Яке завтра, 25 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

25 вересня 2024 року — середа. 945-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 вересня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобної Євфросинії. Вона була видатною релігійною фігурою в історії православної церкви. Вона народилася в сім’ї вітебського князя Святослава Всеславича, який походив із роду Святого й Рівноапостольного князя Володимира Великого. Від дитинства Євфросинія (в хрещенні Преслава) відзначалася великою любов’ю до молитви та духовного життя. Вона рано навчилася грамоти і багато часу проводила за читанням Святого Письма та інших духовних книг. Відмовившись від численних пропозицій шлюбу, вона вирішила присвятити своє життя служінню Богу і стала черницею. Євфросинія заснувала жіночий монастир біля Полоцька, де стала першою ігуменею. Вона навчала молодих послушниць грамоти, переписуванню книг, співу та монастирському уставу. Її діяльність сприяла духовному розвитку багатьох людей і залишила значний слід в історії православної церкви.

Що не можна робити 25 вересня

Забороняється ледарювати.

Не можна починати будь-які нові справи.

Не можна лихословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 25 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: з берези листя ще не опало — сніг буде нескоро;

гарна погода — такою вона протримається ще 3 тижні;

вітер дме з півдня — до теплої зими;

який день — таким буде квітень.

25 веесня гарна погода — такою вона протримається ще 3 тижні / Фото: Unsplash

Наші предки в давнину починали заготовляти капусту на зиму, робили консервацію. Дуже часто у цій справі участь брала вся родина. Вважалося, що інакше капуста швидко прокисне.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 вересня

Які завтра іменини: Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 25 вересня, є гематит. Здавна цей камінь символізував міць та захист. Вважається, що гематит здатний посилити енергетичну стійкість людини.

Цього дня народилися:

1984 рік — українська волейболістка Тетяна Козлова;

1992 рік — українська художня гімнастка Юлія Слободян;

1993 рік — український плавець Максим Шемберєв.

Пам’ятні дати 25 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 вересня:

256 рік — Марк Клавдій Тацит стає римським імператором за рішенням сенату;

1396 рік — Османські війська на чолі з Баязетом I розгромлюють армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда біля Нікополя;

1493 рік — Христофор Колумб вдруге відпливає до Америки;

1555 рік — протестантство набуває офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру;

1789 рік — генерал Хосе де Рібас завойовує османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу);

1789 рік — Конгрес Сполучених Штатів підтримує 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права;

1914 рік — бойове хрещення Легіону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка;

1932 рік — іспанській Каталонії надають автономію з правом мати власний прапор, державну мову і парламент;

1943 рік — розпочинається Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом;

1960 рік — США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;

1989 рік — Верховна Рада Литви оголошує приєднання республіки до СРСР 1940 року незаконним;

1992 рік — відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря;

2020 рік — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік.

Погода на 25 вересня

Завтра, 25 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, вдень очікується гроза, яка закінчиться до вечора. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +16 вночі. У Львові — +22 вдень та +14 вночі. У Харкові — +25 вдень та +13 вночі. В Одесі — +23 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 вересня святкують Всесвітній день мрії / Фото: Unsplash

25 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день фармацевта. Це свято було засноване Міжнародною фармацевтичною федерацією (FIP) 2009 року. Мета цього дня — підкреслити важливість ролі фармацевтів у системі охорони здоров’я та їхній внесок у покращення здоров’я населення по всьому світу. Фармацевти не лише видають ліки, але й консультують пацієнтів щодо правильного застосування медикаментів, перевіряють рецепти, підбирають аналоги та займаються науковими дослідженнями у сфері фармації. Їхня робота є надзвичайно важливою для забезпечення ефективного та безпечного лікування.

Також 25 вересня Всесвітній день легенів. Це свято було започатковане 2016 року за ініціативою Мічіакі Місіми, президента Кіотської асамблеї FIRS (Федерації міжнародних респіраторних товариств). Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я легенів та профілактику захворювань, пов’язаних із дихальною системою. Цей день особливо актуальний у наш час через забруднення довкілля, тютюнопаління та інші фактори, що негативно впливають на здоров’я легенів. Тематика дня спрямована на поширення інформації про підтримання здоров’я легенів, профілактику захворювань та важливість регулярних медичних оглядів.

А ще 25 вересня Міжнародний день поінформованості про атаксію. Цей день був започаткований для підвищення обізнаності про атаксію — клінічний симптом, що характеризується порушенням координації рухів через ураження нервової системи, зокрема мозочка. Атаксія може бути наслідком різних причин, таких як інсульт, нестача вітаміну B12 або генетична схильність. Вона не є самостійним захворюванням, а симптомом, який може супроводжувати понад 300 різних дегенеративних процесів.

25 вересня святкують Всесвітній день мрії. Це свято було започатковане американкою Озіомі Егвуонву 2012 року. Метою цього дня є надихнути людей по всьому світу мріяти, ставити перед собою велику мету та працювати над її досягненням. Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, допомагаючи нам формувати бачення майбутнього, мотивуючи до дій та надаючи сенс нашому існуванню. Відомі мрійники, такі як Леонардо да Вінчі та Альберт Ейнштейн, досягли великих успіхів завдяки своїм мріям і прагненням.

Також 25 вересня День жіночого здоров'я і фітнесу. Припадає на останню середу вересня. Це найбільша щорічна подія в США, спрямована на зміцнення здоров’я жінок різного віку. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я та фітнесу для жінок, а також заохочення їх до активного способу життя, здорового харчування та регулярних медичних оглядів. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як фітнес-заняття, семінари з харчування, медичні обстеження та інші активності, які допомагають жінкам дбати про своє здоров’я.

А ще 25 вересня Всесвітній день шкільного молока. Це свято було започатковане Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) 2000 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про користь молока для здоров’я дітей та важливість програм шкільного харчування, які забезпечують учнів молоком. Молоко є важливим джерелом поживних речовин, таких як кальцій, вітамін D та білок, які сприяють здоровому росту та розвитку дітей.