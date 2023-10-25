Яке сьогодні, 25 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 25 жовтня, День військового капелана в Україні. Віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія. До Нового року залишилося 67 днів.

25 жовтня 2023 року — середа. 609-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 25 жовтня, церковне свято

25 жовтня в церковному календарі – день пам’яті ченця Печерського монастиря Мартирія. Він отримав пост диякона за дотримання суворого посту та душевну чистоту. Вмів творити різні дива. Його святе ім'я згадують у сьомій пісні канону преподобним Дальніх печер у Києво-Печерській лаврі.

Що не можна робити цього дня

Не дозволяється їсти хліб, інакше наступного року хліба не буде.

Не можна жінкам плакати в подушку, адже тоді неприємності зберігатимуться ще деякий час.

Заборонено лаятися, сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції на 25 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі тьмяно світять зірки — день буде негожим та холодним;

на деревах все ще багато листя — зима буде затяжною;

випало багато снігу — чекайте на хороший урожай озимих;

завиває вітер — негода буде триматися ще кілька днів;

ворони повсідалися на нижні гілки — до сильного вітру;

туман вранці — до відлиги.

25 жовтня туман вранці — до відлиги / Фото: pixabay.com

Цього дня було прийнято жаліти безхатьків та давати милостиню тим, хто потребував додаткової допомоги. Наші предки завжди намагалися тримати могили своїх родичів в чистоті, тому саме в цей період йшли на кладовище для прибирання.

Погода на 25 жовтня

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові сонце рідко буде з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві — +16 вдень та +9 вночі. У Львові — +18 вдень та +10 вночі. У Харкові — +14 вдень та +5 вночі. В Одесі — +18 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 25 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 жовтня:

1586 рік — шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;

1839 рік — у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;

1921 рік — розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 рік — курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90%, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;

1938 рік — створюють Національну спілку художників України;

1948 рік — в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;

1962 рік — Карибська криза: посол США в ООН на засіданні Ради безпеки демонструє фотографії радянських ракет на Кубі;

1978 рік — американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1992 рік — на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;

2015 рік — відбуваються місцеві вибори в Україні та Вибори до Парламенту Польщі;

2018 рік — випуск культового коміксу про Бетмена, "Бетмен: Довгий Гелловін", українською;

2022 рік — вступає на посаду новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 жовтня

Які сьогодні іменини: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка.

Талісманом людини, народженої 25 жовтня, є рубін. Здавна людей заворожував насичений колір цього дорогоцінного каменю. Серед буддистів існує думка, що рубін здатний породжувати в людині відчуття величі та власної переваги.

Цього дня народилися:

1860 рік — український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру і графік Самокиш Микола Семенович;

1948 рік — український актор Іван Гаврилюк;

1951 рік — українська актриса, режисерка Людмила Єфименко.

Який сьогодні день в Україні і світі

25 жовтня Всесвітній день виробників піци / Фото: pixabay.com

25 жовтня в Україні святкують День військового капелана. Свято було створене на честь святого Мартина Милостивого, який був Турським єпископом і засновником військового духовенства. В Україні військові капелани відіграють важливу роль. Вони оберігають душі бійців співчуттям і добротою, зцілюючи душевні рани. Їхньою основною зброєю є Слово Господнє.

Також 25 жовтня День карате. Свято присвячене бойовому мистецтву карате, яке виникло в Японії (Окінава) і поширилося по всьому світу. В карате поєднується розумова дисципліна та фізична підготовка, що сприяє розвитку сили, концентрації у практиків і спритності.

А ще 25 жовтня Всесвітній день виробників піци. Це особливе свято, яке присвячене найулюбленішій страві мільйонів людей та майстрів, які її готують. Історія піци бере свій початок в Неаполі (сучасна Італія) у XVIII столітті серед бідняків, які були відомі під назвою "лацароні". Вони жили в скромних приміщеннях і готували собі їсти просто неба. Так з'явилися пирожкоподібні коржі з різною начинкою, які готуються на вогні.

25 жовтня святкують Міжнародний день художника. Свято було започатковане 2004 року за ініціативи відомого канадського художника Кріса Мак-Клюра, який пише на полотні у стилі романтичного реалізму. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підкреслити внесок художників у культурний розвиток суспільства.

Також 25 жовтня Всесвітній день опери. Свято досить нове, адже виникло лише 2019 року. Дату обрали невипадково, саме цього дня народилися Іоганн Штраус і Жорж Бізе. Опера — міжнародна мова, яку розуміють представники різних народів та культур.

А ще 25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир. Історія цієї події тісно пов'язана з Міжнародною демократичною федерацією жінок, що була створена у грудні 1945 року під час паризького Міжнародного жіночого конгресу.

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