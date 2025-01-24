Яке завтра, 25 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 січня 2025 року — субота. 1067-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 січня в церковному календарі – день пам’яті святого Григорія Богослова. Він народився близько 330 року в Каппадокії, а помер близько 390 року. Був одним із видатних Отців Церкви та християнським богословом. Григорій був архієпископом Константинопольським і великим захисником православ'я в боротьбі з аріанством. Григорій Богослов відомий своїми численними богословськими працями, серед яких понад 240 послань, більше 500 віршів і 45 поем. Він також брав участь у Другому Вселенському Соборі, де активно захищав вчення про Святу Трійцю.

Що не можна робити 25 січня

Не варто стригти волосся та нігті.

Не слід ображати рідних та друзів через дрібниці.

Забороняється після заходу сонця виходити з дому.

Народні прикмети і традиції на 25 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода в другій половині дня, такою вона буде до закінчення зими;

діброва почорніла — чекайте на хуртовину або потепління;

снігопад сильний — до ранньої весни;

горобці голосно кричать — буде відлига.

25 січня горобці голосно кричать — буде відлига / Фото: Unsplash

Якщо ви розлили молоко — чекайте на радісну звістку. А розсипана сіль вказує, що почнеться конфлікт із рідною людиною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 січня

Які завтра іменини: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

Талісманом людини, народженої 25 січня, є агат. Камінь, який допомагає розкрити таланти в різних іграх, показати свої творчі здібності. Здавна вірили, що агат приносить власнику багатство.

Цього дня народилися:

1931 рік — український актор Віктор Цимбаліст;

1978 рік — український державний діяч та шоумен, шостий Президент України Володимир Зеленський;

1985 рік — українська співачка Тіна Кароль.

Пам’ятні дати 25 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 січня:

1491 рік — відбувається битва під Заславом з татарами;

1648 рік — Богдан Хмельницький із козацьким загоном захоплює Микитинську Січ, де невдовзі його обирають гетьманом Війська Запорозького. Початок Хмельниччини;

1858 рік — марш Мендельсона лунає на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцом Пруссії Фрідріхом, після чого стає популярним як весільний марш;

1895 рік — відбувається перший міжнародний матч з хокею на траві;

1919 рік — у Нью-Йорку відкривають найбільший готель у світі — "Пенсильванія" (на 2200 номерів);

1924 рік — у французькому альпійському містечку Шамоні стартують перші зимові Олімпійські ігри, в яких беруть участь спортсмени з 18 країн;

1945 рік — Гранд Рапідс у Мічиґані стає першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу;

1949 рік — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбувається перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі";

1955 рік — вчені Колумбійського університету створюють ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;

1965 рік — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячують у Ватикані кардиналом і призначають головою УГКЦ;

1971 рік — італійська лівотерористична організація "Червоні бригади" проводить першу помітну акцію, влаштувавши вибухи на заводі Pirelli в Лаїнате;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Єгиптом;

1993 рік — на орбітальній станції "Мир" проходить перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака;

2008 рік — світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.

Погода на 25 січня

Завтра, 25 січня, в Києві похмуро, вночі дрібний дощ зі снігом, пізніше без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та +1 вночі. У Львові — +5 вдень та -1 вночі. У Харкові — +3 вдень та +1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +4 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 січня в Україні і світі святкують День суперечливого одягу / Фото: Unsplash

25 січня в Україні і світі святкують День суперечливого одягу. Це неофіційне свято, яке відзначається тими, хто любить експериментувати із зовнішнім виглядом і грати з уявленнями про моду. У цей день люди вдягають щось дивне, незвичне чи те, що здається невідповідним за стилем, кольором чи нагодою. Наприклад, це може бути поєднання класичного костюма з кросівками, вечірньої сукні з рюкзаком чи носіння літнього одягу взимку. Ідея свята полягає в тому, щоб кинути виклик модним нормам, висловити свою індивідуальність і просто повеселитися.

Також 25 січня День спостереження за погодою. Це неофіційне свято, присвячене красі природи та розумінню погодних явищ. Його мета — заохотити людей придивитися до того, як змінюється погода навколо, звернути увагу на хмари, вітер, температуру, атмосферний тиск, вологість та інші аспекти, які впливають на наше щоденне життя. Цей день відзначають, щоб підкреслити важливість метеорології, яка допомагає прогнозувати погоду, попереджати про стихійні лиха і планувати різні заходи. Також це чудовий момент, щоб подякувати метеорологам за їхню роботу.

А ще 25 січня День протилежностей. Це веселий неофіційний день, присвячений змішанню звичних правил і перевертанню речей догори дриґом. Цього дня люди роблять усе навпаки: говорять протилежне тому, що думають, носять одяг задом наперед, їдять десерт на сніданок або роблять звичні справи у незвичайний спосіб. Це свято більше схоже на гру чи жартівливу традицію, що стимулює креативність, гумор і здатність подивитися на повсякденні речі під новим кутом. День протилежностей часто асоціюється із забавами для дітей, хоча дорослі теж можуть активно брати участь.