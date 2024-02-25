Яке завтра, 26 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 лютого 2024 року — понеділок. 733-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 лютого, церковне свято

26 лютого в церковному календарі – день пам’яті Порфирія Газського. Він народився в Солуні (Македонія) 347 року в шляхетній родині. У віці 25 років вступив до Скитського монастиря в Єгипті. Через 5 років вирушив до Єрусалиму, щоб побачити святі місця. Жив довгий час в печері, але змушений був знову повернутися до Єрусалиму через хворобу. У віці 40 років висвятився на священника, а 396 року помирає тодішній єписком Газський. Саме Порфирія висвячує на посаду митрополит Кесарії Палестинської. Помер єпископ 420 року.

Що не можна робити 26 лютого

Заборонено займатися фізичною працею.

Не можна знайомитися з жінками чи дівчатами.

Не варто вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 26 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи будують гнізда на сонячній стороні — до холодного літа;

перелітні птахи вже повертаються додому — буде великий урожай;

дощова погода до теплого літа;

південно-західний чи південний вітер — чекайте на відлигу;

дятли стукають по дереву — березень буде теплим;

небо зоряне і ясне — літо буде грозовим та спекотним.

26 лютого дятли стукають по дереву — березень буде теплим / Фото: Pexels

Цей день вважався серед селян вдалим для риболовлі. Також вже остаточно стає зрозуміло, чи весна буде теплою, чи ні. Якщо сніг повністю розтанув і немає морозу, то починали готуватися до засівання городу.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 лютого

Які завтра іменини: Сергій, Миколай, Петро, Іван, Ганна (Анна).

Талісманом людини, народженої 26 лютого є родоніт. Мінерал, який дуже давно відомий людству. За часів Древньої Греції, наприклад, з нього виготовляли прикраси. Родоніт допомагає поліпшити зір, а на Сході вважають, що камінь здатний боротися навіть з онкологією.

В цей день народилися:

1933 рік — Митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар);

1974 рік — український хокейний воротар Костянтин Сімчук;

1986 рік — український військовий, вояк батальйону "Київська Русь" Збройних сил України, Герой України Сергій Цимбал.

Пам’ятні дати 26 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 лютого:

1616 рік — Галілео Галілей приймає присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявляє: "Все ж таки вона обертається";

1815 рік — засланий на Ельбу Наполеон втікає з острова, щоб почати своє друге правління;

1878 рік — у Львові розпочинається судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму;

1885 рік — закінчується Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами;

1895 рік — в Огайо (США) отримано патент на склодувну машину;

1921 рік — засновують Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 рік — Роберт Ватсон-Ватт демонструє британським ВПС технологію радару;

1936 рік — відбувається спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії;

1987 рік — англіканська церква дозволяє жінкам бути священиками;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Фінляндією;

2004 рік — Європейський парламент визнає сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду;

2014 рік — День спротиву окупації Криму, саме цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Погода на 26 лютого

Завтра, 26 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +6 вдень та +1 вночі. У Львові +14 вдень та +7 вночі. У Харкові +3 вдень та -3 вночі. В Одесі +7 вдень та +3 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 лютого в Україні святкують День кримського спротиву російській окупації / Фото: Associated Press

26 лютого в Україні святкують День кримського спротиву російській окупації. Саме цього дня 2014 року під Кримським парламентом організували мітинг мирних громадян, які висловили протест проти проведення сесії Верховної Ради республіки, під час якої обговорювали територіальну цілісніть України та незаконне переведення Криму у статус російського півострова. Офіційного статусу подія набула 2021 року згідно з указом президента України.

Також 26 лютого Всесвітній день неквапливості. Цікаве свято, яке пропагує уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час. Присвячений цей день насолоді миттєвостям життя без поспіху. Започаткували його 2007 року в Італії за ініціативи асоціації "Мистецтво жити повільно", основне гасло якої "Не поспішай і насолоджуйся моментом".

А ще 26 лютого святкують Всесвітній день фісташок. Свято присвячене одному з найпоживніших та найпопулярніших у світі горішків — фісташкам. Їх ще часто називають "зеленим золотом". Вони мають багату історію, походять з Близького Сходу та Центральної Азії, де культивуються вже близько 2000 років.