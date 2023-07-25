Яке завтра, 26 липня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 липня, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше та День есперанто. Віряни вшановують Собор архангела Гавриїла. До Нового року залишилось 158 днів.

26 липня 2023 року — середа. 518-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 липня, церковне свято

26 липня в церковному календарі – Собор архангела Гавриїла. Він став першим, хто розповів Діві Марії радісну новину, що народить вона скоро Сина Божого. Собор архангела Гавриїла, який припадає на 26 липня, пов'язаний з освяченням Константинопільського храму на його честь.

В священному писанні архангел Гавриїл відомий під ім'ям "провісник Бога". Адже він не лише сповістив Богоматір про появу Ісуса Христа, але й приніс жінкам звістку про Воскресіння Сина Божого, з'явився перед розп'яттям, щоб розповісти, що Ірод прагне вбити всіх немовлят.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сумувати, також намагайтесь не сваритися і не лаятися.

Не варто конфліктувати вдома або на роботі.

Не можна цього дня ходити в лазню.

Народні прикмети і традиції на 26 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: стоїть суха погода, то осінь буде теплою, а якщо дощить, в снопах проросте хліб;

на небі темні хмари — чекайте на зміну погоди;

йде сильний дощ — до поганого врожаю;

граки почали збиратися в зграї — скоро настане осінь;

з самого ранку бджоли гудуть над полями — цілий день буде сонячна погода;

достигло жито — варто вирушати до лісу, тому що вже достигли підберезники;

на полях багато жита — буде хорошим урожай малини;

дощить, але крякають качки — скоро випогодиться.

26 липня дощить, але крякають качки — скоро випогодиться / Фото: Pexels

В народі вірили, що ця дата — середина літа. Селяни проводили її зазвичай в полі, збирали урожай. Важливо було, щоб не почалися дощі, які могли бути небезпечними для сухого сіна. Щоб цього не сталося, люди молилися. А щоб сінокіс був добрим, брали з собою за пазуху буханець хліба. Існувала традиція, що перший сніп жала найстарша жінка в родині. Його називали "іменинним", несли додому, прикрашали стрічками і ставили під іконами на покуті. Зерна з такого снопа вважали ліками для людей і птахів, а солому давали худобі.

Погода на 26 липня

Завтра, 26 липня, в Києві ясно вранці, але ввечері небо затягнеться хмарами, вночі дощитиме, день пройде без опадів, а ось ввечері дощ розпочнеться знову. У Львові від самого ранку небо буде вкрите хмарами, вночі сильний дощ, який до ранку закінчиться, але ввечері розпочнеться знову. У Харкові вранці небо вкриють хмари, але день та вечір ясні, без опадів. В Одесі вранці нічні хмари зникнуть, без опадів.

Температура повітря в Києві — +28 вдень та +21 вночі. У Львові — +23 вдень та +17 вночі. У Харкові — +32 вдень та +21 вночі. В Одесі — +28 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 26 липня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 липня:

657 рік — перша ісламська громадянська війна: відбувається Сіффінська битва — війська під проводом халіфа Алі ібн Абу Таліба зходяться у битві з повстанською армією сирійського губернатора Муавійї I;

811 рік — у битві з болгарами (болгарський хан Крум) гине візантійський імператор Нікіфор I Фока;

1309 рік — Генріха VII папа Климент V визнає королем Священної Римської імперії;

1573 рік — японський військовик Ода Нобунаґа виганяє із Кіото сьоґуна Асікаґу Йосіакі;

1600 рік –– місто Горохів (Волинь) отримує Магдебурзьке право;

1648 рік — під Старокостянтиновим козацькі полки на чолі з Максимом Кривоносом розбивають польське військо Яреми Вишневецького;

1657 рік –– Іван Виговський стає на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького;

1676 рік –– у Чигирині, в монастирі Св. Трійці, помирає Йосип Нелюбович-Тукальський, православний митрополит Київський, Галицький та всієї Руси від 1663 року;

1708 рік — за наказом гетьмана Івана Мазепи поблизу Білої Церкви страчують полковника Василя Кочубея, за зраду на користь Петра I;

1866 рік — у Нікольсбурзі підписують мирну угоду між Австрійською імперією та Королівством Пруссія;

1887 рік — у Варшаві публікують перший підручник міжнародної мови есперанто "Международный языкъ";

1913 рік — австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія;

1919 рік — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва;

1941 рік — у Канаді засновують Українське товариство допомоги Батьківщині;

1945 рік — на маріупольському заводі "Азовсталь" відбудовується перша домна;

1948 рік — Велика Британія та США підписують умови реалізації "плана Маршалла";

1971 рік — стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць;

1990 рік — на посаду міністра внутрішніх справ УРСР вступає Василишин Андрій Володимирович;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписують Конвенцію про створення Європолу;

1998 рік — компанії Circuit City I Good Guys анонсують новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX) як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 липня

Які завтра іменини: Антоній, Гавриїл, Юліан, Стефан.

Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан. Відомий від давніх часів. Це магматична гірська порода, яку ще називають вулканічним склом. Здавна обсидіан вважали потужним поглиначем енергії, а також талісманом від невдач.

Цього дня народилися:

1931 рік — український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, академік НАНУ Іван Дзюба;

1943 рік — український журналіст, письменник Володимир Петрович Андрущенко;

1958 рік — українська письменниця Галина Василівна Пагутяк.

Який завтра день в Україні і світі

26 липня святкують Всесвітній день тофу / Фото: Pexels

26 липня в Україні і світі святкують День холістичної терапії. Це особлива форма терапії, яка розглядає людський організм як синергію душі, тіла, розуму та прагне гармонійного балансу між усіма цими елементами. Головна відмінність холістичної терапії від сучасної медицини полягає в тому, що вона не розглядає хворобу чи недугу як ізольовану проблему. Тобто будь-яка істота — це поєднання фізичного, емоційного, розумового та духовного аспектів, тому потрібне комплексне лікування. Концепція не є новою, адже вона сягає своїм корінням ще часів Гіппократа, який вважав, що наше тіло може самозцілюватися. Холістична терапія виникла на основі 2000-річної ідеї "найсильнішими ліками буде здатність зцілення без ліків".

Також 26 липня Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше. День присвячений інформації про це небезпечне аутосомно-рецесивне захворювання, за якого відбувається порушення накопичення лізосом. Подію заснував Європейський альянс Гоше для того, щоб підвищити обізнанність про цю важку хворобу.

А ще 26 липня святкують Всесвітній день тофу. Це рослинний замінник м'яса та молочних продуктів, який виготовляється з соєвих бобів. Свято було створене для популяризації тофу як основний продукт харчування веганів та вегетаріанців. Але тофу також популярний і серед тих, хто є прихильником здорового харчування, завдяки великій кількості білка та інших корисних речовин. Хоча в західному раціоні тофу є відносно новим інгредієнтом, в східноазіатській кухні він має довгу історію. Вперше його почали виготовляти на території Китаю близько 179 року до нашої ери.

26 липня Міжнародний день збереження мангрових систем. День був створений ЮНЕСКО для підвищення обізнаності про важливість мангрових систем для екології та сприяння їх збереженню. Мангрові зарослі є унікальними, вразливими та особливими екосистемами, які підтримують багате біорізноманіття і слугують середовищем для існування ракоподібних і риб.

Також 26 липня святкують День есперанто. Це штучно створена міжнародна мова, яка з'явилася наприкінці XIX-початку XX століття. Головна мета її створення було зупинення ворожнечі між націями, поєднання мирного світу в єдине ціле. На жаль, в той час есперанто захопила лише ідеалістів та інтелектуалів. Проте через роки мова не забулася і не згубилася, і зараз переживає своє нове відродження. Дату для свята обрали не випадково. Саме цього дня 1887 року вийшов перший підручник з есперанто.

А ще 26 липня День парашутиста. Неофіційне професійне свято, яке було започатковано 1930 року. Парашутом називають спеціальний пристрій, який використовується для безпечного спускання з висоти. Винахідником парашуту прийнято вважати Леонардо да Вінчі, який намалював до нього ескізи ще 1485 року. Цей факт довів парашутист Адріан Ніколас, який 2000 року створив за малюнками да Вінчі парашут і успішно приземлився, використовуючи його.

26 липня День дядька та тітки. Позитивне сімейне свято, яке є найбільш популярним в США, Мексиці, Колумбії. Тітка і дядько — близькі родичі, які нерідко беруть безпосередню участь у вихованні своїх племінників. В багатьох випадках їхня роль недооцінена.