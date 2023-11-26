Яке сьогодні, 26 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 26 листопада, Міжнародний день Біблії. Віряни вшановують пам'ять Георгія Переможця. До Нового року залишилося 35 днів.

26 листопада 2023 року — неділя. 641-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 26 листопада, церковне свято

26 листопада в церковному календарі – день пам’яті Георгія Переможця. Цей день також називають Юріївим, Юрій Зимовий. Він народився в Каппадокії в III столітті в сім'ї простого хлібороба, який вірив в Бога. Батько помер мученицькою вірою за Христа. А молодий Георгій вступив на службу до римського війська і навіть там отримав чимало нагород. За це він став радником імператора Діоклетіана, який був вірний язичницьким богам.

Діоклетіан хотів відродити язичництво, а тому ставився до християн жорстоко. Георгій про це довідався і почав сам готуватися до смерті. Роздав все своє майно бідним, відпустив рабів на волю. Потім прийшов до імператора і заявив, що є християнином. Здивувався такій мужності Діоклетіан, тому він попросив юнака не руйнувати своє життя. Проте Георгій відмовився поклонитися язичницьким богам. Від цього моменту почалися страшні випробування, які він всі стерпів. Дружина Діоклетіана, побачивши страждання молодого воїна, також увірувала в Христа. За це імператор також вирішив її засудити. Георгію ж відтяли голову. Смерть він прийняв спокійно 303 року.

Що не можна робити 26 листопада

Не можна залишатися в боржниках цього дня, тому краще віддати всі позичені кошти.

Заборонено вирушати у далеку дорогу, а якщо неможливо відкласти поїздку, обов'язково замовте молебен.

Не варто сваритися з рідними, лихословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 26 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер дме з північної сторони до морозів;

випав іній — чекайте на гарний урожай влітку;

протягом усього дня заметіль — бджоли рано нап'ються меду;

холодний день вказує, що буде сильний мороз, а зима буде суворою;

випало багато снігу, то на Юрія Літнього (23 квітня) буде багато трави.

26 листопада протягом усього дня заметіль — бджоли рано нап'ються меду / Фото: Pexels

Святкувати на Русі день Юрія Переможця стали за часів київського князя Ярослава Мудрого в XI столітті. Дату присвятили освяченню Георгієвського храму в Києві (1051-1054 роки). В давнину вважалося, що саме від цього дня зима остаточно вступає в свої права.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 листопада

Які сьогодні іменини: Юрій, Георгій, Василь, Афанасій, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.

Талісманом людини, народженої 26 листопада є яшма. Ювелірний камінь з матовим блиском. Здавна вірили, що яшма символізує гармонію та здоров'я. Тому камінь часто використовували для лікування різних хвороб (в залежності від кольору).

В цей день народилися:

1806 рік — український громадський діяч, поет, перекладач Пилип Морачевський (псевдонім — Хвилимон Галузенко);

1903 рік — український кінооператор Олексій Панкратьєв;

1975 рік — український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор Олег Косяк.

Пам’ятні дати 26 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 листопада:

1890 рік — у місті Боржомі (Грузія) починається промисловий розлив однойменної мінеральної води;

1901 рік — у Львові студенти виступають з вимогою створити український університет;

1917 рік — у Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджують статут "вільного козацтва", ухвалюють створення комісії з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1966 рік — у Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкриває першу у світі припливну електростанцію;

1968 рік — Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалює Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства;

1970 рік — проходить рекордна злива в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 хвилину);

1976 рік — католицька церква відмовляється від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії;

1977 рік — у Львові відкривають пам'ятник першодрукареві Івану Федорову;

2004 рік — відбуваються збори господарського активу Донецької області, де приймають резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області;

2005 рік — встановлюють День пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада);

2018 рік — в Україні запроваджують воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

Погода на 26 листопада

Сьогодні, 26 листопада, в Києві хмарно, увесь день йтиме сніг, який посилиться в другій половині і затихне до вечора. У Львові похмуро, усю другу половину дня сніжитиме. У Харкові хмарно, протягом всього дня сильний дощ, який після обіду піде на спад і знову посилиться до вечора. В Одесі похмуро, очікується сильний дощ вранці, а вдень і ввечері дощ зі снігом.

Температура повітря в Києві -1 вдень та -2 вночі. У Львові -1 вдень та -3 вночі. У Харкові +6 вдень та 0 вночі. В Одесі +4 вдень та +1 вночі.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день Біблії / Фото: Pexels

26 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день Біблії. Ця книга в усі століття вважалася лідером за кількістю видань. Християни вірять, що, читаючи рядки з Біблії, вони отримують відповіді на всі свої запитання. Свято встановили 1940 року, коли група бізнесменів з Нью-Йорка запропонувала започаткувати біблійну організацію. В цей час у світі розквітав фашизм, йшла Друга світова війна. Новостворена організація поставила собі за мету відвернути від усіх цих жахів американців, зацікавити їх у читанні Біблії.

Також 26 листопада День боротьби з ожирінням. Це глобальний заклик до дій, щоб мати здорове та щасливе життя. В XXI столітті ожиріння стало однією з найважливіших глобальних проблем охорони здоров'я, яка часто призводить до хронічних станів та захворювань. Головною метою цього дня є обмін інформацією про профілактичні заходи і заохочення людей по всьому світі боротися з ожирінням.