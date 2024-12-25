Яке завтра, 26 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 грудня 2024 року — четвер. 1037-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 грудня в церковному календарі – Собор Пресвятої Богородиці. Є одним із найбільших християнських свят. Воно присвячене Пресвятій Богородиці, яка народила Ісуса Христа, і є виявом шани до її особливого місця в історії спасіння. Цього дня у храмах звершуються святкові богослужіння, де читаються євангельські уривки, що стосуються народження Христа і ролі Пресвятої Богородиці. На богослужінні прославляють Матір Божу як ту, через яку відбулося втілення Сина Божого. Свято підкреслює важливість Пресвятої Богородиці як заступниці людства перед Богом і як символу покірності та віри.

Що не можна робити 26 грудня

Не можна лихословити, лаятися, сваритися.

Забороняється варити кисіль — в родині буде небіжчик.

Не варто купувати мотузку — до біди.

Народні прикмети і традиції на 26 грудня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: співає зяблик — почнеться відлига;

сніг до долонь прилипає — прийде тепло;

північний вітер — до сильного похолодання;

зграї ворон літають над головою — буде хуртовина.

26 грудня зграї ворон літають над головою — буде хуртовина / Фото: Unsplash

Цього дня хатами ходять колядники. В давнину вважалося, якщо не впустити їх до будинку, то щастя цього року омине її.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 грудня

Які завтра іменини: Лука, Степан, Федір, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 26 грудня, є сердолік. Воїни носили цей камінь, як символ мужності і відваги. Народи Сходу вірили, що сердолік оберігає від хвороб та смерті.

Цього дня народилися:

1937 рік — українська акторка Алла Бабенко;

1970 рік — український воєначальник, Герой України Юрій Содоль;

1994 рік — український військовик, доброволець, один із "кіборгів", Герой України Святослав Горбенко.

Пам’ятні дати 26 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 грудня:

1776 рік — під Трентоном війська Джорджа Вашингтона отримують перемогу над англійцями, яка стає переломною в боротьбі північноамериканських колоній за незалежність;

1783 рік — француз Себастьян Ленорман уперше в Європі демонструє псевдопарашут;

1870 рік — завершується будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс — першого залізничного тунелю під Альпами, який з'єднує Італію та Францію;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радіоактивний елемент радій;

1918 рік — проголошують відновлення УНР і формують уряд держави — Раду Народних Міністрів УНР;

1919 рік — уряд УНР відкликає українську місію з Паризької мирної конференції;

1931 рік — у Токіо засновують автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan";

1935 рік — на Гавайських островах роблять спробу зупинити виверження вулкану авіабомбардуванням;

1991 рік — Національним банком України реєструється Експобанк як комерційний банк;

2004 рік — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історі стається в Індійському океані, на північ від острова Суматра;

2004 рік — в Україні проводять переголосування другого туру 26 грудня 2004, на якому перемогу здобуває Віктор Ющенко.

Погода на 26 грудня

Завтра, 26 грудня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -1 вночі. У Львові — -1 вдень та -2 вночі. У Харкові — +3 вдень та +1 вночі. В Одесі — +6 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп’є / Фото: pixabay.com

26 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день круп’є. Цей день присвячений працівникам індустрії казино, зокрема круп’є, які відіграють ключову роль у забезпеченні справедливості, професійності та позитивного досвіду для відвідувачів казино. Круп’є — це професіонали, які проводять ігри в казино, такі як рулетка, блекджек, покер та інші. Робота круп’є вимагає великої концентрації, математичних навичок і вміння працювати з людьми. Вони часто працюють у швидкому темпі, підтримуючи увагу до деталей і вирішуючи конфлікти, якщо такі виникають. Міжнародний день круп’є — це можливість привернути увагу до професії, висловити вдячність працівникам і підкреслити важливість чесної гри. Цього дння часто проводяться спеціальні заходи, тренінги, турніри та акції в казино.