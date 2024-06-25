Яке завтра, 26 червня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 червня, День кримськотатарського прапора. Віряни вшановують пам'ять преподобного Давида, що в Солуні. До Нового року залишилося 188 днів.

26 червня 2024 року — середа. 854-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Давида, що в Солуні. Давид народився в Месопотамії і віддав своє життя молитві та служінню людям. Він почав свій життєвий шлях в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. Пізніше він знайшов собі місце для затишку поблизу міста Солуні, де влаштував собі курінь на мигдальному дереві.

Протягом 70 років преподобний Давид витрачав свої дні в постійній молитві до Бога. Його життя було наповнене строгим постом, відчуттям спеки і холоду. Він практикував самозабутність і самовідданість, присвячуючи себе Божому служінню. Багато людей приходили до святого Давида з надією на одужання, і він зцілював їх від хвороб. Не лише тілесні потреби він заспокоював, але й духовні потреби тих, хто до нього звертався, знаходили утіху і втіху.

Преподобний Давид досяг великої безпристрасності і був як ангел у плоті. Його святість і насичене духовне життя вражали оточення. Він міг взяти в руки гаряче вугілля, не спричиняючи собі жодних пошкоджень. Преподобний Давид Солунський помер близько 540 року, але його спадщина залишилась жити в серцях вірних. Його молитви стали втіхою і надією для тих, хто шукає Божої милості.

Що не можна робити 26 червня

Не варто просити грошей в борг, ви не зможете їх повернути.

Заборонено вінчатися — шлюб буде недовгим.

Не можна ображати тварин — в родині з'являться проблеми.

Народні прикмети і традиції на 26 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спекотно — ще 40 днів триватиме посуха;

вродило багато суниць — до суворої зими;

погода стоїть гарна — ще сім тижнів поспіль така буде;

дощить — аж до осені літо буде мокрим.

26 червня вродило багато суниць до суворої зими / Фото: Unsplash

В народі цей день прозвали Давидом Суничником, тому що в давнину до цього часу достигали суниці. Ягоди не лише смачні, але й дуже корисні. До того ж, лікувальні властивості має листя рослини.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 червня

Які завтра іменини: Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян.

Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Свою назву камінь отримав за надзвичайний сріблясто-блакитний колір. Здавна вірили, що місячний камінь допомагає підсилити інтуїцію свого власника.

Цього дня народилися:

1918 рік — український письменник і журналіст Василь Бережний;

1927 рік — український художник декоративного мистецтва Нінель Гаркуша;

1987 рік — український музикант Василь Васильців.

Пам’ятні дати 26 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 червня:

1886 рік — французький хімік Анрі Муассан вперше отримує чистий фтор;

1906 рік — стартують перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;

1919 рік — виходить перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";

1925 рік — проходить прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1945 рік — на конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписують Статут Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — Мадагаскар проголошує свою незалежність;

2006 рік — у Кельні відбувається матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна — Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемагає збірна України;

2012 рік — Чорногорія офіційно розпочинає перемовини про вступ до Європейського Союзу.

Погода на 26 червня

Завтра, 26 червня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненням, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +17 вночі. У Львові — +26 вдень та +15 вночі. У Харкові — +23 вдень та +13 вночі. В Одесі — +25 вдень та +19 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 червня святкують День косметолога / Фото: Unsplash

26 червня в Україні святкують День кримськотатарського прапора. Це важливе історичне і культурне свято, яке символізує боротьбу за свободу, єдність та право на самовизначення. Воно було створене 2010 року. Кримськотатарський прапор — це синє поле, на якому розташована жовта тамга (печатка). Синій колір є символом неба та миру, а танга — це історична емблема правлячої династії Кримського ханства.

Також 26 червня Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була створена 1987 року за ініціативи Генасамблеї ООН, щоб підвищити обізнаність людей та вирішити проблему вживання наркотиків в світі. Хоча здається, що наркоманія це зовсім молода проблема, яка з'явилася лише минулого століття, насправді психоактивні речовини рослинного походження люди вживали протягом тисячі років.

А ще 26 червня Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур. Мета події полягає в тому, щоб об'єднати зусилля в боротьбі проти злочину та підтримати осіб, що стали жертвами катування.

26 червня святкують День косметолога. Спочатку це свято було популярним лише в США, але згодом вийшло за межі країни. Саме слово "косметологія" почали вживати ще в 20-х роках минулого століття, якщо перекласти його з грецької, то воно означає "мистецтво прикрашати". Та відомості про косметологів зустрічалися ще в Стародавньому Римі, де ними були лише жерці.

Також 26 червня День народження зубної щітки. Саме цього дня 1780 року англієць Вільям Едіс розпочав масове виробництво зубних щіток. Але, насправді, цей предмет гігієни з'явився значно раніше. Перші згадки про нього датуються ще періодом країн Стародавнього Сходу. Тоді зубні щітки були дерев'яними паличками з деревини, що містила ефірні олії, вони були загострені з одного боку і з іншого розмочені.

А ще 26 червня Всесвітній день холоду. Вперше свято відсвяткували зовсім нещодавно — 2019 року. Дату обрали на честь дня народження видатного британського науковця, лорда Кельвіна Томсона, який створив шкалу температур.