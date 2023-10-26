Яке сьогодні, 26 жовтня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити

Сьогодні, 26 жовтня, День інтерсекс-людей. Віряни вшановують пам'ять священномученика Димитрія Мироточця. До Нового року залишилося 66 днів.

26 жовтня 2023 року — четвер. 610-й день війни в Україні.

Яке сьогодні, 26 жовтня, церковне свято

26 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Димитрія Мироточця. Його батьки були ревними християнами, тому хрестили свого сина в дитячому віці і ростили його у любові до Бога. Коли помер його батько, Димитрій обійняв посаду проконсула Фессалонік. Вже на посаді він відкрито розповів, що є християнином та почав проповідувати віру. Така діяльність Димитрія стала відомою імператору. Проповідника спочатку ув'язнили, а потім стратили.

Що не можна робити цього дня

Заборонено фізично навантажуватися.

Не можна прати та прасувати білизну.

До цього дня потрібно посадити озимий часник, якщо це зробити пізніше, то урожаю не буде.

Народні прикмети і традиції на 26 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: цього дня відлига, то зима буде теплою, а весна — ранньою;

ще немає снігу — ще можете не чекати на зиму;

йде дощ — на Введення (21 листопада за новим стилем) буде багато снігу;

теплий день — весна прийде рано і буде м'якою;

сніг і мороз вказують на холодну зиму.

26 жовтня сніг і мороз вказують на холодну зиму / Фото: pixabay.com

Здавна вірили, що цього дня душі покійних родичів спускаються у вигляді птахів та прилітають на свої могили. Тому напередодні потрібно прибрати на кладовищі, розсипати на землі зерно для птахів. На обід пекли млинці, але подавали їх ближче до вечора, тому що вважалося, що душі приходять, коли темніє.

Погода на 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові сонце буде інколи з'являтися з-за хмар, без опадів. У Харкові хмарно, можливий дощ. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві — +15 вдень та +9 вночі. У Львові — +18 вдень та +8 вночі. У Харкові — +17 вдень та +8 вночі. В Одесі — +17 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 26 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 жовтня:

1636 рік — засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX століття університетом, одним з найвідоміших в США і світі;

1810 рік — США анексували Західну Флориду;

1861 рік — німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він називає телефоном;

1863 рік — в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1863 рік — в Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;

1900 рік — в Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;

1905 рік — Швеція і Норвегія розірвали союз;

1938 рік — фірма DuPont розроблює новий синтетичний матеріал — нейлон;

1938 рік — Августин Волошин стає новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі;

1944 рік — війська США знищують японський флот в затоці Лійт на Філіппінах;

1984 рік — на екрани США виходить суперпопулярний блокбастер "Термінатор", із Арнольдом Шварценеггером у головній ролі;

2014 рік — в Україні відбуваються парламентські вибори.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 жовтня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Талісманом людини, народженої 26 жовтня, є олександрит. Рідкісний та унікальний дорогоцінний камінь, який заворожує своєю красою. Астрологи здавна вважали, що олександрит досить суперечливий камінь. Тому важливо прислухатися до своїх відчуттів, коли носите прикраси з ним. Якщо він вас "обтяжує", краще від олександриту відмовитися.

Цього дня народилися:

1947 рік — українська актриса Ольга Матешко;

1950 рік — український журналіст, драматург, письменник Володимир Лис;

1992 рік — український поет Олександр Пушко.

Який сьогодні день в Україні і світі

26 жовтня День гарбуза / Фото: pixabay.com

26 жовтня в Україні і світі святкують День інтерсекс-людей. Також свято називають День обізнаності про інтерсексуальність. Головна його мета полягає в приверненні уваги до тих проблем, з якими стикаються інтерсекс-люди щодня. Дата пов'язана з подією, яка пройшла 1996 року в Північній Америці. Це була публічна демонстрація інтерсекс-людей. Відбулося це у Бостоні, коли група вийшла з плакатом "Гермафродити з почуттям власної гідності". А саме свято вперше відбулося 2003 року.

Також 26 жовтня День гарбуза. Свято найбільше популярне в США, але щороку воно поширюється світом, адже практично в усіх країнах є прихильники цього помаранчевого плоду. Гарбузи, всупереч поширеній думці, не овочі, а фрукти. Вони родом з Мексики та Центральної Америки, а в Північній Америці вирощуються вже понад 5000 років. У 1500-х роках французький дослідник Жак Картьє під час свого дослідження регіону Святого Лаврентія (Північна Америка) назвав гарбузи "gros melons", що пізніше еволюціонувало у "pompions", а потім у звичний термін "pumpkin".

А ще 26 жовтня святкують Свято приємних несподіванок. Хоча цей день має неофіційний статус, проте це чудова нагода подарувати близькій людині позитивні емоції. Історія дня також достеменно невідома, вважається, що подію запропонував створити хтось в інтернет-просторі, але її автор залишився невідомим.

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