Який завтра, 26 квітня, день – яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 квітня, Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Віряни вшановують пам'ять священномученика Василя. До Нового року залишилося 249 днів.

26 квітня 2024 року — п’ятниця. 793-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 квітня в церковному календарі — день пам’яті священномученика Василя. ВІн був єпископом у місті Амасії у IV столітті. Відомий своєю відданістю християнству, захистом вірян та боротьбою проти язичництва і ідолопоклонства. Його історія тісно пов’язана з імператором Ліцинієм, який закохався в служницю своєї дружини, Глафіру. Щоб врятувати Глафіру від імператора, цариця відправила її до Василя в Амасію. Коли імператор дізнався, що Глафіра жива, він наказав доправити її та Василя до себе. Після прибуття Глафіру вбили, а Василя кинули до в’язниці, де він відмовився відректися від своєї віри і був страчений.

Що не можна робити 26 квітня

Не можна їсти страви з картоплі — до сварок у родині.

Не варто одружуватися, свататися, вінчатися.

Заборонено позичати друзям гроші.

Народні прикмети і традиції на 26 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почули, як кує зозуля, — погода покращиться;

вже ластівки прилетіли — чекайте на багатий урожай і тепло;

теплий та сонячний день — до великого урожаю огірків;

сніг випав — літо буде спекотним.

26 квітня вже ластівки прилетіли — чекайте на багатий урожай і тепло / Фото: Unsplash

Цього дня було прийнято готувати страви з гороху. А ще існувало повір'я, якщо людина побачить, як пташка в'є гніздо, то весь наступний рік буде щасливою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 квітня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

Талісманом людини, народженої 26 квітня, є олександрит. Відноситься до хризоберилів. Має блакитно-зелене забарвлення. Здавна олександрит називають каменем сильних та вольових людей.

Цього дня народилися:

1961 рік — український футболіст і тренер, радник віцепрем'єра України з питань Євро-2012 Олександр Заваров;

1968 рік — український військовий льотчик, Герой України Олександр Оксанченко;

1985 рік — український футболіст, захисник збірної України та ФК "Дніпро" (м. Дніпро) Артем Федецький.

Пам’ятні дати 26 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 квітня;

1289 рік — єгипетські мамелюки захопили Триполі;

1514 рік — польський астроном Микола Копернік проводить своє перше спостереження за Сатурном;

1607 рік — на мисі Генрі (Вірджинія) здійснюють висадку перші в Америці англійські колоністи;

1783 рік — тринадцятилітний Людвіг ван Бетховен стає музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні;

1840 рік — з друку виходить перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка;

1918 рік — в Україні розформовують підрозділи "синьожупанників", утворені в Німеччині з полонених українців;

1945 рік — Україна входить до складу ООН як член-засновник;

1962 рік — запускають у космос англо-американський супутник "Ariel", перший в історії міжнародний об'єкт у космосі;

1965 рік — у Києві вперше виходить в етер радіостанція "Промінь";

1979 рік — у Брюховицькому лісі під Львовом знаходять підвішеного працівниками КГБ Володимира Івасюка;

1986 рік — о 1 год. 23 хв. за київським часом стається найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі 1945 року;

1989 рік — під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори;

1999 рік — комп'ютерний вірус "Чорнобиль" ушкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світі;

2000 рік — президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року.

Погода на 26 квітня

Завтра, 26 квітня, в Києві вранці ясно, але в другій половині дня хмари заполонять небо, можливий дрібний дощ о полудні. У Львові сонячний ранок перетвориться у хмарний день, без опадів. У Харкові хмарно, у другій половині дня можливий дрібний дощ. В Одесі хмарно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +11 вдень та +6 вночі. У Львові — +10 вдень та 0 вночі. У Харкові — +15 вдень та +9 вночі. В Одесі — +15 вдень та +11 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 квітня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті Чорнобиля / Фото: Unsplash

26 квітня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. 2023 року виповнилося 37 років від аварії. Ця дата є важливою для осмислення радянської дійсності та вшанування пам’яті країн і народів, які постраждали від катастрофи. Від 2017 року документи, що стосуються Чорнобильської катастрофи, включені до міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО "Пам’ять світу".

Аварія на ЧАЕС стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці, забравши життя сотень людей і завдавши непоправної шкоди екології Європи. Величезна кількість радіоактивних речовин була викинута в атмосферу, що призвело до евакуації понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів.

У грудні 2016 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам’яті про Чорнобильську катастрофу. Щороку в цей день проводяться пам’ятні заходи, виставки та інформаційні хвилинки, щоб вшанувати пам’ять про трагедію та її жертв.

Також 26 квітня Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Цей день було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2003 року. Дата була обрана не випадково, адже саме 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа, яка є однією з найбільших техногенних катастроф в історії.

Цей день є важливим для вшанування пам’яті всіх жертв радіаційних аварій, а також для підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з використанням радіації. Він також служить нагадуванням про необхідність підтримки постраждалих і продовження досліджень у сфері радіаційної безпеки.

А ще 26 квітня Міжнародний день інтелектуальної власності. Дату обрали тому, що саме цього дня 50 років тому почала діяти Конвенція, на основі якої й було засновано Всесвітню організацію інтелектуальної власності (WIPO).

26 квітня святкують Всесвітній день пілотів. Вперше професійне свято відсвяткували 2014 року. Спочатку воно було "внутрішнім" для Асоціації пілотів Турецьких авіаліній Turkish Airlines, але згодом поширилося по всьому світу.

Також 26 квітня Всесвітній день жіночого здоров'я. Подія припадає на останню п'ятницю квітня. Вона спрямована на сприяння добробуту і здоров'я жінок у різних країнах.