 року. Він запропонував використовувати бляшані вироби замість важкого скла для зберігання їжі.