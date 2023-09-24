Яке завтра, 25 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 вересня 2023 року — понеділок. 579-й день війни в Україні.

Яке завтра, 25 вересня, церковне свято

25 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської. Дівчинка народилася у заможній родині в Олександрії. Її мати рано померла, тому Єфросинія виросла під вихованням батька Пануфрія, який сповідував християнство. Коли дівчині виповнилося 18 років, батько вирішив, що прийшла пора видати її заміж. Відправив він її до монастиря, щоб вона отримала благословення на майбутній шлюб. Довго ігумен розмовляв з Єфросинією, а потім дав благословення. Однак, сама дівчина мріяла про життя в монастирі.

Таємно вона прийняла постриг, а потім покинула батьківську оселю, щоб поселитися в монастирі і вести усамітнене життя в молитвах. Проте, Єфросинія боялася, що батько може знайти її в монастирі, а тому прикинулася юнаком, назвавши себе Ізмарагдом. Ченці не впізнали переодягнену Єфросинію. Жила дівчина в відокремленій келії 38 років і досягла духовної досконалості. Лише перед смертю повідала свою таємницю батькові, попросивши, щоб її поховали поряд з матір'ю. Коли вона померла, батько сам прийняв чернецтво і жив в тому ж монастирі, що і його донька. А все майно роздав біднякам.

Що не можна робити в цей день

Категорично заборонялося байдикувати.

Не рекомендовано сваритися, ображатися, створювати конфліктні ситуації.

Не варто починати нові справи, особливо, якщо ви не впевнені в успіху.

Народні прикмети і традиції на 25 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: гарна погода вказує на те, що вона такою буде ще протягом трьох тижнів;

яким буде цей день, таким буде і квітень наступного року;

ще не опало жовте листя з берези — сніг ще випаде нескоро;

південний вітер вказує на те, що зима буде теплою, а західний — сніжною.

25 вересня ще не опало жовте листя з берези — сніг ще випаде нескоро / Фото: Pexels

Цього дня наші предки починали консервацію та заготівлю капусти. В цьому процесі зазвичай брала участь вся родина. Вважалося, що робити цього раніше не можна, тому що капуста точно прокисне. Також жінки під час роботи молилися, щоб зима не була надто суворою.

Погода на 25 вересня

Завтра, 25 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові вранці та вдень хмарно, ввечері небо ясне, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +17 вночі. У Львові +22 вдень та +15 вночі. У Харкові +25 вдень та +12 вночі. В Одесі +28 вдень та +17 вночі.

Пам’ятні дати 25 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 вересня:

256 рік — Марк Клавдій Тацит стає римським імператором за рішенням сенату;

1066 рік — битва при Стемфорд Брідж;

1396 рік — Османські війська на чолі з Баязетом I громлять армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя;

1493 рік — Христофор Колумб вдруге відпливає до Америки;

1555 рік — протестантство набуває офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру;

1789 рік — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).

1789 рік — Конгрес Сполучених Штатів підтримує 10 поправок до Конституції, які входять в історію як Білль про права;

1914 рік — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка;

1932 рік — іспанська Каталонія отримує автономію з правом мати власний прапор, державну мову і парламент;

1943 рік — розпочинається Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом;

1960 рік — США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;

1989 рік — Верховна Рада Литви оголошує приєднання республіки до СРСР 1940 року незаконним;

1992 рік — відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднує Чорне та Північне моря;

2020 рік — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої гине 26 осіб.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 вересня

Які завтра іменини: Семен, Федір, Юліан.

Талісманом людини, народженої 25 вересня є гематит. Камінь був відомий людству ще з давніх-давен. Його червоний колір нагадує кров, за що і отримав свою назву. Здавна гематит використовували як амулет чи талісман. Вважалося, що він допоможе подолати труднощі.

В цей день народилися:

1932 рік — український оперний співак Анатолій Солов'яненко;

1951 рік — українська кіноактриса, кінорежисерка Людмила Єфименко;

1993 рік — український плавець Максим Шемберєв.

Який завтра день в Україні і світі

25 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день фармацевта / Фото: Pexels

25 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день фармацевта. Це аптечні працівники, які роблять величезний внесок в здоров'я населення планети. Вони обов'язково мають медичну освіту, що надає їм право правильно підбирати складові ліків, зберігати їх, консультувати покупців щодо препаратів, вести облік рецептів та інше. Офіційно свято було створене в Туреччині 2009 року. Тоді в Стамбулі була створена Міжнародна фармацевтична організація, яка є партнером ВООЗ.

Також 25 вересня Всесвітній день легенів. Подія була створена за ініціативою Мічіакі Місіма, який був президентом Кіотської асамблеї FIRS 2016 року. Особливо актуальною ця дата є в наші дні, коли через споживання тютюну, погані умови життя та забруднену екологію збільшилася кількість випадків захворювання легенів.

А ще 25 вересня Міжнародний день поінформованості про атаксію. Атаксія — клінічний симптом ураження деяких клітин нервової системи (мозочку), головною ознакою якого є порушення рухів і координації. Людина може втрачати рівновагу під час ходіння, а її рухи стають невпевненими.

25 вересня святкують Всесвітній день мрії. Ініціатива створення такого цікавого свята належить американці Озіомі Егвуонву, яка є відомою письменницею, викладачкою, ораторкою, експерткою з корпоративної культури і людського потенціалу. Озіома також займає посаду генерального директора міжнародної консалтингової компанії "BurnBright International". Вона допомагає підприємствам та людям розкрити свій потенціал, є директоркою ініціативи "Rising Women Rising world" — асоціації жінок, які беруть на себе відповідальність за розбудову світу.