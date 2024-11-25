Яке завтра, 26 листопада, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 листопада 2024 року — вівторок. 1007-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Аліпія стовпника. Він був відомим аскетом і чудотворцем, який жив у Візантійській імперії в VI столітті. Він народився в місті Адріанополь (нині Едірне, Туреччина) і відомий своєю незвичайною формою аскетизму, яку він практикував більшу частину свого життя.

Аліпій обрав аскетизм на стовпі як форму служіння Богу. Цей метод полягав у тому, що святий жив на стовпі, щоб уникнути земних спокус і зосередитися на духовному житті. Він побудував три стовпи, на кожному з яких він жив певний період часу. Під час свого життя на стовпі Аліпій проводив багато часу у молитві та посту. Його аскетичний подвиг привернув увагу багатьох людей, які приходили до нього за духовною порадою та підтримкою.

За життя Аліпія сталося багато див, які були приписані його молитвам і вірі. Відомо, що багато людей отримували зцілення і духовну підтримку через його заступництво. Святий Аліпій помер 640 року.

Що не можна робити 26 листопада

Не можна давати і брати в борг гроші.

Не слід лихословити, сваритися з рідними.

Забороняється вирушати у далекі мандри.

Народні прикмети і традиції на 26 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випало вже багато снігу на Юрія Весняного (23 квітня) — виросте багато трави;

вітер північний — будуть сильні морози;

заметіль протягом всього дня — рано виростуть трави й квіти навесні;

іній на деревах — чекайте на великий урожай наступного року.

26 листопада випало вже багато снігу на Юрія Весняного (23 квітня) виросте багато трави / Фото: Unsplash

В давнину наші предки вірили, що від цього дня зима вже остаточно вступає у свої права. Існувало повір'я "Ззиває зима свою свиту: хурделицям і заметілям дає наказ — відлиги вгамувати".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 листопада

Які завтра іменини: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Яків.

Талісманом людини, народженої 26 листопада, є яшма. Здавна її називали каменем гармонії та здоров'я. Вірили, що яшма підтримує життєвий тонус та допомагає лікувати безпліддя у жінок.

Цього дня народилися:

1806 рік — український громадський діяч, поет, перекладач Пилип Морачевський (псевдонім Хвилимон Галузенко);

1844 рік — український фольклорист, спеціаліст з цивільного права і процесу Олександр Боровиковський;

1858 рік — український актор Іван Загорський.

Пам’ятні дати 26 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 листопада:

1890 рік — у місті Боржомі (Грузія) починається промисловий розлив однойменної мінеральної води;

1901 рік — у Львові студенти виступають з вимогою створення українського університету;

1917 рік — у Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджують статут "вільного козацтва", ухвалюють створення комісії з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет;

1966 рік — у Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкриває першу у світі припливну електростанцію;

1968 рік — сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалює Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства;

1976 рік — католицька церква відмовляється від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії;

1977 рік — у Львові відкривають пам'ятник першодрукареві Івану Федорову;

2004 рік — відбуваються збори господарського активу Донецької області, на яких приймають резолюцію про запропонування трудовим колективам провести збори і мітинги з метою обговорення питання оголошення референдуму про автономію Донецької області;

2005 рік — встановлення Дня пам'яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада);

2018 рік — в Україні запроваджують воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни 2014 року.

Погода на 26 листопада

Завтра, 26 листопада, в Києві похмуро, хоча в другій половині дня ненадовго проясниться, без опадів. У Львові ясно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +1 вдень та -3 вночі. У Львові — +8 вдень та +1 вночі. У Харкові — +2 вдень та -2 вночі. В Одесі — +4 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день оливкового дерева / Фото: Unsplash

26 листопада в Україні і світі святкують Всесвітній день оливкового дерева. Це свято було запроваджене ЮНЕСКО 2019 року, щоб привернути увагу до символічного, екологічного, культурного та економічного значення оливкового дерева. Оливкове дерево є символом миру, гармонії та витривалості. Воно глибоко вкорінене в традиціях багатьох народів, особливо країн Середземномор'я, де оливкові гаї існують уже тисячі років. Оливкові дерева сприяють запобіганню ерозії ґрунтів, збереженню біорізноманіття та адаптації до змін клімату. Оливкова олія та продукти з оливок є ключовими товарами для багатьох країн, забезпечуючи робочі місця та підтримуючи місцеву економіку.

Також 26 листопада Міжнародний день чоботаря. Це свято присвячене людям, які створюють і ремонтують взуття, забезпечуючи нас комфортом та стильним виглядом. Точне походження цього дня невідоме, але він має на меті вшанувати важливість професії чоботаря, яка є однією з найстаріших ремісничих професій у світі. Здавна чоботарі вважалися майстрами, які виготовляли взуття на замовлення, враховуючи анатомічні особливості кожної людини. Чоботарство є мистецтвом, яке поєднує в собі ручну роботу, знання матеріалів та увагу до деталей.

А ще 26 листопада День боротьби з ожирінням. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми, пов’язані з ожирінням, та популяризації заходів для його профілактики і лікування. Ожиріння є глобальною епідемією, яка впливає на мільярди людей у світі, викликаючи серйозні проблеми зі здоров'ям: серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу, гіпертонія, рак, низька самооцінка, депресія, соціальна стигматизація, високі витрати на медичне обслуговування і зниження продуктивності праці.