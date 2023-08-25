Яке завтра, 26 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

26 серпня 2023 року — субота. 549-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 серпня, церковне свято

25 серпня в церковному календарі – день пам'яті Максима Сповідника. Народився в Константинополі близько 580 року у побожній родині, однак освіту отримав різносторонню. Подорослішавши, пішов на службу до імператора Іраклія, став його секретарем. Однак придворне життя його обтяжувало, тому він приймає чернечий постриг в Хрисопольській обителі. Одного разу на прохання правителя поїхав до Олександрії. Тоді його шлях лежав через Крит, де і почалася його сповідницька діяльність. Там Максим пробув близько 6 років.

641 року помер Іраклій і престол зайняв Констанс II, який був відвертим прихильником монофелітів та жорстоким правителем. Серед єретиків збільшилися напади на християн. Тому 647 року Максим їде до Африки, де монофелітство засуджувалося. Однак Констанс II наказав схопити Сповідника і папу Мартина, який подорожував з ним. 656 року Максима відправили до Фракії, а потім до Константинопольської в'язниці. Там його довго катували. 662 року преподобний помер від тортур.

Що не можна робити іцього дня

Не можна сваритися, лихословити та бажати іншим зла.

Краще не плакати і не сумувати.

Не варто ходити по росі босоніж.

Народні прикмети і традиції на 26 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вітер тихий — погода буде суха і тепла, а якщо буря — чекайте на дощі у вересні;

над лісом стелиться туман — вродять гриби;

на сіннику почало сиріти сіно — почнеться дощ;

в лісі багато грибів — через рік буде великий урожай хліба;

почути вночі крик сови — погода зміниться;

місяць має кільце — погода почне змінюватися;

безвітряна погода — буде шторм;

місяць молодий і червоний — погода буде сирою.

26 серпня в лісі багато грибів — через рік буде великий урожай хліба / Фото: Pexels

Серед наших предків існувало повір'я, що 26 серпня важливо прибратися в сараї та погребі, щоб осіння гниль не з'явилася в зимових сховищах. Намагалися стежити за горобиною — якщо на ній знову з'явилися квіти, значить осінь буде теплою, сухою, довгою. Зазвичай влаштовували і генеральне прибирання в будинку. А ще було прийнято спостерігати за вітрами — якщо вони були тихими, значить кілька днів підряд буде віяти вітер.

Погода на 26 серпня

Завтра, 26 серпня, в Києві похмура погода, без опадів. У Львові ранок похмурий, але день стане ясним, щоб ввечері знову небо опинилося у полоні хмар, без опадів. У Харкові хмарно, але до вечора небо проясниться, опадів не очікується. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +30 вдень та +19 вночі. У Львові — +30 вдень та +19 вночі. У Харкові — +25 вдень та +15 вночі. В Одесі — +29 вдень та +22 вночі.

Пам’ятні дати 26 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 серпня:

1071 рік — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;

1278 рік — відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;

1498 рік — Мікеланджело отримує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі;

1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;

1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що отримує назву Берингова протока;

1789 рік — ухвалюють Декларацію прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, який він продемонстрував ще 4 роками раніше;

1813 рік — поинається Дрезденська битва;

1833 рік — члени експедиції Джона Росса були виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;

1847 рік — проголошують Республіку Ліберія;

1907 рік — закований у ланцюг і кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні спливає на поверхню через 57 секунд;

1914 рік — засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 рік — Волт Дісней підроблює свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 рік — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 рік — в Королівстві Італія створюють футбольний клуб "Фіорентина";

1939 рік — Гітлер пред'являє Польщі ультиматум з вимогою передати Німеччині Данциг (Гданськ);

1939 рік — в Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1945 рік — Українська РСР ратифікує Статут ООН;

1946 рік — виходить у світ книга Джорджа Орвелла "Колгосп тварин";

1946 рік — Норма Джин Мортенсон Бейкер підписує контракт із кіностудією XX Century Fox, взявши сценічний псевдонім Мерилін Монро;

1968 рік — у США виходить сингл The Beatles "Hey Jude" — перший продукт створений групою фірми грамзапису "Apple Records";

1970 рік — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса;

1972 рік — у Мюнхені відкриваються XX Олімпійські ігри;

1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 серпня

Які завтра іменини: Парамон, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Василь, Іван, Тихон, Максим, Ірина, Ксенія, Євдокія.

Талісманом людини, народженої 26 серпня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь з Давнього Китаю. Раніше вважалося, що нефрит має магічні та цілющі властивості. Тому з нього робити різні амулети та обереги.

Цього дня народилися:

1969 рік — барабанщик американської групи No Doubt Едріен Янг;

1980 рік — американський кіноактор ("Сам удома") Маколей Калкін;

1980 рік — американський кіноактор Кріс Пайн.

Який завтра день в Україні і світі

26 серпня Всесвітній день собаки / Фото: Pexels

26 серпня в Україні святкують День авіації. Цього дня українці вітають цивільних та військових пілотів, працівників аеропортів. Свято заснував президент України Леонід Кравчук 16 серпня 1993 року.

Також 26 серпня Всесвітній день собаки. З цими домашніми тваринами життя людей пов'язано дуже тісно. Чи не найміцніший зв'язок людство має саме з собаками. Ідея створити окреме свято належить американці Коллін Пейдж, яка є провідною спеціалісткою з поведінки тварин, експерткою сайту DogTime.com та журналу "OK!" та авторкою книг. Заснувала вона день 2004 року. Дату обрали не випадково, саме 26 серпня, коли Коллін було 10 років, в її родині з'явилася собака з притулку на ім'я Шелті.

А ще 26 серпня День туалетного паперу. Свято з'явилося в США 2015 року. Зараз туалетний папір вважають незамінним винаходом людства. Перший з'явився ще в II столітті в Китаї. Його почали виробляти в промислових масштабах вже в Середньовіччі в Піднебесній імперії. В Європі про туалетний папір дізналися лише у XIV столітті, коли його привіз Марко Поло з Китаю.

26 серпня Міжнародна ніч кажанів. Святкується в останні повні вихідні серпня. Кажани є дуже незвичайними ссавцями, які мають таку будову тіла, що дозволяє їм літати. Їхні крила підтримують довгі та дуже міцні кінцівки, а ще кажани мають вузький хвіст, який обтягнутий літною перетинкою. Свято було засноване 1997 року з метою привернення уваги людства до проблем кажанів та заохочення всіх на захист цих цікавих ссавців.

Також 26 серпня День далекобійника. Свято щороку припадає на останню суботу серпня. Воно хоч і є неофіційним, проте цього дня можна привітати всіх водіїв великовантажних автомобілів.