Яке завтра, 26 серпня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 серпня, Міжнародний день собак. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Андріяна і Наталії. До Нового року залишилося 127 днів.

26 серпня 2024 року — понеділок. 915-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії. Вони були подружжям з Нікомидії, що в Малій Азії. Вони жили за часів імператора Максиміана (305-311 рр.), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн. Адріан був язичником і служив чиновником при дворі імператора, тоді як Наталія була таємною християнкою. Під час одного з гонінь Адріан зустрів групу християн, які відмовилися зректися своєї віри, навіть під загрозою смерті. Вражений їхньою мужністю, Адріан вирішив приєднатися до них і відкрито визнав себе християнином.

Його ув’язнили разом з іншими християнами, і Наталія, дізнавшись про це, підтримувала його, відвідуючи у в’язниці та підбадьорюючи бути мужнім. Адріан зазнав жорстоких катувань і був страчений разом з іншими мучениками. Наталія, яка пережила свого чоловіка, продовжувала допомагати переслідуваним християнам і померла на його гробі.

Що не можна робити 26 серпня

Не слід ходити до лісу наодинці.

Не можна їздити верхи.

Забороняється лихословити і лаятися.

Народні прикмети і традиції на 26 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ранок холодний — зима такою ж буде;

з дуба і берези листя ще не почало опадати — до суворої зими;

мало ягід на горобині — до сухої осені.

26 серпня мало ягід на горобині — до сухої осені / Фото: pixabay.com

Основними стравами цього дня в давнину вважалися кисіль і млинці. Їх готували, а потім пригощали не лише свою родину, але й всіх, хто потребував допомоги.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 серпня

Які завтра іменини: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.

Талісманом людини, народженої 26 серпня є нефрит. Досить популярний напівдорогоцінний камінь. В Китаї нефрит вважається національним надбанням. Здавна вірили, що цей камінь допомагає справитися з головним болем.

Цього дня народилися:

1743 рік — французький вчений, один із засновників сучасної хімії Антуан Лоран Лавуазьє;

1980 рік — американський кіноактор Маколей Калкін;

1980 рік — американський кіноактор Кріс Пайн.

Пам’ятні дати 26 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 серпня:

1071 рік — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;

1278 рік — відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;

1498 рік — Мікеланджело отримує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі;

1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;

1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що отримує назву Берингова протока;

1789 рік — приймають Декларацію прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;

1833 рік — членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;

1847 рік — проголошують Республіку Ліберія — першу незалежну державу в чорній Африці;

1914 рік — засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 рік — Волт Дісней підробляє свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 рік — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 рік — в Королівстві Італія створюють футбольний клуб "Фіорентина";

1939 рік — в Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Погода на 26 серпня

Завтра, 26 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +32 вдень та +21 вночі. У Львові +30 вдень та +18 вночі. У Харкові +32 вдень та +20 вночі. В Одесі +32 вдень та +25 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак / Фото: Unsplash

26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак. Це свято було засноване 2004 року американкою Коллін Пейдж, яка є експертом з поведінки тварин та захисником їхніх прав. Метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті та заохочення людей брати тварин з притулків. Собаки відіграють важливу роль у нашому житті, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також допомагаючи правоохоронцям та рятувальникам. Цей день нагадує нам про важливість турботи та любові до цих чудових тварин.

Також 26 серпня Міжнародний день актора. Це свято присвячене вшануванню акторів у всьому світі, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, телебаченні або на цифрових платформах. Актори відіграють важливу роль у нашому житті, розповідаючи історії, які надихають, розважають та змушують задуматися.

Цей день також є нагадуванням про важливість підготовки та постійного навчання в акторській майстерності, а також стійкості, яка часто необхідна в цій професії. Це свято не лише для відомих акторів, але й для тих, хто тільки починає свій шлях у цій галузі.