Яке завтра, 26 травня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 травня, День міста Київ та День хіміка в Україні. Віряни вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. До Нового року залишилося 219 днів.

26 травня 2024 року — неділя. 823-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 травня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Карпа й Алфея. Апостол Карп був учнем і супутником апостола Павла. Він супроводжував Павла і доставляв його письма та послання. Карпа згадується у другому посланні до Тимофея, де апостол Павло зазначає, що залишив у нього книги та фелонь під час свого арешту в Троаді. Згодом Карп став єпископом у місті Берія, що на Балканському півострові, і проповідував на острові Крит, де навернув до христианства багатьох язичників.

Апостол Алфей був батьком апостолів Якова і Левія (Матфея), автора одного з Євангелій. Він походив з міста Капернаума в Галилеї. Про місце його благовістя мало що відомо, але існує церковне предання, що він був батьком мучеників Аверкія і Олени.

Що не можна робити 26 травня

Не можна прибирати в будинку після заходу сонця.

Заборонено сваритися і лихословити.

Не варто вирушати у далекі подорожі.

Народні прикмети і традиції на 26 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вночі заморозок — ще протягом 40 днів будуть холодними ранки;

голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом;

риба підпливає близько до поверхні води, може вистрибувати — будуть сирі дні;

багато коників стрибає — до теплих, але дощових днів;

багато комарів літає до теплої погоди.

26 травня голосно кумкають жаби до дощових днів найближчим часом / Фото: Unsplash

У народі цей день називають Карполовом, і він асоціюється з риболовлею, особливо ловлею коропа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 травня

Які завтра іменини: Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.

Талісманом людини, народженої 26 травня є лазурит. Цікавий та яскравий камінь. Здавна лазурит вважали символом удачі, а його власнику пророкували успіх в будь-якій справі.

Цього дня народилися:

1877 рік — українська письменниця, літературознавиця, перекладачка, етнографиня, лікарка Косач-Кривинюк Ольга Петрівна;

1957 рік — український актор Богдан Бенюк;

1980 рік — офіцер Збройних сил України, учасник війни на сході України, Герой України Микола Палас.

Пам’ятні дати 26 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 травня:

1093 рік — у день Вознесіння половці розбивають руське військо в битві на річці Стугна;

1644 рік — португальські та іспанські війська заявляють про свою перемогу в битві в Монтіхо;

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького громить 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем;

1821 рік — грецькі повстанці створюють Пелопоннеський сенат;

1822 рік — щонайменше 113 людей гинуть під час пожежі в церкві Грю, найбільшій пожежі в історії Норвегії;

1879 рік — підписують Гандамакську угоду про створення афганської держави;

1895 рік — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освячує наріжний камінь під нову муровану церкву;

1927 рік — остання модель Ford Model T сходить з конвеєра після виробництва 15 007 003 автомобілів;

1938 рік — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто закладає перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген";

1940 рік — облога Кале закінчується капітуляцією британського та французького гарнізонів;

1966 рік — Британська Гвіана отримує незалежність, ставши Гаяною;

2014 рік — відбувається перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибивають проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Погода на 26 травня

Завтра, 26 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонячно, без опадів. У Харкові похмуро, вдень дощитиме. В Одесі хмарно, йтиме сильний дощ.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +19 вдень та +12 вночі. У Харкові +21 вдень та +14 вночі. В Одесі +21 вдень та +16 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 травня в Україні святкують День міста Київ / Фото: Unsplash

26 травня в Україні святкують День міста Київ. Це свято, присвячене столиці України, яке припадає щороку на останню неділю травня. Воно було засновано 1982 року і спочатку збіглося зі святкуванням 1500-річчя Києва. Від того часу воно стало щорічною традицією. Цей день є важливим не тільки як відзначення історії та культури міста, але й як можливість для мешканців та гостей міста зібратися разом та відсвяткувати унікальний дух Києва.

Також 26 травня Річниця битви під Корсунем. Ця битва відбулася 1648 року під час національно-визвольної війни, яка тривала від 1648 до 1657 року. Корсунська битва була однією з найяскравіших перемог козацько-татарського війська. Під командуванням гетьмана Богдана Хмельницького, близько 15,000 українських козаків та селян разом із 3,000 кримськотатарської кінноти розгромили польську армію під містом Корсунем, яке на той час було частиною Київського воєводства Речі Посполитої.

А ще 26 травня Всесвітній день лінді-хопу. Це свято присвячене яскравому танцювальному стилю, відомому як лінді-хоп, який виник у афроамериканських громадах Гарлему, Нью-Йорк, у 1920-1930-х роках. Лінді-хоп розвинувся зі злиття різних танцювальних стилів, таких як джаз, степ, чарльстон і брейквей, і став символом радості, свободи та культурного самовираження.

26 травня святкують Всесвітній день рудих. Це свято є виявом підтримки та визнання унікальності рудоволосих людей, які становлять лише 2-3% населення планети. Ідея створення цього дня виникла завдяки нідерландському художнику Барту Ровенхорсту, який організував виставку рудоволосих жінок, натхненний портретами Густава Клімта та Габріеля Росетті.

Також 26 травня День хіміка в Україні. Це свято є визнанням важливості хімічної та нафтохімічної промисловостей, які є одними з найсучасніших та економічно значущих галузей економіки. Щороку припадає на останню неділю травня.

А ще 26 травня Всесвітній день Дракули. Ця дата була обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою "Дракула", який був опублікований саме цього дня 1897 року. Головний персонаж цього готичного роману, граф Дракула, є одним з найбільш впізнаваних і культових монстрів у світі літератури та кіно.