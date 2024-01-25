Яке завтра, 26 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 січня, День працівника контрольно-ревізійної служби України. Віряни вшановують пам'ять Ксенофонта, Марії, Іоана та Аркадія. До Нового року залишилося 340 днів.

26 січня 2024 року — п’ятниця. 702-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 січня, церковне свято

26 січня в церковному календарі – день пам’яті Ксенофонта, Марії, Іоана та Аркадія. Ксенофонт із Марією жили в V столітті благочестивим життям і мали двох дітей – Іоана та Аркадія. Якось сини відпливли до іншого міста на навчання на кораблі і потрапили у сильний шторм. Діти врятувалися, але їх викинуло на різні береги. Окремо вони потрапили до різних монастирів. Але кожному постійно снилося, що інший брат живий. Такий же сон бачили і Ксенофонт із Марією. Тому останні вирушили до Єрусалима. Там вони всі нарешті зустрілися. Від радості Ксенофонт і Марія роздали своє майно і пішли до монастирів. А Іоан та Аркадій жили в пустелі і прославилися своїми справами.

Що не можна робити 26 січня

Не можна прибирати, особливо мити підлогу — так можна вимести з оселі щастя.

Не варто знімати обереги з шиї.

Заборонено сваритися, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції на 26 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: мете хуртовина — зима ще буде лютою;

ясний і тихий день — до ранньої та теплої весни;

синиця співає від самого ранку — скоро прийде похолодання;

захід сонця безхмарний, а погода морозна — чекайте на холоднечу;

ніч зоряна — добре вродить льон.

26 січня синиця співає від самого ранку, скоро прийде похолодання / Фото: Pexels

Цього дня селяни ворожили. Наприклад, кидали горошини на тарілку. Якщо вони котилися дзвінко, то чекали на мороз. А якщо тихо — вважали, що буде снігопад.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 січня

Які завтра іменини: Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип, Марія.

Талісманом людини, народженої 26 січня, є нефрит. Вважається одни із найкрасивіших каменів. В Китаї нефрит прийнято вважати національним символом. Кажуть, що він допомагає показати справжню сутність людини.

Цього дня народилися:

1950 рік — український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук Володимир Білецький;

1979 рік — український футболіст Максим Калиниченко;

1988 рік — білоруський активіст Євромайдану, один із перших загиблих під час Революції Гідності Михайло Жизневський.

Пам’ятні дати 26 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 січня:

661 рік — вдалий замах хариджитів на останнього праведного халіфа Алі ібн Абу Таліба призводить до наступного формування Омеядського халіфату;

1244 рік — у хроніках вперше з'являється назва поселення Берлін;

1500 рік — перші європейці прибувають в Бразилію, відкривши гирло Амазонки;

1699 рік — укладають Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії;

1788 рік — перший флот кидає якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп піднімає британський прапор і засновує перше європейське поселення в Австралії — Сідней;

1802 рік — створено бібліотеку Конгресу США;

1808 рік — в Австралії відбувається так званий "ромовий заколот";

1875 рік — американець Джордж Грін отримує патент на першу бормашину, яка працювала від електричних батарей;

1886 рік — німецький конструктор Карл Бенц запатентував триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння;

1893 рік — Карл Бенц будує чотириколісний автомобіль, який стає основою для створення багатьох вдалих гоночних машин;

1905 рік — у Південній Африці виявляють найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів;

1923 рік — у Харкові створюють літературну спілку "Гарт";

1926 рік — шотландський винахідник Джон Берд демонструє першу в світі працюючу телевізійну систему;

1930 рік — Індійський національний конгрес ухвалює Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj);

1931 рік — з в'язниці звільняють Магатма Ґанді;

1939 рік — війська генерала Франко беруть Барселону;

1949 рік — компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі вводить попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів;

1950 рік — набуває чинності Конституція Індії;

1956 рік — в Італії починаються Сьомі зимові Олімпійські ігри;

1965 рік — гінді стає офіційною мовою Індії;

1983 рік — випускають програму електронних таблиць Lotus 1-2-3;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Японією;

1993 рік — створено Конгрес українських націоналістів;

1997 рік — у Чечні відбуваються президентські вибори — набравши 65 % голосів, перемогу здобуває Аслан Масхадов;

1999 рік — Сенат США відкидає пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона;

2000 рік — в Аргентині археологи знаходять останки найбільшого в історії нашої планети динозавра;

2001 рік — у Чорному морі тоне український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи;

2001 рік — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) гине понад 20 тисяч людей;

2003 рік — Вейгенмаєр Ерік, американець, стає першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.

Погода на 26 січня

Завтра, 26 січня, в Києві хмарно, можливий сніг. У Львові похмуро, вдень можливий сильний дощ. У Харкові хмарно, можливий дрібний мокрий сніг з дощем. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та 0 вночі. У Львові — +5 вдень та +3 вночі. У Харкові — +2 вдень та +1 вночі. В Одесі — +8 вдень та +2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 січня Всесвітній день екологічної освіти / Фото: Pexels

26 січня в Україні святкують День працівника контрольно-ревізійної служби. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1993 року було підписано Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Ця служба слідкує за станом фінансового балансу та достовірністю звітів щодо витрат державних коштів.

Також 26 січня Міжнародний день митника. Свято було створене, щоб об'єднати всі митні служби в світі та виявити солідарність між ними. Дату обрали на честь першої конференції, яка пройшла в Брюсселі 1953 року і була присвячена Раді митного співробітництва. Саму організацію утворили роком раніше. На першій конференції були присутні представники з 17 країн Європи.

А ще 26 січня Всесвітній день екологічної освіти. Він був започаткований за ініціативи міжнародних організацій, щоб привернути увагу людства до проблеми забруднення довкілля.