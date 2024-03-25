Яке завтра, 26 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 березня, День Національної гвардії України. Віряни вшановують собор архангела Гавриїла. До Нового року залишилося 280 днів.

26 березня 2024 року — вівторок. 762-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 березня в церковному календарі – собор архангела Гавриїла. Гавриїл — один із вищих ангелів, разом з архангелом Михаїлом. Вони є провісниками добрих новин, а в Біблії Гавриїл описується як охоронець обраного народу. Чимало благих вістей приніс архангел Гавриїл. Наприклад, саме він з'явився Пресвятій Діві Марії, щоб розповісти, що у неї народиться Спаситель людства. Він же прийшов до священника Захарія і розповів, що у того з дружиною народиться син Іван, який стане Предтечею.

Що не можна робити 26 березня

Не варто заводити нові знайомства, починати важливі справи.

Не рекомендується вживати алкогольні напої.

Не можна прясти, адже це принесе біду.

Народні прикмети і традиції на 26 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вкаже, якою вона буде наприкінці вересня;

на зорі сонце біле і ясне — більше не буде снігу;

заморозки — до холодної і затяжної весни;

на даху лежить сніг — він ще буде лежати 30 днів;

зазеленіла черемха — пора садити картоплю.

Яка погода 26 березня, така вона буде наприкінці вересня / Фото: Pexels

Люди дуже боялися викликати цього дня гнів архангела Гавриїла, який, якщо вірити народним повір'ям, опікується блискавками. Тому йому обов'язково молилися, адже вірили, що інакше гроза може спалити будинок.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 березня

Які завтра іменини: Степан, Гавриїл, Василь, Ганна, Алла, Парасковія, Лариса.

Талісманом людини, народженої 26 березня, є онікс. Є різновидом смугастого халцедону. Здавна вірили, що онікс заохочує мислення, розсудливість. Також існувала думка, що прикраси з цим каменем допомагають захиститися від негативної енергії.

Цього дня народилися:

1835 рік — український історичний живописець Олександр Литовченко;

1880 рік — український художник, педагог, теоретик мистецтва Олександр Богомазов;

1931 рік — американський кіноактор, фотохудожник, поет; син українських єврейських емігрантів з Ізяслава, відомий насамперед за роллю Спока у фантастичному серіалі "Зоряний шлях»/«Стар трек" Леонард Німой.

Пам’ятні дати 26 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 березня:

1636 рік — засновують Утрехтський університет;

1826 рік — Шуберт дає свій єдиний публічний концерт;

1830 рік — у Пальмірі, штат Нью-Йорк, надходить в продаж Книга Мормона — священний текст Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів;

1845 рік — у США отримують патент на медичний пластир;

1881 рік — Румунія стає королівством;

1904 рік — завершується будівництво та здається в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу;

1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський, якого вітають піднятим жовто-блакитним прапором;

1920 рік — Латвія визнає незалежність Української Народної Республіки та її уряд;

1945 рік — завершується битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищують їхні власні;

1956 рік — підписують міжнародну угоду про створення Об'єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні;

1971 рік — Східний Пакистан проголошує незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш та розпочавши війну за незалежність;

1979 рік — прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, президент Єгипту Анвар Садат та президент США Джиммі Картер підписують єгипетсько-ізраїльську мирну угоду;

1992 рік — Верховна Рада України приймає закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України";

1995 рік — у перших семи країнах ЄС вступають в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах;

1999 рік — макровірус Мелісса починає розповсюджуватися по всьому світу через електронну пошту, завдавши шкоди на приблизно 80 млн доларів;

2006 рік — чергові парламентські вибори в Україні;

2008 рік — вперше в Новій Шотландії, Канада, відбувається акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву Фіолетовий день.

Погода на 26 березня

Завтра, 26 березня, в Києві хмарно, увесь день йтиме сніг із дощем. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові хмарно, вранці дрібний сніг, який до полудня закінчиться, ввечері сніг із дощем. В Одесі ясно буде лише вранці, потім хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +4 вдень та -3 вночі. У Львові —+4 вдень та -2 вночі. У Харкові — +8 вдень та -1 вночі. В Одесі — +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 березня День хворих на епілепсію (Фіолетовий день) / Фото: Pexels

26 березня в Україні святкують День Національної гвардії. Професійне свято особливого військового формування, до якого відносяться бригади та полки оперативного призначення і охорони громадського призначення, а також полки охорони важливих державних об'єктів тощо. Свято було створене президентом України Петром Порошенком 18 березня 2015 року. Головна мета цього дня полягає у вшануванні великого значення Національної гвардії України в обороні державних кордонів, захисту інтересів громадян нашої країни.

Також 26 березня День хворих на епілепсію (Фіолетовий день). Подія була створена за ініціативи звичайної дев'ятерічної дівчинки Кессіді Меган, яка хворіє на епілепсію. Сталося це 2008 року. Кессіді дуже хотіла показати людям, що існує чимало міфів про цю хворобу. Вона прикріпила до свого одягу фіолетову стрічку, яка відтоді стала символом події. Епілепсією є група хронічних неврологічних захворювань, характерною ознакою яких є судомні напади.

А ще 26 березня святкують Всесвітній день вермуту. Свято присвячене одному з найбільш легендарних та універсальних напоїв в світі, його додають до різноманітних коктейлів. Вермут — ароматизоване кріплене вино, яке настоюється на основі різних рослинних компонентів, зокрема полину. Вермут був відомий ще за античних часів, а в останні роки переживає свій ренесанс. Свято було створене за ініціативи іспанської компанії MAD VERMUT.