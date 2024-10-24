Яке завтра, 25 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 25 жовтня, День військового капелана в Україні. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. До Нового року залишилося 67 днів.

25 жовтня 2024 року — п’ятниця. 975-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

25 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Вони були римськими військовими, які жили в ІІІ столітті нашої ери. Вони були вірними християнами і відомі своєю відданістю вірі. Маркіян був військовим командиром, а Мартирій — солдатом. За відмову поклонятися римським богам, вони були засуджені на смерть і страчені. Їхні мощі зберігаються в катакомбах Риму.

Що не можна робити 25 жовтня

Забороняється лихословити, лаятися.

Не можна відмовляти нужденним у допомозі.

Не слід брехати, обмовляти, пліткувати.

Народні прикмети і традиції на 25 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зірки на небі яскраві до морозу, тьмяні — буде потепління;

багато зірок вночі — наступного року буде великий урожай гороху;

почути грім — до теплої і сніжної зими;

вранці туман — чекайте на потепління.

25 жовтня вранці туман — чекайте на потепління / Фото: Unsplash

В народі день називали Дідівські плачі, тому що існувала традиція вшановувати покійних родичів. Наші пращури помітили, що цього дня часто йшов сніг чи дощ, тому вважали, що це природа плаче за тими, хто вже помер.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 25 жовтня

Які завтра іменини: Валерій.

Талісманом людини, народженої 25 жовтня, є рубін. Здавна вважалося, що цей дорогоцінний камінь здатний зупиняти кровотечі. Також вірили, що рубін заживляє виразку шлунка.

Цього дня народилися:

1951 рік — українська актриса, режисерка Людмила Єфименко;

1977 рік — українська гімнастка-художниця, абсолютна чемпіонка Олімпіади 1996 року Катерина Серебрянська;

1998 рік — український відеоблогер Ян Гордієнко.

Пам’ятні дати 25 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 жовтня:

1586 рік — шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;

1839 рік — у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;

1921 рік — розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 рік — курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90 %, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;

1938 рік — створюють Національну спілку художників України;

1948 рік — в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;

1978 рік — американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1990 рік — ухвалюють декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена такою, що домінує;

1992 рік — на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;

2015 рік — місцеві вибори в Україні;

2022 рік — вступ на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Погода на 25 жовтня

Завтра, 25 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +12 вдень та +6 вночі. У Львові — +14 вдень та +2 вночі. У Харкові — +11 вдень та +7 вночі. В Одесі — +14 вдень та +8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

25 жовтня Міжнародний день виробників піци (піцайоло) / Фото: Unsplash

25 жовтня в Україні і світі Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром. Цей день призначений для підвищення обізнаності про це життєво важливе захворювання, яке вражає кісткову мозок і може призвести до недостатнього вироблення крові. Мієлодиспластичний синдром (МДС) – це група генетичних захворювань, які впливають на вироблення крововиниць у кістковій мозочкові тканині. Це може призвести до анемії, інфекцій, кровотечі та інших серйозних ускладнень.

Також 25 жовтня Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію. Цей день призначений для підвищення обізнаності про ці серйозні вроджені вади, які впливають на розвиток хребта та мозку новонароджених Розщеплення хребта (спондиліс) — це вроджена вада, при якій хребет не зберігає своєї звичайної форми, що може призвести до проблем з розвитком мозку та інших внутрішніх органів. Гідроцефалія — це утворення великих кількостей цереброспінальної рідини в мозку, що може призвести до збільшення тиску на мозкові стільбиці та викликати серйозні неврологічні порушення.

А ще 25 жовтня Міжнародний день обізнаності про карликовість. Цей день призначений для підвищення обізнаності про карликовість, щоб допомогти людям зрозуміти це захворювання та підтримати тих, хто його має. Карликовість — це генетичне захворювання, яке викликає недостатнє росту та розвитку людини. Люди з карликовістю мають низький зріст, але зазвичай здатні до нормального фізичного та розумового розвитку. Це захворювання може передаватися від батьків до дітей через спадкові мутації.

25 жовтня святкують День військового капелана в Україні. Цей день присвячений пам'яті та вшануванню військових капеланів, які надають духовну підтримку військовослужбовцям, допомагають їм у важкі моменти та підтримують морально. Військові капелани відіграють важливу роль у підтриманні духовного здоров'я та моралі солдатів, надаючи духовну опіку, духовні послуги та психологічну підтримку.

Також 25 жовтня Міжнародний день виробників піци (піцайоло). Цей день присвячений всім любителям піци та тим, хто займається її виробництвом. Історія цього свята походить з Італії, де піцайоло вважається святим покровителем піцерії. Цей день ставиться за мету підвищити обізнаність про піцу, її різноманітність та культурне значення. Люди святкують його, відвідуючи піцерії, влаштовуючи конкурси та заходи, пов'язані з піцою.

А ще 25 жовтня Всесвітній день лемура. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про лемурів, найбільшу групу приматів, які є ендеміками Мадагаскару. Лемури – це дрібні та доволі дивовижні тварини, які мають довгі хвости та великі очі. Вони живуть в різних середовищах, від лісів до саван, і їхній діапазон розмноження варіюється від невеликих до великих груп.

25 жовтня святкують Міжнародний день художника. Цей день призначений для вшанування творчих здобутків художників і визнання їхнього внеску в розвиток культури та мистецтва. Цей день також є нагодою для підвищення обізнаності про важливість мистецтва в суспільстві та підтримки молодих і талановитих митців. Різні заходи, такі як виставки, майстер-класи, лекції та інші культурні події, організовуються по всьому світу, щоб відзначити цей день.

Також 25 жовтня Всесвітній день опери. Це свято присвячене одному з найвеличніших жанрів мистецтва, що поєднує музику, драму, поезію та сценографію. День опери створений, щоб відзначити внесок оперних виконавців, композиторів, диригентів, режисерів та інших професіоналів, які працюють над створенням оперних вистав.

А ще 25 жовтня Європейський день цивільного права. Цивільне право в ЄС охоплює різні аспекти, такі як договори, недійсність угод, відповідальність за шкоду, а також особисті немовчання та права на приватність. Цей день спрямований на підвищення обізнаності громадськості про ці права та на підтримку їх дотримання.

25 жовтня святкують Всесвітній день макаронів. Цей день був започаткований 1995 року на Всесвітньому конгресі макаронних виробів в Римі. Метою цього свята є популяризація макаронних виробів як однієї з найулюбленіших страв у світі та підвищення обізнаності про користь макаронів для здоров'я.

Також 25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир. Був заснований для підтримки мирних іниціатив жінок та їхньої ролі у миротворчих процесах. Цей день став можливістю для всіх жінок світу підтримувати одна одну у боротьбі за мир і справедливість.

А ще 25 жовтня День народження Національної спілки художників України. Спілка об'єднує талановитих художників, які працюють у різних напрямках мистецтва, включаючи живопис, скульптуру, графіку, монументальне мистецтво та дизайн. НСХУ також сприяє організації виставок, конкурсів та інших культурних заходів, що допомагає підтримувати та розвивати українське мистецтво.

25 жовтня святкують Всесвітній день шампанського. Це свято присвячене визнанню та вшануванню одного з найзнаменитіших і найелегантніших напоїв у світі — шампанського. Шампанське є символом святкувань, розкоші та витонченості. Цей день також нагадує про важливість вибору якісних напоїв і дотримання традицій їхнього виробництва. Шампанське походить із французького регіону Шампань, і лише напої, виготовлені в цьому регіоні за суворими стандартами, мають право називатися шампанським.

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