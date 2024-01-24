Яке завтра, 25 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 січня, День непоєднуваних кольорів в одязі. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова. До Нового року залишився 341 день.

25 січня 2024 року — четвер. 701-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 січня, церковне свято

25 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Григорія Богослова. Народився він у родині єпископа Назіанського Григорія 326 року. Виховувався матір'ю, яка була ревною християнкою і перед народженням сина пообіцяла Господу, що він буде Йому служити. Тому Григорій отримав хорошу церковну освіту. Однак також він навчався в найкращих на той час світських школах Кесарії Палестинської. Пізніше продовжив навчання у Олександрії, а закінчував вчитися в Афінах. Там же познайомився з Василієм Великим, від якого у віці 26 років отримав хрещення.

Після Афін повернувся Григорій до батьківського дому. Але пізніше відправився з Василієм до пустелі. Через деякий час батько Григорія покликав сина назад, щоб той обійням єпископський сан замість нього. 374 року помер спочатку батько Григорія, а згодом і його мати. Святитель деякий час продовжував справу батька, але сильно занедужав, тому пішов жити в окрему обитель. Через три роки його обрали архієпископом Константинопольським.

Що не можна робити 25 січня

Не ображайтесь на своїх рідних та друзів через дрібниці.

Не можна виходити з дому після заходу сонця.

Заборонено стригти нігті на ногах.

Народні прикмети і традиції на 25 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода від ранку до обіду вкаже, якою буде перша половина майбутньої зими;

кричать горобці — варто чекати на відлигу;

сильний снігопад — весна прийде рано;

яка погода від полудня до вечора, такою буде друга половина майбутньої зими;

з дахів капає — до морозів;

від самого ранку співає синиця — чекайте на похолодання;

почорніла діброва — до відлиги чи сильної хуртовини.

25 січня від самого ранку співає синиця — чекайте на похолодання / Фото: Pexels

Здавна існувало повір'я: якщо цього дня розлити молоко, то варто чекати на радісну звістку. А ось розсипана сіль означала, що буде конфлікт із рідною людиною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 січня

Які завтра іменини: Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.

Талісманом людини, народженої 25 січня, є агат. Самоцвіт, який обріс великою кількістю легенд та міфів. В Древньому Єгипті вірили, що агат — камінь спокою. А древні римляни з його допомогою покращували родючість землі.

Цього дня народилися:

1931 рік — український актор Цимбаліст Віктор Петрович;

1978 рік — український шоумен, шостий президент України Володимир Зеленський;

1985 рік — українська співачка Тіна Кароль.

Пам’ятні дати 25 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 січня:

1491 рік — відбувається битва під Заславом з татарами;

1573 рік — битва при Мікатаґахара: Такеда Шінґен розгромив сили Токуґави Ієясу;

1648 рік — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захоплює Микитинську Січ, де невдовзі був обраний гетьманом Війська Запорозького;

1831 рік — сейм Королівства Польського проголошує усунення від влади у Польщі російського імператора Миколи I;

1858 рік — марш Мендельсона лунає на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого стає популярним як весільний марш;

1895 рік — відбувається перший міжнародний матч з хокею на траві, збірна Уельсу поступається гостям з Ірландії з рахунком 0:3;

1896 рік — прем'єра кінофільму братів Люм'єр "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота";

1917 рік — на міні в Ірландському морі підривається британський крейсер "Лаурентік", на борту якого було 3211 злитків золота, гине 350 осіб;

1919 рік — у Нью-Йорку відкривають найбільший готель у світі — "Пенсильванія" (на 2200 номерів);

1923 рік — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях;

1924 рік — у французькому альпійському містечку Шамоні стартують перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн;

1945 рік — Гранд-Рапідс у Мічиґані стає першим містом, яке починає фторування питної води для профілактики карієсу;

1949 рік — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбувається перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі";

1955 пік — вчені Колумбійського університету створюють ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;

1965 рік — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячують у Ватикані кардиналом і призначають головою УГКЦ;

1971 рік — італійська ліво-терористична організація "Червоні бригади" проводить першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Єгиптом;

2008 рік — світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Погода на 25 січня

Завтра, 25 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, вдень можливий дрібний сніг з дощем. У Харкові хмарно, сніжитиме. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +5 вдень та 0 вночі. У Харкові — +4 вдень та 0 вночі. В Одесі — +6 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 січня в Україні і світі святкують День непоєднуваних кольорів в одязі / Фото: Pexels

25 січня в Україні і світі святкують День непоєднуваних кольорів в одязі. Свято, яке пов'язане з нестандартними рішеннями, оригінальними поєднаннями та яскравими кольорами. Щодня люди намагаються підбирати різні предмети гардеробу так, щоб вони пасували один до одного. Однак саме цього дня можна забути про таке правило і просто носити те, що хочеться. Мода мінлива, але без змін залишається одне — експерименти. Хоча історія свята невідома, проте це чудова можливість створити образ з використанням яскравих кольорів, не турбуючись про те, що можуть сказати інші. Цього дня краще забути про білий та чорний, а також інші нейтральні кольори. Обирайте трендові та оригінальні відтінки.