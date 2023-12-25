Яке завтра, 26 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 грудня 2023 року — вівторок. 671-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 грудня, церковне свято

26 грудня в церковному календарі – Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня віряни згадують про те, як сім'я (Марія та Йосип) втікала з новонародженим Ісусом Христом до Єгипту, щоб цар Ірод не зміг його погубити. Офіційно святкування встановили 681 року. Собором це свято назвали тому, що на відміну від інших подій, які пов'язані з Богородицею, цього дня християни вшановують і інших осіб, які були близькі Марії та Ісусу (Якова, Давида, Йосипа).

Що не можна робити 26 грудня

Заборонено варити кисіль — до небіжчика в родині.

Не можна купувати мотузки — станеться біда.

Не варто сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 26 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: після заходу сонця небо червоніє — до сильного морозу;

дме північний вітер — чекайте на холоднечу;

сніг прилипає до долонь — буде тепло;

почути спів зяблика — до відлиги;

полум'я в печі біле, а не червоне — незабаром стане тепліше;

синиці цвірінькають — до нічних заморозків;

над головою літають зграї ворон — чекайте на хуртовину;

вранці ясно та сонячно — буде гарний врожай проса;

за вікном мороз і сніг — до холодного і непогожого літа.

26 грудня почути спів зяблика — до відлиги / Фото: Pexels

Наші предки вірили, що не можна не впустити до будинку колядників, які прийшли цього дня колядувати. Інакше щастя омине вашу оселю. А молоді дівчата здавна ворожили на шлюб та судженого.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 грудня

Які завтра іменини: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.

Талісманом людини, народженої 26 грудня, є сердолік. Він є найближчим родичем агата. Здавна сердолік використовували в різних обрядах на кохання, зміцнення шлюбу. Вірили, що камінь випромінює сильну любовну енергетику.

Цього дня народилися:

1917 рік — київський архітектор, реставратор, мистецтвознавець, педагог Юрій Асєєв;

1970 рік — український воєначальник, Герой України Юрій Содоль;

1994 рік — український військовик, доброволець, один із "кіборгів", Герой України Святослав Горбенко.

Пам’ятні дати 26 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 грудня:

1776 рік — під Трентоном війська Джорджа Вашингтона одержуюит перемогу над англійцями, яка стає переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;

1783 рік — француз Себастьян Ленорман уперше в Європі демонструє псевдопарашут;

1805 рік — у Пресбурзі (нині Братислава) Франція і Австрія підписують мирний договір, що завершує війну третьої антифранцузької коаліції;

1870 рік — завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з'єднав Італію та Францію;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;

1908 рік — перемігши нокаутом канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою, який відбувався в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон стає першим афроамериканцем, який здобуває титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії;

1918 рік — проголошують відновлення УНР і формують уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР;

1919 рік — уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;

1931 рік — у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan";

1935 рік — на Гавайських островах роблять спроба зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;

1946 рік — у Лас-Вегасі відкривається готель "Фламінго", побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелом;

1963 рік — фірма грамзапису "Capitol Records" випускає перший у США сингл групи The Beatles "I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There";

1991 рік — Національним банком України зареєстрований Експобанк як комерційний банк;

2004 рік — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії;

2004 рік — в Україні проводять переголосування другого туру президентських виборів, в якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Погода на 26 грудня

Завтра, 26 грудня, в Києві похмуро, вночі та вдень дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Львові похмуро, від ранку йтиме дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Харкові хмарно, вранці дрібний дощ зі снігом, після обіду він перетвориться у дрібний дощ, а ввечері знову піде дрібний дощ зі снігом. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +9 вдень та +5 вночі. У Львові — +7 вдень та +5 вночі. У Харкові — +4 вдень та -1 вночі. В Одесі — +10 вдень та +5 вночі

Який завтра день в Україні і світі

26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп'є / Фото: Pexels

26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп'є. Понад 300 років тому з'явилися перші гральні доми і тоді ж були створені всі умови для появи нової професії. Працівники казино повинні були стежити за тим, щоб гра йшла за правилами, видавати виграші, збирати ставки. Вони почали називатися круп'є. Співробітники гральних закладів мають універсальну кваліфікацію і можуть виконувати всі функції протягом дня. Наприклад, бути чипером (сортує фішки та карти), інспектором (арбітр у спірних ситуаціях), дилером (веде гру, пояснює правила).

Також 26 грудня День подарунків. Свято популярне лише в декількох країнах, які історично пов'язані з Великою Британією. Зазвичай цього дня забезпечені люди дарують бідним подарунки. В давні часи день був офіційним вихідним для прислуги. 26 грудня вони також отримували спеціальну святкову коробку, в якій лежав подарунок від наймачів.

А ще 26 грудня День цукерки-тростинки. Це свято присвячене культовому різдвяному солодкому виробу, який вирізняється наявністю біло-червоних смужок та м'ятним смаком. Виготовляти такі цукерки почали в Німеччині в XVII столітті. Спочатку їх створювали, щоб заспокоїти дітей під час різдвяної церковної служби. Виготовляли їх вручну, що значно обмежувало виробництво. Спочатку потрібно було нагріти цукор та кукурудзяний сироп, додати крохмал та м'яту, потім витягнути, скрутити і нарізати цукерки за формою. В XX столітті були винайдені машини, які зробити справжню революцію у виготовлені цукерок-тростинок.