Яке завтра, 26 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 вересня, Всесвітній день контрацепції. Віряни святкують преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. До Нового року залишилося 96 днів.

26 вересня 2023 року — вівторок. 580-й день війни в Україні.

Яке завтра, 26 вересня, церковне свято

26 вересня в церковному календарі – преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. За церковними переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова і був покликаний разом з ним до числа учнів Ісуса Христа. Яков та Іоанн були, разом з апостолом Петром, входили до переліку найбільш наближених до Христа апостолів. Втрьох вони стали свідками воскресіння доньки Яіра. Також тільки їм Христос дозволив бачити Його Преображення.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сваритися з близькими чи друзями, лаятися.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не зациклюйтесь на негативних думках.

Народні прикмети і традиції на 26 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: теплий та сонячний — прогнозує, що в липні не буде сильної спеки;

йде дощ із снігом — в січні будуть три великі відлиги;

починає дути сильний вітер після тривалого затишшя — чекайте на сніг чи дощ;

протягом дня практично не змінюється температура повітря — такою вона буде і найближчими днями;

вже відлетіли граки — чекайте на перший сніг;

золотий, жовтий чи рожевий захід сонця — до хорошої погоди.

26 вересня теплий та сонячний день прогнозує, що в липні не буде сильної спеки / Фото: Pexels

До цього дня українці намагалися завершити вже всі роботи на полі чи городі.

Погода на 26 вересня

Завтра, 26 вересня, в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +17 вночі. У Львові — +25 вдень та +14 вночі. У Харкові — +25 вдень та +12 вночі. В Одесі — +27 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 26 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 вересня:

1371 рік — у битві в долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік — англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік — внаслідок обстрілу Афін венеціанською армією частково зруйновано Парфенон;

1815 рік — герцога Рішельє призначають прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік — у Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 рік — польська влада заборонила діяльність Пласту;

1951 рік — Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1960 рік — Кеннеді і Ніксон проводять між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;

1961 рік — на три тижні американський гітпарад очолює Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman";

1962 рік — проголошують Єменську Арабську Республіку;

1969 рік — виходить останній студійний альбом гурту "Бітлз" "Abbey Road";

1991 рік — встановлюють консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік — Україну приймають до Ради Європи;

2001 рік — день народження польської Вікіпедії;

2012 рік — убивство в ТРЦ "Караван", підозрюваний Ярослав Мазурок вбиває трьох охоронців і ранить одного співробітника торгового центру;

2021 рік — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 вересня

Які завтра іменини: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан.

Талісманом людини, народженої 26 вересня, є авантюрин. Це різновид тонкозернистого кварцу. Здавна авантюрин широко використовувався в народній медицині. Наприклад, ним лікували шкірні захворювання та стабілізували тиск.

Цього дня народилися:

1893 рік — український поет-байкар Микита Годованець;

1965 рік — український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий президент України, засновник "Українського промислово-інвестиційного концерну" Петро Порошенко;

1989 рік — українська борчиня Юлія Остапчук.

Який завтра день в Україні і світі

26 вересня День народження грамофону / Фото: Pexels

26 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день контрацепції. Був створений за ініціативи міжнародних організацій та установ, які займаються репродуктивним здоров'ям жінок та чоловіків у вересні 2007 року. Головним лозунгом цієї події спрямований на зниження числа незапланованих вагітностей. Потрібно розуміти, що контрацепція — це індивідуальна відповідальність кожного.

Також 26 вересня — Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Подія була створена за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН згідно з рішенням від 5 грудня 2013 року. Головна її мета полягає в тому, щоб привернути увагу громадськості до проблем, які несе ядерна зброя та забезпечити безпеку в усьому світі.

А ще 26 вересня — Всесвітній день здоров'я довкілля. Спочатку подія була популярна на території Індонезії (від 2011 року) і під час першого святкування студенти виконали гімн свята, музику та слова до якого написали самі. Вже через рік подія поширилася на Африку та деякі країни Європи.

26 вересня — День народження грамофона. Прихильники музики святкують цього дня особливе свято. Адже саме 26 вересня 1877 року відомий учений Еміль Берлінер отримав патент на новий винахід — грамофон. Цікаво, що прилад, який здатний записувати звук на платівку (фотограф), винайшов трішки раніше того ж року американський винахідник Томас Едісон.