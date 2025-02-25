Яке завтра, 26 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 лютого 2025 року — середа. 1099-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого Порфирія, єпископа Газського. Він народився приблизно 346 року в Салоніках, Македонія. Порфирій походив із заможної та шляхетної родини. В 25-річному віці він вступив у скитський монастир в Єгипті, де прожив п'ять років. Після цього він вирушив до Єрусалиму, щоб відвідати святі місця, і поселився у печері над Йорданом. 385 року, коли Порфирієві виповнилося 40 років, його висвятили на священика, і патріарх Єрусалимський доручив йому зберігати частину Господнього хреста. 396 року помер єпископ міста Гази, і місцеві християни запросили митрополита Кесарії поставити нового єпископа. Порфирія висвятили на Газького єпископа, і він працював над спасінням людських душ протягом 24 років. Святий Порфирій помер 420 року.

Що не можна робити 26 лютого

Не слід вживати алкогольні напої.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Краще не знайомитися з новими людьми, особливо жінками.

Народні прикмети і традиції на 26 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясне і зоряне небо — до грозового та спекотного літа;

вже повертаються додому перелітні птахи — до великого урожаю;

дощить — чекайте на тепле літо;

почути стукіт дятла по дереву — буде теплий березень.

26 лютого почути стукіт дятла по дереву — буде теплий березень / Фото: pixabay.com

Наші предки вважали, що цей день — вдалий для риболовлі. Також вже можна було остаточно зрозуміти, якою буде весна.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 лютого

Які завтра іменини: Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.

Талісманом людини, народженої 26 лютого є родоніт. Камінь, який здатний заспокоїти нервову систему. Також здавна вірили, що родоніт відкриває приховані таланти.

Цього дня народилися:

1933 рік — митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар);

1974 рік — український хокейний воротар Костянтин Сімчук;

1986 рік — український військовик, вояк батальйону "Київська Русь" Збройних сил України, Герой України Сергій Цимбал.

Пам’ятні дати 26 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 лютого:

1616 рік — Галілео Галілей приймає присуд інквізиції щодо повної відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: "Все ж таки вона обертається";

1815 рік — засланий на Ельбу Наполеон втікає з острова, щоб почати своє друге правління;

1878 рік — у Львові розпочинається судовий процес над Іваном Франком за підозрою в пропаганді соціалізму;

1885 рік — закінчується Берлінська конференція для обговорення розподілу Африки між європейськими державами;

1895 рік — в Огайо (США) отримують патент на склодувну машину;

1921 рік — засновують Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;

1935 рік — Роберт Ватсон-Ватт демонструє британським ВПС технологію радару;

1936 рік — спроба державного перевороту групою військових Імперської армії Японії;

1987 рік — англіканська церква дозволяє жінкам бути священиками;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Фінляндією;

2004 рік — Європейський парламент визнає сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду;

2014 рік — День спротиву окупації Криму, цього дня у Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Погода на 26 лютого

Завтра, 26 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вранці дрібний нічний сніг зміниться на дощ, який закінчиться з приходом вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та -4 вночі. У Львові — +7 вдень та -2 вночі. У Харкові — +2 вдень та -5 вночі. В Одесі — +7 вдень та -1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 лютого День опору окупації Криму / Фото: Unsplash

26 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день фісташки. Це свято присвячене популярному горіху, який має унікальний смак, корисні властивості та багату історію. Фісташки – одні з найдавніших горіхів, які споживає людство. Їх культивували ще понад 9 тисяч років тому в регіоні сучасного Ірану, Туреччини та Середньої Азії. У Стародавньому Римі фісташки вважали делікатесом, а в Персії – символом добробуту. Дата святкування з’явилася завдяки ініціативі виробників фісташок, які хотіли популяризувати цей цінний продукт у всьому світі.

Також 26 лютого День карнавалу. Це день найвищої активності карнавальних святкувань. Це час, коли люди можуть дати волю своїй фантазії, перевтілитися в казкових персонажів і відчути атмосферу радості та свободи!

А ще 26 лютого День опору окупації Криму. Це день, коли 2014 року в Сімферополі відбувся масовий мітинг на підтримку територіальної цілісності України, який став символом спротиву російській окупації. 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму зібралися тисячі кримських татар, українців та інших мешканців півострова, які виступили проти проросійських сил. Одночасно там зібралися й прибічники відокремлення Криму, що спричинило протистояння. Наступного дня 27 лютого російські військові без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради та стратегічні об’єкти півострова. Почалася окупація Криму, яку Україна та міжнародна спільнота не визнають досі.