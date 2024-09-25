Яке завтра, 26 вересня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 26 вересня, Всесвітній день моря. Віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова. До Нового року залишилося 96 днів.

26 вересня 2024 року — четвер. 946-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

26 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола і євангеліста Івана Богослова. Він був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа і автором кількох книг Нового Завіту, включаючи Євангеліє від Івана, три послання та Об’явлення Івана Богослова. Іван народився в Віфсаїді, Галілея, і був сином Зеведея та Саломії. Разом зі своїм братом Яковом, він був рибалкою до того, як Ісус покликав їх стати Його учнями1. Іван був одним із найближчих учнів Ісуса і часто згадується як "учень, якого любив Ісус".

Іван Богослов відомий своєю глибокою духовністю і богословськими творами. Його Євангеліє відрізняється від синоптичних Євангелій (Матвія, Марка і Луки) своєю унікальною структурою і глибокими теологічними роздумами. Він також є автором Об’явлення, яке містить видіння про кінець світу і друге пришестя Христа. Іван прожив довге життя і помер у віці близько 100 років у місті Ефес (сучасна Туреччина).

Що не можна робити 26 вересня

Забороняється лаятися, сваритися з близькими людьми.

Не можна зациклюватися лише на негативі.

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети і традиції на 26 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: практично не змінюється температура повітря протягом дня — такою вона буде найближчими днями;

граки вже відлетіли — перший сніг близько;

сніг з дощем — в січні чекайте на три великі відлиги;

після тривалого затишшя дме сильний вітер — чекайте на дощ чи сніг.

26 вересня практично не змінюється температура повітря протягом дня — такою вона буде найближчими днями / Фото: Unsplash

Наші предки називали цей день "днем пам'яті". Існувала заборона на вживання алкогольних напоїв. Йшли до храму, молилися Івану Богослову, просячи міцної родини і здоров'я.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 вересня

Які завтра іменини: Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр.

Талісманом людини, народженої 26 вересня, є авантюрин. Здавна вірили, що цей камінь допомагає боротися з алергічними дерматитами. Також існує думка, що авантюрин застосовується за серцево-судинних захворювань.

Цього дня народилися:

1954 рік — український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець Олександр Буценко;

1965 рік — український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України Петро Порошенко;

1989 рік — українська борчиня Юлія Остапчук.

Пам’ятні дати 26 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 вересня:

1371 рік — у битві в долині річки Мариця об'єднані сербсько-болгарсько-валасько-угорсько-хорватські війська зазнають поразки від османів;

1580 рік — англійський пірат Френсіс Дрейк завершує друге у світі навколосвітнє плавання;

1687 рік — внаслідок обстрілу Афін венеційською армією частково руйнують Парфенон;

1815 рік — герцог Рішельє стає прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція;

1913 рік — у Києві починається суд у справі Бейліса;

1930 рік — польська влада забороняє діяльність Пласту;

1951 рік — Бундестаг голосує за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1962 рік — проголошено Єменську Арабську Республіку;

1991 рік — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією;

1995 рік — Україна приєднується до Ради Європи;

2012 рік — убивство в ТРЦ "Караван" — підозрюваний Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру;

2021 рік — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобуває Усик.

Погода на 26 вересня

Завтра, 26 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові хмарно, опадів не очікується. У Харкові похмуро, ввечері може прояснитися, без опадів. В Одесі ясно, хоча вдень небо затягнуть хмари, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +25 вдень та +17 вночі. У Львові — +23 вдень та +13 вночі. У Харкові — +24 вдень та +12 вночі. В Одесі — +23 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

26 вересня Всесвітній день моря / Фото: Unsplash

26 вересня в Україні і світі святкують День фахівця з управління персоналом. Це професійне свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграють фахівці з управління персоналом у бізнесі та організаціях по всьому світу. Фахівці з управління персоналом відповідають за підбір персоналу, управління талантами, відносини з працівниками, культуру на робочому місці та багато іншого. Вони слугують стрижнем, який гарантує, що найцінніший актив організації – її люди – будуть виховуватися, підтримуватися та розвиватися.

Також 26 вересня Всесвітній день моря. Це свято було засноване Міжнародною морською організацією (IMO) 1978 року для підвищення обізнаності про важливість морської галузі, безпеки, охорони та сталого розвитку судноплавства. Основна мета Всесвітнього дня моря — привернути увагу до екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів та добробуту моряків. Щороку цей день присвячений певній темі.

А ще 26 вересня Європейський день мов. Це свято було засноване Радою Європи 2001 року під час Європейського року мов. Основна мета цього дня — заохочення вивчення мов, підвищення обізнаності про мовне та культурне різноманіття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як мовні уроки, семінари, лекції, конкурси та культурні події, які спрямовані на популяризацію вивчення мов серед людей різного віку.

26 вересня святкують Всесвітній день контрацепції. Це свято було започатковане 2007 року за ініціативи десяти міжнародних організацій, які займаються питаннями репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Основна мета цього дня — підвищення обізнаності про важливість контрацепції та забезпечення доступу до сучасних методів запобігання небажаній вагітності. Контрацепція відіграє ключову роль у зниженні материнської смертності, боротьбі з інфекціями, що передаються статевим шляхом, та наданні жінкам можливості планувати своє майбутнє.

Також 26 вересня Всесвітній день здоров'я довкілля. Це свято було започатковане 2011 року Міжнародною федерацією здоров’я довкілля (IFEH) в Індонезії. Основна мета цього дня — привернути увагу до питань здоров’я довкілля та підвищити обізнаність про вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Щороку Всесвітній день здоров’я довкілля присвячений певній темі, яка висвітлює актуальні екологічні проблеми.

А ще 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2013 року. Основна мета цього дня — підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та сприяння міжнародним зусиллям щодо її повної ліквідації. Ядерна зброя становить серйозну загрозу для глобального миру та безпеки. Незважаючи на зусилля щодо зменшення кількості ядерної зброї, багато держав все ще володіють значними арсеналами. Цей день підкреслює важливість колективних дій для запобігання використанню ядерної зброї та досягнення світу без ядерних озброєнь.