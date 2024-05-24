Яке завтра, 25 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 травня, День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. Віряни вшановують Третє віднайдення глави Івана Предтечі. До Нового року залишилося 220 днів.

25 травня 2024 року — субота. 822-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 травня в церковному календарі – Третє віднайдення голови Івана Предтечі. За переказами, під час іконоборчих гонінь у VIII столітті, голову Івана Предтечі було приховано, а на початку IX століття вона була перевезена до міста Комани, неподалік сучасного Сухумі. 842 року главу перенесли до Константинополя, і згодом, під час Четвертого хрестового походу, католицький священнослужитель Валлон де Сартон знайшов лицьову частину глави в одному з палаців Константинополя.

Третє віднайдення відбулося 850 року, коли святий Ігнатій після Божого об’явлення дізнався про місце, де була закопана голова. Срібну посудину зі святою головою урочисто перенесли до Царгорода.

Існує багато версій щодо місця перебування справжньої голови Іоанна Предтечі. Деякі джерела стверджують, що вона може перебувати у монастирі святого Сильвестра в Римі, в мечеті Омейядів у Дамаску, в Нагірному Карабаху в Вірменії, на Афоні, але найбільш ймовірним місцем знаходження вважається собор Ам’єнської Богоматері у Франції.

Що не можна робити 25 травня

Не можна залишати на ніч немитий посуд.

Не варто також ввечері робити жодних грошових розрахунків.

Заборонено комусь розповідати про сон, який приснився в ніч проти 25 травня.

Народні прикмети і традиції на 25 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: багато роси на траві — буде хороший урожай;

на горобині багато квітів — вродить зерно;

пізній цвіт горобини — до тривалої осені.

25 травня на горобині багато квітів — вродить зерно / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що сон, який наснився в ніч проти 25 травня, збудеться протягом шести місяців. Він завжди вважався віщим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 травня

Які завтра іменини: Івана, Вікторії, Олени.

Талісманом людини, народженої 25 травня, є змійовик. Забарвлення цього каменю нагадує шкіру змії. Здавна його наділяли чималими магічними та лікувальними властивостями. Наприклад, вірили, що змійовик поглинає негативну енергію.

Цього дня народилися:

1889 рік — український і американський авіаконструктор Ігор Сікорський;

1899 рік — українсько-американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження Борис Арцибашев;

1979 рік — українська телеведуча та громадська діячка Марія Єфросиніна.

Пам’ятні дати 25 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 травня:

996 рік — у Києві освячують першу на Русі кам'яну Десятинну церкву (Церкву Успіння Пресвятої Богородиці);

1502 рік — португальці в день Святої Олени відкривають острів, який назвали на честь святої;

1521 рік — Вормським едиктом Карл V проголошує Мартина Лютера єретиком і забороняє друкувати і поширювати його праці;

1810 рік — у Буенос-Айресі відбувається Травнева революція, з якої розпочинається процес утворення держави Аргентина;

1926 рік — вбивають Симона Петлюру;

1996 рік — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановлює нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см;

1996 рік — у Кошиці словак Ю. Барбаріч тягне на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра;

1996 рік — у Києві відновлюють пам'ятник княгині Ользі, зруйнований 1919 року;

1997 рік — шрі-ланкієць А.Джоакім встановлює світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин;

1999 рік — боксер-важковаговик Майк Тайсон виходить на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв;

2001 рік — у Сан-Франциско (США) з'являється новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин;

2014 рік — в Україні обирають Президента України Петра Порошенка;

2020 рік — в Міннеаполісі (США) під час затримання вбивають чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричиняє масові протести серед населення з жертвами.

Погода на 25 травня

Завтра, 25 травня, в Києві сонячно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ. У Харкові сонячно, опадів не очікується. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +20 вдень та +13 вночі. У Львові — +19 вдень та +11 вночі. У Харкові — +20 вдень та +14 вночі. В Одесі — +20 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 травня Всесвітній день хірургії / Фото: Unsplash

25 травня в Україні святкують День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято було започатковано 29 квітня 2021 року указом президента Зеленського № 181/20211. Воно присвячене працівникам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Також 25 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. Припадає на останню суботу травня. Свято було засновано згідно з Указом президента України № 563/99 від 25 травня 1999 року. Це день, коли вшановуються зусилля та досягнення всіх, хто працює у сфері видавництва, поліграфії та книгорозповсюдження. Він був створений, враховуючи значний внесок працівників цієї галузі у розвиток науки, культури, освіти та духовності народу.

А ще 25 травня Всесвітній день хірургії. Цей день є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про критичну потребу в справедливій і якісній хірургічній допомозі в усьому світі. Він був започаткований різними міжнародними організаціями охорони здоров’я, включаючи InciSioN і Lifebox, щоб підкреслити незамінну роль хірургії в охороні здоров’я.

25 травня святкують Всесвітній день Таро. Це свято було засноване 2003 року письменницею та майстром Таро Ден Елдер. Вона створила цей день, щоб вшанувати мистецтво, символіку та практику читання Таро, а також для того, щоб протидіяти міфам та дезінформації про Таро в ЗМІ.

Також 25 травня Міжнародний день пігментації шкіри. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про різні захворювання, які впливають на пігментацію шкіри, такі як вітіліго, альбінізм і мелазма. Він також спрямований на інформування про лікування цих розладів та підтримку людей, які з ними стикаються.

А ще 25 травня Міжнародний день без пластику. Цього дня людей заохочують відмовитися від використання пластикових виробів, таких як пакети, пляшки, контейнери для їжі та інші одноразові предмети, щоб зменшити кількість пластикових відходів. Це також час для роздумів про те, як ми можемо змінити свої звички на користь більш сталого майбутнього.

25 травня святкують Міжнародний день степу (танцю). Це свято було започатковано 2005 року і присвячене легендарному степісту на ім’я Білл Робінсон, який вважається одним з найвидатніших танцюристів степу.

Також 25 травня починається Всесвітній тиждень надання незалежності колоніальним країнам і народам. Цей тиждень був започаткований у відповідь на Декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам, ухвалену 25-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1960 року.

А ще 25 травня Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. Цей день був започаткований Європейським Парламентом 2019 року і присвячений пам’яті тих, хто боровся проти тоталітарних режимів, рятував людей з таборів, сприяв уникненню депортацій та арештів. Дата обрана на честь ротмістра Вітольда Пілецького, який був убитий членами комуністичної партії саме цього дня 1948 року.

25 травня Всесвітній день щитоподібної залози. Цей день був заснований 2008 року Європейською Асоціацією щитоподібної Залози (European Thyroid Association) і Американською Асоціацією щитоподібної залози (American Thyroid Association) з метою підвищення обізнаності про захворювання щитоподібної залози, їхню діагностику, профілактику та методи лікування.

Також 25 травня День зниклих безвісти дітей. Цей день був започаткований 2002 року за ініціативою Європейського центру зниклих і тих, що зазнали сексуального насильства, дітей. Історія цього дня почалася у США, коли 25 травня 1979 року, після занять у школі, не повернувся додому шестирічний хлопчик Ітан Патц. Його пошуки були безуспішними, і ця подія привернула увагу до проблеми зниклих дітей.

А ще 25 травня святкують Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів. 2004 року його запровадила Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів. Від інтер’єру залежить і фізичний комфорт людини і її моральний стан.

25 травня День філолога. Це свято вчителів та викладачів у сфері мови і літератури, бібліотекарів, лінгвістів, літературознавців, перекладачів-філологів і всіх, хто має філологічну освіту.

Також 25 травня Всесвітній день міграції риб. Це свято присвячене важливості відкритих річок та риб, що мігрують. Більшість риб просто переміщуються акваторією водойми для живлення, нересту та зимівлі. Але є серед них справжні мандрівники, які мігрують на сотні чи навіть тисячі кілометрів! Найвідоміші з них — осетрові. А найзагадковіший — вугор річковий. Вони рухаються складними системами зв’язаних річок і струмків до моря, і навпаки.